Степанакерт, 19 сентября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Действия азербайджанских войск свидетельствуют о подготовке к массовому применению ударных беспилотников Bayraktar TB2, сказал ИА Регнум ветеран боевых действий, офицер ВКС России в отставке на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА Регнум Bayraktar TB2

«Азербайджан применяет ровно ту же стратегию, что и в прошлую войну в Карабахе, — пояснил собеседник. — На первом этапе начинается охота за ПВО, радиолокационными станциями противника, за комплексами радиоэлектронной борьбы».

По оценке эксперта, армянская сторона «показывает какую-то полнейшую безалаберность». Уничтоженная азербайджанскими военными установка «Тор» мало того, что не была замаскирована, так ещё и находилась на расстоянии выстрела со стороны противника, указал ветеран боевых действий на основе полученных из Карабаха кадров.

«Прошлая война ничему их не научила, видимо. Причём, скорее всего, это машина ПВО Армении, у непризнанной Нагорно-Карабахской Республики вроде таких новых раньше не было, хотя, может, просто передали, у них там сложные схемы сотрудничества», — заметил эксперт.

Для охоты за комплексами ПВО Вооружённые силы Азербайджана, скорее всего используют барражирующие боеприпасы израильского производства IAI Harop, указал источник ИА Регнум.

По данным мониторингового сервиса FlightRadar, за последнюю неделю самолёты военно-транспортной авиации ВВС Азербайджана совершили серию рейсов по маршруту Баку — Тель-Авив. Аналогичные рейсы предшествовали началу военных действий в Карабахе осенью 2022 года.

«Судя по видео, которые сейчас публикуются в Сети, очень активно работает ПВО над Карабахом. Армянская ПВО, понятное дело, — указал эксперт. — Так что я предположу, что Азербайджан активно задействует беспилотники — имитаторы цели, может опять послали «кукурузники» Ан-2 для того, чтобы провоцировать силы ПВО на ответ».

По информации специалиста, основу ПВО в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике составляют комплексы советского производства «Стрела-10», «Оса», «Бук» ранних модификаций и ряд устаревших зенитных систем. Учитывая тотальное превосходство ВВС Азербайджана в артиллерии и беспилотниках, системы ПВО будут подавлены в течение двух-трёх суток, после чего ВВС Азербайджана завоюют полный контроль над воздушным пространством региона.

После того как армянские комплексы вскроют свои позиции, их будут добивать дроны-камикадзе, артиллерия, полагает аналитик.

«Как только ПВО будет подавлена, в ход пойдут ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые начнут истреблять бронетехнику, артиллерию армянских сил. Пока всё один в один как в 2020 году. Да и зачем менять то, что хорошо работает», — добавил источник ИА Регнум.

Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорно-Карабахском регионе. По информации армянских источников, в полдень 19 сентября начались артиллерийские удары по окрестностям столицы непризнанной НКР — города Степанакерт (Ханкенди). В городе наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Азербайджанские источники публикуют видеоролики с нанесением ударов по технике вооружённых сил непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. На одном из видео запечатлено попадание противотанковой ракеты по ЗРК «Тор» с последующей детонацией боекомплекта. На другом видео был заснят момент попадания барражирующего боеприпаса по комплексу радиоэлектронной борьбы неустановленной модели.

МИД Армении назвал действия Азербайджана широкомасштабной агрессией. Армянские дипломаты 19 сентября призвали Совет Безопасности ООН и российских миротворцев предпринять меры по урегулированию ситуации.

Россия, напомним, развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с заключённым 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это заявление остановило вторую карабахскую войну, в том числе сняв напряжённость непосредственно на армяно-азербайджанской границе. С начала сентября ситуация вновь резко обострилась. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию. Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.

МИД России уже призвал стороны к деэскалации, а в ответ на призыв Армении к СБ ООН и миротворцам напомнил, что ранее Ереван признал принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану.