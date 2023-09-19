Владимир Зеленский отправился в большое американское турне. 19 сентября он выступит на Генеральной Ассамблее ООН, а затем 21 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. Выступать с трибуны Конгресса украинский руководитель не будет — предполагаются лишь посещение Капитолия и переговоры с «небольшими группами» конгрессменов.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Глава российского МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН, где может присутствовать и Зеленский, сообщил 16 сентября постпред РФ в международной организации Василий Небензя. Он заметил, что в Москве не ждут результата от этого заседания СБ — по всей видимости, предполагается провести очередное шоу, главную роль в котором должен сыграть Зеленский.

«Западники будут продвигать на этом заседании 20 сентября свою позицию о том, что надо наказать Россию, что единственным решением украинского кризиса может быть по факту капитуляция России», — сказал ТАСС первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Дипломат предположил, что представители Запада будут продвигать «мирный план Зеленского», хотя «в последнее время они делают это всё менее активно». Сам же киевский руководитель безусловно «поучаствует в этом шоу, попробует сыграть в нём главную роль», добавил Полянский.

Задача первая: убедить разочарованных и переубедить колеблющихся

В ООН Зеленскому выступать будет, казалось бы, достаточно легко — здесь нужны лишь актерские даные, которых у украинского лидера в избытке. Но их ему не хватит, ведь для убеждения нужно не только играть, но и опираться на какие-то факты, отмечают эксперты.

«Он едет для того, чтобы в очередной раз переубедить колеблющиеся страны. В частности, Бразилию, с президентом которой Луисом Инасиу Лулой да Силвой Зеленский хочет встретиться в кулуарах», — сказал ИА Регнум глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Кроме того, видимо, есть расчёт при помощи публичного выступления и кулуарных переговоров вселить уверенность в политиков из ряда стран. «Тех, которые ранее оказывали Украине масштабную финансовую помощь в надежде на то, что Украина за год или максимум полтора сможет нанести России серию чувствительных военных поражений. После чего с помощью санкций и дипломатического принуждения Москву можно будет склонить к позорному миру или перемирию», — пояснил Лизан.

Но факты таковы, что нанести России поражение не получилось. «На «контрнаступ» возлагались большие надежды, а Украина их не оправдала», — продолжает эксперт.

Принципиально ситуацию мог бы изменить, например, перевод военно-промышленного комплекса стран Запада в мобилизационный режим, отметил Лизан. Но, отмечает он, это нужно было делать примерно год назад, «чтобы тамошний ВПК мог бы выпускать кратно больше вооружений и боеприпасов по сравнению с нынешним уровнем». Тогда бы у Украины в теории были какие-то шансы.

«Однако этот перевод не был проведен (считалось, что удастся победить Россию существующими силами), и я сомневаюсь, что он вообще возможен — учитывая, что тамошний ВПК давно в частных руках», — резюмирует Лизан.

От тех же, кто Украине не помогал и не готов помогать, Зеленский будет просить хотя бы жалости. «Он постарается убедить всех окружающих в том, что Украина — жертва, которая не несет никакой ответственности за происходящее», — поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина.

Однако, по ее словам, выглядеть такая игра будет малоубедительно, особенно с учетом того, что в ООН немало стран, которые воспринимают поведение нынешнего руководства Украины как провокационное и безответственное. «Те же планы вступления Украины в НАТО многими оцениваются как намеренная провокация, адресованная России. И которая, собственно, и привела к нынешнему конфликту», — продолжает Супонина. Так что и тут Зеленский вряд ли получит что-то кроме ритуальных аплодисментов.

Вторая задача: выпросить денег

Главная цель киевского руководителя — все-таки не ооновская, а собственно американская часть турне, встречи с сенаторами и Байденом. Визит Зеленского в Вашингтон «проводится в критический для его союза с США момент», подчёркивает американское издание The Hill. «Лидеры республиканцев в Конгрессе расходятся во мнениях относительно того, как направить больше военной и гуманитарной помощи в страну», — отмечается в публикации.

США уже выделили Украине порядка 113 млрд долларов, Байден запрашивает еще 24 млрд на следующий финансовый год. Однако конгрессмены не спешат эту просьбу удовлетворять.

Дело в том, что республиканцы хотят проводить всю помощь Украине через отдельный законопроект, а не принимать пакетом вместе с другими неотложными правительственными вопросами (например, по финансированию госаппарата). «Расскажите нам, что вы делаете с этими деньгами. Давайте обсуждать этот вопрос в палате, а не запихивать нам его в глотку», — приводит The Hill слова республиканского конгрессмена Майка Гарсии.

Если такой подход будет принят, то он, безусловно, затянет процедуру принятия закона о выделении средств киевскому режиму — в чем и заинтересованы республиканцы, чьи избиратели крайне скептически относятся к продолжению поддержки Украины.

«Многие из республиканцев в палате представителей разделяют подход бывшего президента Дональда Трампа «Америка прежде всего» и хотят полностью прекратить помощь», — продолжает The Hill. «Все больше законодателей-республиканцев ставят под сомнение дополнительную американскую помощь на фоне медленного и безрезультатного контрнаступления Киева», — соглашается с этой точкой зрения Fox News.

Для того чтобы выбить деньги из западных покровителей, Зеленский должен выполнить целый ряд задач.

Во-первых, доказать, что эти средства банально не разворуют.

«Зеленский будет рассказывать о борьбе с коррупцией, о том, что эти деньги не будут разворовываться. И в качестве примера этой борьбы он будет приводить увольнение министра обороны и всех его заместителей», — прогнозирует Елена Супонина. Но, полагает она, увещевания будут выглядеть малоубедительно. «Поэтому встреча Зеленского с конгрессменами будет выглядеть внешне теплой — с аплодисментами, как они умеют, — но по сути очень осторожной», — уверена собеседница ИА Регнум.

Во-вторых, Зеленскому нужно доказать, что эти деньги станут для США инвестицией, а не благотворительностью. «Ему нужно продемонстрировать подобие успехов. Этими успехами он будет называть небольшие продвижения украинских войск, а также удары в глубину российской территории», — продолжает Супонина. Опять же, вряд ли конгрессмены воспримут взятие нескольких сёл на запорожском направлении как какой-то грандиозный успех — особенно на фоне того, сколько американской техники сгорело ради этих сёл.

Наконец, в-третьих, от Зеленского в его актерской игре требуется банально не хамить. «В ходе своей поездки в США Зеленский попросит больше помощи и всех поблагодарит», — уверены в The New York Times.

Это изменение тона и подхода киевского руководителя «будет связано с той критикой, которая была высказана в его адрес после того, как он ругал союзников и выглядел неблагодарным за поставки оружия», отмечают авторы публикации в NYT. Байден тоже дает понять, что наглеть не стоит. «Я надеюсь, мы больше не будем поднимать вопрос о том, ждут ли Украину в НАТО. Она туда обязательно войдет… Все это дело нескольких месяцев», — цитирует американского президента CBS News.

Задача третья: увильнуть от любого намёка на переговоры

Эти «несколько месяцев» можно трактовать по-разному. Можно — как попытку отложить обсуждение вопроса об интеграции в НАТО еще на какое-то время — чтобы потом отложить еще раз. А можно и как некий сигнал Москве о том, что Соединенные Штаты готовы на эскалацию — сигнал, который является частью нынешней стратегии американской администрации по выходу из украинского конфликта.

Очевидно, что США столкнулись с невозможностью нанести России стратегическое поражение. И в то же время Вашингтон не готов признать собственное поражение на Украине — и не будет готов как минимум в течение следующего года, отмечают эксперты.

«Им нужно как-то продлить агонию киевского режима на год. Для того, чтобы Байдена не обвиняли во втором подряд поражении США после Афганистана. И для того, чтобы вести переговоры с Москвой, нужна готовность к этим переговорам со стороны РФ — а я такой готовности не вижу, — указывает Лизан. Ни одна из целей СВО еще не реализована, подчёркивает эксперт. Прежде всего, не создан буфер, который предотвращал бы нанесение хотя бы артиллерийских ударов по «старым территориям» РФ, не говоря уже о новых. «Плюс Киев законодательно запретил себе вести переговоры с Москвой — а значит, там могут создавать лишь иллюзию готовности к этим переговорам», — отмечает политолог.

Для того чтобы принудить Россию к переговорам о заморозке конфликта, Соединенным Штатам нужно, с одной стороны, убедить Москву в готовности пойти на эскалацию. А с другой — заставить Зеленского хотя бы продемонстрировать России готовность идти на какие-то уступки. Именно лишь продемонстрировать — реальных уступок от него никто требовать не будет, ведь целью всей этой истории является лишь затягивание времени.

«На самом деле цель у США всё та же — ослабление России. И даже игра в дипломатию может быть использована только для того, чтобы ослабить внимание Москвы к продвижению на фронтах и увести ее в дипломатическое русло, которое может оказаться не таким привлекательным и многообещающим», — отмечает Супонина.

Однако шансы загнать Россию в переговорный капкан минимальны. Во-первых, по причине упёртости самого Зеленского — глава киевского режима по внутриполитическим причинам отказывается даже говорить о переговорах, что он еще раз подтвердил в интервью, которое цитирует CBS News. Зеленскому важно по возможности избежать обсуждения этой темы — очевидно, как «киевский политикум» воспримет любой намёк на «уступки Москве».

Во-вторых, потому, что Россия (особенно после Стамбульских переговоров, где достигнутые соглашения о прекращении СВО были Западом и Киевом нарушены) крайне скептически относится к подобным псевдодипломатическим инициативам. «Ситуация для переговоров еще не созрела», — резюмирует Супонина.