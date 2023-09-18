Подразделения противника на запорожском направлении несут тяжёлые потери и требуют от командования ВС провести ротацию, заявил 18 сентября лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, требование предъявили бойцы элитного подразделения — 47-й омбр (отдельной мехбригады) ВСУ «Магура». Бригаде ставилась задача прорваться к Крыму, но в реальности элитные бойцы противника гибнут близ села Работино, сказал Рогов РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщения о том, что у противника сложности с ротацией на ЛБС (линии боевого соприкосновения), цитировали и другие источники, в частности Украина. ру в своём Telegram-канале. Если раньше отвод бойцов в тыл и подвоз из второго эшелона работал как часы, то сейчас резервы противника перестали перекрывать потери, утверждается в сообщении.

Ранее стало известно, что командование ВСУ всё же решило вывести в тыл 82-ю десантно-штурмовую бригаду (ДШБ), которая ранее держалась в резерве, но была переброшена в Работино.

Отдельные подразделения противника действительно понесли тяжёлые потери, но общую измотанность группировки ВСУ на этом участке фронта не следует переоценивать, считает источник ИА Регнум, который находится сейчас на запорожском направлении. Часть сил противника была отведена в тыл из стратегических соображений, указал собеседник.

«В общем-то их тактика сводится к правилу: дави везде, а где рвётся — тем более дави», — отметил источник. По его словам, противник также пытается использовать момент ротации российских подразделений.

«В районе Работино они нас поймали на пересменке частей, — рассказал участник боевых действий. — Бросили в бой 82-ю бригаду, она смогла продвинуться. Потом к нам прибыли подкрепления, они приостановились, окапываются. Разгромных потерь 82-я ДШБ не понесла, скорее вернулась в резерв. Будут ждать, где продвинуться».

В большей степени враг бережёт не столько живую силу, сколько натовскую бронетехнику — поэтому стараются использовать пехоту, уверен источник ИА Регнум. Он пояснил: «Где-то там у них в штабах оценили потери предыдущих нескольких месяцев и пришли к выводу, что выбранная ранее тактика не работает».

Вместо «налома» — прорыва в населённых пунктах при участии большого количества бронетехники — ВСУ вернулись к своей старой тактике: высадка десанта с бронетехники, «дальше десант старается или закрепиться на каком-нибудь рубеже, или пройти вперёд, техника уезжает». «Танки если работают, то только с закрытых позиций, и то долго не задерживаются», — сообщил собеседник издания.

«В полях между Работино, Вербовым и Новопрокоповкой»

В целом, на запорожском направлении командование ВСУ вводит в бой всё новые резервные части, пытаясь расширить небольшой плацдарм, занятый в конце августа. По оценке источника ИА Регнум, по сути, наступление противника приостановилось, но ни о каком затишье речи не идёт.

«Если говорить конкретно про район Работино, то с нашей стороны всё сводится к тому, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника вперёд, по возможности потеснить с ранее занятых позиций в полях между Работино, Вербовым и Новопрокоповкой», — рассказал собеседник. Он добавил, что местами вэсэушников удаётся отбросить.

«С их стороны продолжаются попытки продвинуться, выявить огневые точки, отработать», — заметил источник, подчеркивая, что работает противник уже «без особого энтузиазма».

Боевые действия продолжаются также и на других участках фронта в Запорожской области и ДНР, где противник наносит отвлекающие удары. Однако приоритетным для ВСУ остаётся именно направление Работино как кратчайший маршрут до Мелитополя и Азовского моря.

«Если говорить «в целом по больнице», то на разных участках фронта продолжаются такие попытки «наломиться» небольшими силами. Есть в районе Урожайного активность, есть восточнее — в районе Новомайорского, — рассказал источник ИА Регнум. — Там морпехи ВСУ в очередной раз бьются лбом об нашу оборону. Тоже стараются полями, огородами обойти. При попытке зайти в населённый пункт сносим любые укрытия, где они могут спрятаться. Как в Новомайорском, собственно. В полях бронетехника горит. Так что ситуация скорее стабильная».

Судя по словам собеседника, бойцы на запорожском направлении полагают, что сейчас главная активность «контрнаступа» сместилась в ДНР, точнее в районы западнее Артёмовска — где противник пытается прорвать нашу оборону в районе Курдюмовки — Андреевки — Клещеевки.

Лужи, грязь и стратегический тупик

С той стороны линии фронта приходят сообщения о том, что ВСУ собираются поставить «наступ» на паузу из-за наступающей осенней распутицы, а затем и зимы. Во всяком случае в этом старается убедить публикация в The Wall Street Journal от 17 сентября. Украинские бойцы сообщили американскому изданию, что из-за непогоды бронетехника ВСУ не может двигаться вперед.

«Дождь очень затруднит нашу работу, а грязь серьёзно ограничит маневренность бронетехники. Логистические маршруты уже ограничены, и чем дальше, тем будет еще меньше вариантов. Возможности для действий бронетехники будут ограничены», — посетовал один из украинских военных в разговоре с WSJ.

На деле в осуществлении планов противника мешают не столько капризы погоды, сколько стратегический тупик, в котором оказалось командование ВСУ, считает источник ИА Регнум.

«Наверное, они могут попытаться ещё раз сходить в «контрнаступ», — заметил собеседник. — Но, честно говоря, не представляю, что они могут предпринять для этого. Прорываться строем пытались — не вышло. Сейчас ушли в «позиционку», успех тоже переменный. Разве что собрать в кулак оставшиеся «Леопарды» на конкретном участке и пойти вперёд большой силой. Но это тоже быстро может закончиться, учитывая наш перевес в авиации и артиллерии».

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что наступление будет продолжаться, даже несмотря на погодные условия.

«Забудьте о погоде и тому подобном. В те места, куда на бронетехнике не проехать — полетим. Если мы не сможет полететь — отправим дроны», — заявил украинский руководитель в интервью CBS.

О погоде в любом случае забывать не стоит, комментирует собеседник. «Непогода непогоде рознь. Мы в той же грязи сидим, под тем же дождём воюем. Наверное, им может быть труднее в чём-то, нам тоже будет. Технику нужно на зиму «переобувать», кому-то покрышек не хватит — техника будет буксовать по грязи. И наша, и не наша, — рассказал источник ИА Регнум.

Вполне ожидаемо, что на непогоду ВСУ спишут свои будущие неудачи. «Мол, теперь наступать нельзя, грязь. «Почему успехов нет? Иди сам, в грязи повоюй». У них так обычно затыкают тех, кто вопросы задаёт. И как-то остынут на время», — резюмировал собеседник издания.