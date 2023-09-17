В США сообщили, что Зеленский не будет выступать в Конгрессе
FT: Зеленский не выступит в Конгрессе США
Вашингтон, 17 сентября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Киевский лидер Владимир Зеленский во время визита в США не будет выступать перед американским Конгрессом, передаёт 17 сентября газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
По этим данным, Зеленский посетит Капитолий, где проходят заседания Конгресса, и проведёт переговоры с «небольшими группами» членов парламента США.
Как сообщало ИА Регнум ранее, предполагается, что глава киевского режима прибудет в США 21 сентября. Запланировано его участие в сессии Генассамблеи ООН и встреча с президентом США Джозефом Байденом.
Ожидается, что в ходе встречи с Зеленским Байден сообщит о новых пакетах военной помощи Украине. В Вашингтоне ранее подтвердили, что эти пакеты будут предоставлены на следующей неделе, 18–24 сентября. Власти Украины просят у США начать поставки дальнобойных ракет ATACMS.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где может участвовать и Зеленский, сообщил ранее журналистам постпред РФ в ООН Василий Небензя. Постпред отметил, что в Москве не ждут результата от этого заседания. По всей видимости, предполагается провести очередное шоу, главную роль в котором должен сыграть Зеленский, сказал российский дипломат.
Запад ведёт войну против России, заявил 17 сентября Лавров, отвечая на вопрос о возможных поставках в Киев более дальнобойных западных ракет. Запад долгие годы готовил Украину, чтобы «её руками и её телами» вести борьбу с Россией, сказал глава МИД РФ. Запад, поставляя Киеву оружие, боеприпасы и разведывательные данные, фактически управляет Киевом в этой войне, добавил Лавров.