Вашингтон, 17 сентября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Киевский лидер Владимир Зеленский во время визита в США не будет выступать перед американским Конгрессом, передаёт 17 сентября газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

president. gov. ua Владимир Зеленский

По этим данным, Зеленский посетит Капитолий, где проходят заседания Конгресса, и проведёт переговоры с «небольшими группами» членов парламента США.

Как сообщало ИА Регнум ранее, предполагается, что глава киевского режима прибудет в США 21 сентября. Запланировано его участие в сессии Генассамблеи ООН и встреча с президентом США Джозефом Байденом.

Ожидается, что в ходе встречи с Зеленским Байден сообщит о новых пакетах военной помощи Украине. В Вашингтоне ранее подтвердили, что эти пакеты будут предоставлены на следующей неделе, 18–24 сентября. Власти Украины просят у США начать поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где может участвовать и Зеленский, сообщил ранее журналистам постпред РФ в ООН Василий Небензя. Постпред отметил, что в Москве не ждут результата от этого заседания. По всей видимости, предполагается провести очередное шоу, главную роль в котором должен сыграть Зеленский, сказал российский дипломат.

Запад ведёт войну против России, заявил 17 сентября Лавров, отвечая на вопрос о возможных поставках в Киев более дальнобойных западных ракет. Запад долгие годы готовил Украину, чтобы «её руками и её телами» вести борьбу с Россией, сказал глава МИД РФ. Запад, поставляя Киеву оружие, боеприпасы и разведывательные данные, фактически управляет Киевом в этой войне, добавил Лавров.