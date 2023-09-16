Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где может участвовать и глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщил 16 сентября постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров», — сказал Небензя РИА Новости.

Постпред отметил, что в Москве не ждут результата от этого заседания. По всей видимости, предполагается провести очередное шоу, главную роль в котором должен сыграть Зеленский, отметил российский дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Politico, ссылаясь на анонимные источники из дипломатических кругов, сообщила, что Зеленский может появиться на заседании Совета Безопасности ООН за одним столом с главой МИД России.

В распространённой 1 сентября предварительной программе сессии говорится, что в первой половине дня 19 сентября на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН запланировано выступление главы киевского режима.

Президент России Владимир Путин 18 августа утвердил состав российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также в состав делегации включены заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.