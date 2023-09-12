«Большая финансовая дыра» образовалась в государственной корпорации «Роснано», которой руководил покинувший Россию Анатолий Чубайс. На это указал 12 сентября президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства предположил, что именно этот факт стал причиной, по которой бывший топ-менеджер «удрал» за пределы страны.

Иван Шилов ИА Регнум Анатолий Чубайс

«Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живёт там где-то… Зачем он это делает, я не понимаю», — заметил президент. Президент выразил недоумение по этому поводу и предположил, что такое поведение связано именно с «дырой» в «Роснано», которую долгие годы возглавлял Чубайс. «Я сейчас не буду цифры называть — большие цифры», — отметил Путин.

Впрочем, в отношении бывшего главы убыточной госкорпорации уголовных дел или каких-либо преследований нет, уточнил президент России. Но бывший глава «Роснано», как сделал вывод Путин, опасаясь именно этого, перешёл в Израиле «на нелегальное положение».

В марте прошлого года Чубайс, напомним, покинул пост спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал в Турцию, после чего, по некоторым данным, находился в Италии, а впоследствии — в Израиле.

Экс-глава «Роснано» отказался комментировать слова президента России Владимира Путина о своей деятельности в госкорпорации.

Претензии копились давно

Вопросы к структуре возникали неоднократно. При создании в 2007 году (первоначально она называлась Российской корпорацией нанотехнологий, после 2011 года — АО «Роснано») она получила госгарантии по кредитам на сумму до 182 млрд рублей. Ещё 130 млрд было вложено в её капитал.

Предполагалось, что с 2016 года господдержка полностью прекратится, но в начале 2015-го возглавлявший «Роснано» Чубайс обратился в правительство с просьбой о выделении дополнительной поддержки.

В декабре того же 2015 года Счётная палата начала проверку «Роснано», которая с момента своего появления в 2007-м получила прибыль (8 млрд рублей) лишь однажды — в 2014-м. Причём эта прибыль была получена исключительно благодаря девальвации рубля. Впрочем, в экспертной среде уже тогда сравнивали бизнес этой структуры «с фондом, который вкладывает деньги в очень рискованные активы со слабо предсказуемым в среднесрочной перспективе результатом».

В дальнейшем в свободном доступе появлялись материалы, которые могли указывать на нечистоплотность менеджмента госкорпорации. С такими утверждениями, в частности, выступал юрист Илья Ремесло. Он заявил, что сопоставил заявление Чубайса на корпоративном мероприятии (когда глава «Роснано» заявил, что «у нас очень много денег», и обещал сотрудникам двойные премии на фоне успехов корпорации) с документами компании и пришёл к выводу: за 2015 год «Роснано» не только не достигла плана по продаже нанопродукции на 300 млрд рублей, но и «из года в год приносит убытки на десятки миллиардов». Для сокрытия убытков в компании, по утверждению юриста, манипулировали «с финансовой отчетностью, объявляя убытки «чистой прибылью».

Уже после того, как в конце 2020 года Чубайс покинул «Роснано», выяснилось, что «флагман научно-технической мысли» пребывает в предбанкротном состоянии, отмечала «Комсомольская правда».

В марте 2022 года новый глава компании Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность АО «Роснано» в период с 2010 по 2020 год.

Чуть позже стало известно, что правоохранители подозревают экс-главу корпорации и его окружение в коррупции. Идёт опрос свидетелей, сообщил 1 июня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Но возникает вопрос, почему к менеджменту компании, которая вроде бы тратила много денег лишь в силу особой специфичности своей сферы деятельности, возникли все эти претензии.

Естественные издержки или системные ошибки?

«Большая дыра» в бюджете «Роснано» вполне могла возникнуть в результате умышленного деяния, не исключает адвокат Андрей Гривцов, бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК.

Но при этом, добавил юрист, отдельные государственные проекты бывают заведомо убыточными в силу своей специфики. «Если даже некая государственная корпорация производит впечатление благополучной, зачастую так бывает, что она — заведомо дотационная, — сказал Гривцов ИА Регнум. — Чтобы говорить, что убытки возникли в результате чьих-либо действий, с этим точно нужно разбираться, анализировать доказательства. Не уверен, что «Роснано» была прибыльной в принципе».

Конечно, «Роснано» вполне могла быть изначально убыточной. И это нормально, заявил ИА Регнум директор Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» Владимир Шур. По крайней мере, к такому выводу он пришёл, изучая практику инвестирования в нанотехнологии в США.

Шур отмечает: Вашингтон в начале 2000-х выделил гигантскую сумму на развитие этой отрасли — 3,7 млрд долларов. Но соответствующие проекты в Соединённых Штатах всё равно редко обходятся без участия частного капитала. «Инновация — это значит, что есть люди, которые готовы рисковать своими деньгами, вкладывать во что-то новое, тогда как доля прибыльных проектов порой составляет лишь 5%», — говорит эксперт. В России рассчитывать на интерес частных инвесторов к такому «тотализатору» не приходится, подчеркнул эксперт.

При этом государству, которое стремится развивать сферу нанотехнологий, в любом случае необходима инвестиционная стратегия, рассчитанная не на 10–15 лет, а на десятилетия, уверен Шур.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, напротив, полагает: убытки, понесённые «Роснано», не следствие естественных издержек в работе с рискованными новыми технологиями. Дело в том, что команда Чубайса выбрала изначально неверную стратегию.

Проблемы этой госкорпорации состояли именно в представлении о том, что технологические преимущества можно купить, сказал Колташов ИА Регнум. «Именно поэтому возник разрыв между большими расходами и весьма сомнительными малопонятными результатами работы руководства «Роснано», — указал эксперт. — Принципиально неверная концепция лежала в основе работы топ-менеджмента этой компании, они ориентировались на венчурные вложения в предприятия».

Венчурные инвестиции, напомним, это заведомо рискованные вложения в новый бизнес, новый проект и тому подобное. Изначально предполагается, что вложения могут как многократно окупиться, так и оказаться рискованными и привести к банкротству.

Чубайс поддерживал эту стратегию как идейный неолиберал, добавил Колташов.

Таким образом, бывший глава «Роснано» на занимаемом им посту мог не просто продвигать определённые проекты, отдача от которых изначально не гарантировалась, но и, пользуясь полным доверием государства, распоряжаться инвестициями в «Роснано», руководствуясь исключительно личными стереотипами и личными интересами.

Но остается вопрос: если претензии были обоснованы, почему не привели к далеко идущим юридическим последствиям? И почему сейчас вновь проводятся проверки работы «Роснано» в предыдущие годы, хотя прежние ни к чему не привели?

Почему за Чубайса взялись не сразу

Проверки могут проводиться по совершенно разным поводам, рассуждает член президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев.

«Раньше, возможно, проводились проверки по одним делам, сейчас — по совершенно другим, — сказал эксперт ИА Регнум. — И если раньше они заканчивались безрезультатно, без привлечения к ответственности виновных лиц, то теперь вполне могут быть установлены факты противоправных действий.

Что касается бывшего руководителя «Роснано», то он, осознавая, что эти проверки могут закончиться негативно для него, возможно, готовит пути для отступления. Вопрос — насколько правомерны его действия», — отметил Зайцев.

В оценке правомерности действий бывшего руководства «Роснано» могут участвовать сразу несколько компетентных органов — включая упомянутые выше Генпрокуратуру, СК и Счётную палату, отметил в беседе с ИА Регнум главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев.

«Нужна первичная информация о небюджетном, нецелевом использовании средств, — указал собеседник. — Например, планировалось создать какой-нибудь русский планшет, айфон или процессор, были вложены миллиарды рублей, а разработки нет. За это должна быть персональная ответственность — может быть, и по уголовному составу, если таковой будет выявлен».

При этом Сухарев не исключает необходимости расследовать действия бывшего главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса как возможного иностранного агента. «Я подчеркну слово «возможного», потому что пока он им не признан», — уточняет эксперт.