Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Огромная финансовая дыра образовалась в компании «Роснано», которой руководил Анатолий Чубайс. Вероятно, поэтому он «удрал» из России, заявил президент Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Известия/Павел Бедняков Анатолий Чубайс

Российский лидер признался, что не понимает, зачем Чубайс взял себе имя Моша Израилевич и прячется где-то за рубежом. Он предположил, что это связано с «Роснано»: сложные процессы идут «в структуре нанотехнологий», которую долгие годы возглавлял Чубайс. Там возникла огромная финансовая дыра.

«Да, правда, я сейчас не буду цифры называть — большие цифры», — сказал Путин.

Он добавил, что в отношении Чубайса нет каких-то уголовных дел или преследований, но бывший глава «Роснано», видимо, этого опасается, потому и перешёл в Израиле «на нелегальное положение».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Чубайс опубликовал научную статью о проблемах России в 1990-х годах в журнале РАН «Вопросы экономики». Себя он назвал независимым исследователем из британского Глазго. Путин, комментируя выход этой статьи, заявил, что доверяет всем учёным вне зависимости от их национальной принадлежности, если они действительно занимаются серьёзными исследованиями.