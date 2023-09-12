Москва, 12 сентября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс отказался комментировать слова президента России Владимира Путина о своей деятельности в госкорпорации. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС.

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — сказал Чубайс.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что в Роснано образовалась огромная финансовая дыра. Он не стал называть сумму, но отметил, что это большие цифры.

Также российский лидер признался, что не понимает, зачем Чубайс взял себе имя Моша Израилевич и прячется где-то за рубежом и перешёл на нелегальное положение. Он предположил, что это связано с Роснано, и, вероятно, поэтому Чубайс удрал из России.