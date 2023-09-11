В начале будущего года НАТО планирует провести в Европе самые большие военные учения со времён Холодной войны. Как сообщает Financial Times, к манёврам, которые получили название Steadfast Defender («Стойкий защитник»), планируется привлечь рекордное количество войск. Ожидается участие 41 тысячи военнослужащих, от 500 до 700 единиц авиации и более полусотни военных кораблей. В учениях примут участие контингенты из 32 государств, включая (впервые) Финляндию и Швецию, чья заявка на вступление в альянс пока не ратифицирована.

Иван Шилов ИА REGNUM

Учения пройдут в Германии, Польше и странах Прибалтики в феврале и марте 2024-го. По сценарию, НАТО будет отрабатывать «отражение российского вторжения» в одно из государств-членов альянса. При планировании операций будут учитываться реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев ведения боевых действий.

Предстоящие манёвры станут «частью новой стратегии обучения, согласно которой военный альянс будет проводить два крупных учения каждый год вместо одного», передаёт FT. Страны НАТО планируют отработать взаимодействие в новых условиях, принципиально новые подходы к планированию стратегии и тактики.

Учения — часть пересмотра глобальной стратегии НАТО, поясняет издание. Альянс отказывается от тактики применения ограниченных воинских контингентов (примером чего были операции в Ираке и Афганистане) и начинает отрабатывать действия крупных соединений при участии тяжёлой бронетехники, авиации и крупнокалиберной артиллерии.

Изменение подходов НАТО к планированию боевых действий произошло под влиянием военного конфликта на Украине, где западная стратегия показала себя с худшей стороны.

Украина — в «нулевом эшелоне»

Военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский в комментарии ИА Регнум предположил, какую именно ситуацию попытаются смоделировать натовцы.

«На территорию Польши происходит условное «вторжение». Однако оно встречает серьёзное сопротивление. Системы HIMARS уничтожают тылы наступающего противника, а господство в воздухе захватывают истребители пятого поколения F-35, — полагает эксперт. — Следующая стадия учений — бронированный кулак из танков Abrams и K2 вторгается на территорию противника и довершает его «разгром».

Особое внимание будет уделяться наращиванию огневой мощи и ведению контрбатарейной борьбы за счёт самоходных артиллерийских установок K9 корейского производства, которые активно закупает армия Польши.

«На самом деле это колокол, который звонит по нашу душу», — отмечает эксперт. Получается такой расклад: есть первый эшелон НАТО, который активно милитаризуется сейчас. Это Польша, Финляндия, примкнувшая к ним Украина.

«И добавим Прибалтику, — продолжает эксперт. — Их альянс может бросить в бой на острие любой агрессии. Потому что, как мы понимаем, любое «вторжение» с нашей стороны — это химера, они готовятся к наступательной войне».

Второй эшелон — это развитые государства Европы: Германия, Франция, Великобритания, указывает Михайловский. «Они не горят желанием воевать, да и Россия от них далеко, но если Штаты прижмут — никуда не денутся. И только за ними появляется американский контингент, который к этому моменту завершает переброску крупных сил через Атлантику», — отметил эксперт.

В широком смысле такая стратегия вообще не предусматривает сколько-нибудь значимого вклада со стороны Украины, которая может быть выведена из конфликта до его перехода в основную фазу, заметил собеседник. Единственная роль, которую могут сыграть ВСУ — оттянуть на себя внимание «условного противника» и дать время НАТО на подготовку к военным действиям.

В любом случае альянс планирует пересмотреть роль отдельных государств, которые должны находиться «на острие» противостояния с Россией, указал военный эксперт. Отсюда особое внимание полигонам Прибалтики и Польши и подключение Финляндии и Швеции. Говоря о перемене в стратегии альянса, необходимо обратить внимание на то, что происходит с армиями наших ближайших соседей.

Поляки пересаживаются с колёс на гусеницы

«Когда стало ясно, что тактика «малых контингентов» а-ля Югославия или Ирак не работает, НАТО начало накачку отдельных своих стран тяжёлыми вооружениями. Самый наглядный пример — Польша, которая сейчас активно милитаризуется», — указал Михайловский. Пока ВПК стран Европы вооружает в первую очередь Украину, Польша активно закупает вооружения в Южной Корее и США, напомнил эксперт. «Медленно, но верно происходит превращение польской армии в некий ударный кулак, на который в новой стратегии НАТО будет возлагаться особая роль», — отметил Михайловский.

Эксперт перечислил: Польша планирует получить 1 тысячу корейских танков K2 и 150 американских танков Abrams в наиболее современной модификации M1A2 SEPv3. Кроме того, Варшава до 2025 года планирует получить 500 реактивных ракетных систем HIMARS. Большая часть новой техники будет поступать на вооружение вновь формируемых военных частей, задействованных на востоке страны.

«Собственно, здесь мы тоже видим пересмотр стратегии НАТО. Вместо колёсных бронетранспортёров, которые тысячами клепались под Ирак, теперь в массовый заказ идут танки», — отметил Михайловский. На Украине все увидели, почему это важно, указал эксперт

Аналогично обстоит дело с артиллерией. Вся первая половина 2022 года ознаменовалась провалом ВСУ по огневой мощи. «Потом нашли палочку-выручалочку в виде «Хаймарсов». Опробовали в количестве десятков штук, приняли решение закупить сотни. На Украине был «дебют», техника показала свои лучше качества. Теперь качество ещё и умножается на количество», — добавил эксперт.

Финны обзаводятся «Пращами Давида»

Курс на милитаризацию взял и другой сосед России — Финляндия, и по военным закупкам финнов (так же, как и по переоснащению польской армии) можно судить о генеральной линии альянса.

В 2022 году самый новый член НАТО резко нарастил военные расходы, отмечает собеседник ИА Регнум. Причём большая часть расходов идёт на новые вооружения. Финляндия, как и Польша, делает ставку на закупки в странах, которые находятся «подальше» от Украины — на США и Израиль. Впервые у границ России будут развёрнуты израильские комплексы противоракетной обороны David’s Sling («Праща Давида»), которые считаются куда более точным и современным аналогом американских систем Patriot.

Помимо закупки новых вооружений, Финляндия также предоставит свою территорию для новых баз армии США. По информации хельсинкской газеты Iltalehti, Вашингтон планирует разместить военные самолёты на базе финских ВВС в городе Рованиеми, расположенном близ Полярного круга, в 200 км от границы с Россией.

Таким образом, НАТО стремится охватить Россию сразу с юга, юго-запада, северо-запада и с севера.

НАТО перевооружается — ВСУ вооружаются

Хотя Украина и остаётся за скобками военных учений, но в то же время играет для НАТО важную роль испытательного полигона для обкатки не только новой тактики, но и новых вооружений, отмечает Михайловский.

«Такая концентрация сил в Восточной Европе не может не касаться Украины. Но здесь связь не прямая, а скорее обратная, — рассуждает эксперт. — То есть польские «Абрамсы» прямо с учений не покатят на Запорожье. Но по мере того как идёт перевооружение альянса на новые образцы — высвобождаются вооружения, которые ждут ВСУ».

Авиация стран НАТО пересаживается на F-35 — и значит, возникает запас устаревших истребителей более ранних моделей, танкисты альянса пересаживаются на «Абрамсы» — освобождаются старые танки и т.д., пояснил Михайловский. По его словам, «здесь образуется обратная зависимость: чем активнее перевооружается блок НАТО на современное — тем больше возможностей по передаче ВСУ всего остального».

«Если по итогам учений появится потребность в разработке новых образцов тяжёлой бронетехники, то существующие БМП Bradley, а также колёсные бронеавтомобили а-ля Maxx Pro или Caugar будут признаны устаревшими и уйдут «младшим партнёрам», — прогнозирует эксперт.

Техника для противодействия

Единственным адекватным ответом на развёртывание дополнительных сил НАТО должно стать не вступление в очередную «гонку вооружений», а качественное усиление Вооружённых сил с одновременным постепенным увеличением личного состава, полагают эксперты.

«Собственно, и Сергей Шойгу про это говорил, и руководители оборонного ведомства», — отметил Михайловский. Он напомнил, что уже идет формирование новых военных частей — в частности, в Карелии, вблизи финской границы.

«Формируются артиллерийские дивизионы особой мощности, потому что украинский конфликт показал, что наш калибр 152 местами уступает 155 мм», — привел пример военный эксперт.

Кроме того, чем дальше, тем более очевидно — нужна дальнейшая работа над созданием наших управляемых артиллерийских боеприпасов, добавляет Михайловский.

«В первую очередь чтобы свести на нет развёртывание Польшей «Хаймарсов» и других артиллерийских вооружений», — поделился мнением эксперт. Он перечислил остро необходимые нашей армии вооружения: нужны высокоточные РСЗО «Торнадо-С» с соответствующими боеприпасами, нужны самоходки «Малка» калибра 207 мм «в количестве».

«Тогда отрабатываемая НАТО стратегия, где ставка делается на повышение огневой мощи, не сработает», — резюмировал Михайловский.