Польская армия готова вступить в войну на Украине. И не в виде наемников (как она воюет сейчас), а под своими знамёнами и флагами. Об этом говорят российские эксперты, указывая на готовящуюся в стране мобилизацию 200 тысяч человек — их соберут к марту и отправят на «учения» сроком в 33 дня. А все юридические основания для вторжения, мол, уже приняты в виде, например, того же самого закона Верховной рады, обеспечивающего польским гражданам особое положение на Украине (в том числе и возможность осуществлять правоохранительную деятельность).

Zuma/TASS Президент Польши Анджей Дуда обнимает президента Украины Владимира Зеленского

Об этом говорят белорусы — официальные лица в Минске считают, что Варшава может ввести войска не только на территорию Западной Украины, но и в Западную Белоруссию (обе территории были до 1939 года в составе Польши), потому просят у Москвы дополнительных средств защиты.

Однако обо всем этом не говорят сами поляки — тамошние СМИ вообще ничего не пишут ни о мобилизации, ни тем более о каких-то планах вторжения. 200-тысячные «учения» они считают именно учениями и объясняют их необходимость появлением новых угроз для национальной безопасности. Дело в том, что с 2010 года Польша официально перешла на полностью профессиональную армию — то есть лишила себя обученных резервистов. Да, после начала крымских событий Варшава 16 ноября 2016 года приняла новый закон по территориальной обороне (по сути, возможность добровольцам либо получить начальную военную подготовку, либо вспомнить утраченные навыки), однако польские генералы считают, что этого недостаточно. Особенно на фоне того, что на восточных границах страны идет война. Поэтому, мол, и нужны массовые учения — своего рода курс молодого бойца для 200 тысяч поляков, который заканчивается принятием военной присяги.

Что же касается претензий на Западную Украину (не говоря уже о Западной Белоруссии), то, по мнению поляков, их нет. Да, это польские земли — Восточные Кресы, как их называют в Польше. Да, Львов — исторический польский город, наполненный огромным количеством польских смыслов. Однако с тех пор прошло почти 80 лет, и возвращать эти земли силой Польша не намерена. Тем более если это потребует воткнуть нож в спину Украине, которая в интересах самой же Польши сейчас сражается с Россией.

И, казалось бы, польские доводы вполне аргументированы. Польша действительно нуждается в усилении своей обороноспособности — не только для отражения рисков с украинского направления, но и на случай ослабления общеевропейских и трансатлантических институтов. Ведь если ЕС дезинтегрируется, а США при новом республиканском президенте снова начнут говорить о «неоизоляционизме», то в Восточной Европе резко обострится местный национализм и межгосударственные конфликты, в том числе в виде территориальных споров. Польша действительно не собирается сейчас вторгаться на Украину, и отнюдь не из-за каких-то моральных преград.

EPA/Artur Reszko/ТАCC Учения НАТО Amber Desire 22 в Подляском воеводстве Польши

Во-первых, потому что подобный шаг станет серьезнейшим ударом по обороноспособности Киева, в которую Запад вложил столько денег, оружия и наемников. Варшаву обвинят в том, что она сыграла в пользу русских, разрушив общезападный фронт. И если на осуждение со стороны ЕС Варшава могла бы и наплевать (тем более что с Еврокомиссией у польского руководства сложные отношения), то вот с американцами поляки ссориться не готовы.

Во-вторых, вторжение польских войск на Украину может быть рассмотрено российской стороной как пересечение красных линий, после чего Москва задействует новые, доселе не применяемые методы ведения СВО. В частности, начнет целенаправленно бить не только по иностранным контингентам (которые сейчас там находятся в виде наемников), но и по западным генералам, присутствующим на Украине. И это уже не говоря о рисках удара по самим польским колоннам. При этом надеяться на безусловную поддержку НАТО поляки в этой ситуации не смогут — формально удары по польским колоннам вне территории стран — членов НАТО не являются причиной для вступления в войну остальных стран НАТО. В итоге поляки окажутся один на один против российской армии.

Наконец, в-третьих, потому что ни Вашингтон, ни даже Брюссель не готовы сейчас к эскалации. Эскалации, которая двигает фигурки на украинской доске к ядерному конфликту. Польское вторжение в нынешней ситуации будет именно такой эскалацией.

Да, конечно, все эти риски можно не брать в расчет: в конце концов поляки наконец-то оказались в ситуации, когда делят не их, а соседнее государство, с которого можно поживиться. Однако для того, чтобы реализовать такой исторический шанс вопреки мнению окружающих, нужно быть европейским львом. А Польша не лев. Она, выражаясь языком Уинстона Черчилля, гиена. И поступать с Украиной будет, скорее всего, как гиена — то есть полакомится трупом.

Global Look Press/Keystone Press Agency Польские солдаты

Всё, что сейчас делает Польша, нужно рассматривать не в краткосрочной перспективе (то есть вторжение условно весной или летом), а в среднесрочной — то есть как подготовка к действиям, которые начнутся после вероятного коллапса центральных властей в Киеве. Коллапса, который обязательно случится, если российское руководство приняло волевое решение проводить СВО до победного конца, до реализации всех поставленных официально и неофициально целей — то есть до освобождения не только российских регионов, но и как минимум всего левого берега, а также Одесской и Николаевской областей. И когда под гнетом военных поражений и экономических сложностей киевский режим падет, Варшава будет полностью готова к вторжению. В военном плане — при помощи перевооружения армии, а также полученного по итогам «учений» мобилизационного резерва. В юридическом плане — поляки воспользуются теми законами, которые принимает Верховная рада в интересах своих «польских братьев». В территориальном плане — когда польские наемники, воюющие в рядах ВСУ, обеспечат условия для лояльного отношения украинских вооруженных сил в Западной Украине к польским «миротворцам».

Ну и, самое главное, в политическом плане — когда вторжение Польши в Западную Украину будет рассматриваться не как удар в спину режиму, а как попытка минимизировать ущерб. То есть оставить под контролем Запада хотя бы часть украинских территорий. В этой ситуации ни Европа, ни Соединенные Штаты возражать не будут, а то и помогут. Да и, возможно, Москва тоже возражать не будет, если к тому времени будут достигнуты неформальные соглашения о разделе Украины. Либо между Россией и Польшей, либо между всеми заинтересованными участниками (то есть Россией, Польшей, Венгрией и Румынией).

Поэтому Варшава не собирается упускать исторический шанс вернуть свои земли. Она, как настоящая гиена, просто ждет момента. Ждет и точит зубы.