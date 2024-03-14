Материалы с тегом «Учения»
Польша и Британия провели учения на границе с Калининградом
На военном полигоне в польском Ожише прошли совместные учения военнослужащих Польши и Великобритании, сообщается на сайте министерства национальной обороны республики. «В учебном центре Сухопутных войск в Ожише вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Великобритании Грант Шэппс...
14 марта 2024
В США во время учений произошёл взрыв в центре ФБР
Минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре штата Калифорния, сообщил портал KTLA. «Взрыв произошёл, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с сапёрами. Пострадали как минимум 16 человек», — уточнили авторы. Инцидент случился в учебном...
14 марта 2024
В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая
В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников»...
12 марта 2024
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Индийском океане
В северной части Индийского океана 12 марта стартует основной этап военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2024» с участием Ирана, России и Китая, сообщило 12 марта иранское агентство Tasnim. На учениях также будут присутствовать представители вооружённых сил Азербайджана, Казахстана...
11 марта 2024
Крейсер «Варяг» отразил налёт условного противника в Аравийском море
В Аравийском море флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» отразил воздушное нападение на корабль истребительной авиации условного противника, сообщили 10 марта в ТОФ. «По замыслу учения ракетный крейсер, совершая переход морем, обнаружил воздушные цели...
новость часа
10 марта 2024
Две американские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике
Две американские ударные атомные подводные лодки класса «Лос-Анджелес» всплыли из-подо льда в море Бофорта к северу от Аляски, сообщило командование атлантическими подводными силами ВМС США. Субмарины прибыли для проведения учений Ice Camp Whale в рамках начавшихся арктических учений Ice Camp 2024...
9 марта 2024
НАТО отрабатывает сценарий конфликта с Россией, заявил Патрушев
Североатлантический альянс на военных учения в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией, что способствует усилению напряжённости и дестабилизации ситуации в мире. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной...
новость часа
7 марта 2024
Стратегические бомбардировщики США пролетели над Швецией
Стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer и B-52 Stratofortress 6 марта пролетели над территорией Швеции. Как заявили в ВВС королевства, пролёт произошёл в ходе совместных учений. «Lancer и Stratofortress в сопровождении шведского Jas 39 Gripen пройдут над значительной частью шведского...
6 марта 2024
Гусеничная машина переехала двоих военных во время учений НАТО в Польше
Гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений Североатлантического альянса в Польше, сообщила 5 марта радиостанция RMF FM. «Один военнослужащий погиб, а другой получил тяжёлые ранения в результате несчастного случая во время учений», — говорится в материале. Инцидент произошёл в центре...
5 марта 2024
У стран БРИКС нет планов проводить совместные военные учения, заявил Ушаков
Страны БРИКС не намерены развивать военно-техническое сотрудничество или проводить совместные военные учения. Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных...
5 марта 2024
Грушко указал на провокационный характер учений НАТО Nordic Response
Россия следит за начавшимися 4 марта учениями НАТО Nordic Response, в которых принимают участие Финляндия и Швеция. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. «Политическая позиция наша хорошо известна: мы считаем, что эти учения носят...
4 марта 2024
Финляндия и Швеция примут участие в военных манёврах НАТО у границы России
Вошедшие в состав НАТО Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях Nordic Response ― 2024 вблизи российских границ. По данным финского минобороны, Хельсинки направят около 4,1 тысячи человек личного состава и 700 единиц техники, в том числе 12 истребителей F/A-18 Hornet. В минобороны Швеции...
4 марта 2024
Россия предупредила США об учебном пуске ракеты «Ярс»
Российские военные оповестили американских коллег об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Об этом сообщил «РИА Новости» официальный представитель Пентагона. В минобороны США подчеркнули, что Вашингтон внимательно следит за...
2 марта 2024
Эксперт оценил версию Bild о «четырёхфазной» войне России с НАТО
Публикация в немецком таблоиде Bild, согласно которой Россия якобы вынашивает состоящий из четырёх этапов план войны против НАТО, нацелена исключительно на поддержание страхов местного населения перед мнимой угрозой. Журналисты издания, объясняя очередную «страшилку», сослались на документ...
29 февраля 2024
ВС Польши объявили о начале крупномасштабных учений НАТО
В воскресенье, 25 февраля, в Польше стартовали национальные учения польских ВС с участием вооружённых сил стран НАТО. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства обороны Польши. Согласно сообщению, в учениях Dragon-2024 в общей сложности примут участие порядка 20...
25 февраля 2024
Неудачный пуск ракеты Trident II чуть не убил министра обороны Британии
ВМС Великобритании провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II, в результате которого чуть не погиб министр обороны Грант Шэппс, сообщил The Sun. «Ракета дала осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки», — говорится в материале. В тот момент на...
21 февраля 2024
Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли на учения в Индию
Корабли ВМФ России крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию для участия в учениях MILAN-2024, сообщили 19 февраля в Министерстве обороны. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал...
19 февраля 2024
Учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией, заявили в НАТО
Учения Североатлантического альянса Steadfast Defender-2024 посвящены подготовке к конфликту с Россией, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на главу военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. В статье под заголовком «Почему члены НАТО бьют тревогу из-за агрессивной позиции...
16 февраля 2024
Режим КТО в Гомельской области могли ввести из-за учений
Режим контртеррористической операции (КТО) в Лельчицком районе Белоруссии могли ввести из-за учений. Об этом сообщил районный исполнительный комитет. Отмечается, что ограничения на въезд на территорию района и выезд из неё не вводились. «Пока работаем в обычном режиме», — цитирует РИК Sputnik...
15 февраля 2024
Российские аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам
В России провели проверку военных аэродромов на устойчивость к массированным ударам. Об этом пишут «Известия». Согласно источником издания из Минобороны РФ, мероприятия прошли в ряде регионов страны на западном и южном стратегическом направлениях. Отмечается, что подобные учения актуальны в...
15 февраля 2024