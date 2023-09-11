Брюссель, 11 сентября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Власти стран — членов ЕС могут не конфисковывать личные вещи туристов из России, например, их одежду, заявили 11 сентября представители Еврокомиссии.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Когда речь идет о ценных вещах и товарах, то (ограничения. — Прим. ред.) должны строго соблюдаться. Если же вы гражданин России и пересекаете границу в одежде, которая подлежит запрету, то вряд ли она будет конфискована», — сказал на брифинге Еврокомиссии официальный представитель ведомства Балаш Уйвари.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Еврокомиссии 10 сентября заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, гражданам России запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Введение таких ограничений для россиян является «дискриминацией в чистом виде», и Россия должна ответить на это зеркальными мерами, отметил ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

В свою очередь заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил решение властей ЕС их расизмом и предложил не отвечать аналогичным мерами, а вместо этого приостановить отношения с ЕС и вывезти российских дипломатов в Москву. Это заставит Брюссель испугаться, ведь такие отъезды дипломатов могут происходить накануне «вполне определённых событий», пояснил зампред Совета безопасности.

Расизм, который исповедуют руководители Евросоюза, «вырывается наружу, как гнойник, который не лечили и который уже стал свищом», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобные ограничения ЕС уже не могут объясняться ни стремлением причинить вред экономике России, ни желанием получить дополнительные преимущества для своей экономики — это просто расизм как он есть, сказала Захарова.