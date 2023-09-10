Брюссель, 10 сентября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. Такие нововведения в санкционном законодательстве подтвердила Европейская комиссия.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В ЕК пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — указано в разъяснении Еврокомиссии.

Также в ЕК подчеркнули, что срок, на который ввозится автомобиль, не имеет значения. Среди транспортных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы и полуприцепы для перевозки грузов и яхты.

Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены, сообщило РБК.

Как сообщало ИА Регнум, в июне проживающие в Европе граждане России столкнулись с ограничениями операций по своим картам и счетам в банке Revolut. Ограничения возникли из-за ужесточения требований кредитной организации к документам, подтверждающим право жить в Европе, и из-за трудностей с получением вида на жительство (ВНЖ) или долгосрочных виз. Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с корреспондентом ИА Регнум, что блокировка счетов и ограничение в осуществлении денежных переводов банка Revolut для граждан России и Белоруссии вызовет цепную реакцию и среди многих других зарубежных банков, хоть это и является шагом к ущемлению прав человека.

В середине июля Германия впервые вернула россиянину конфискованный из-за санкций автомобиль. Как сообщил Иван Коваль, адвокату пришло письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура выдала распоряжение вернуть машину. При этом, по его словам, на каких основаниях это сделали, не указали.

В Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Владельцам инкриминируется нарушение закона страны «О внешней торговле» и регламента Евросоюза 833/2024.