Немецкие таможенники начали возвращать автовладельцам изъятые во время въезда в страну транспортные средства с российскими номерами.

Иван Шилов ИА Регнум

Ситуация разрешилась прогнозируемо, поскольку легитимность и судебная перспектива подобных действий еще месяц назад казались весьма сомнительными как профессиональным юристам, так и самим германским таможенникам. В частности, в таможенном управлении Росток-Варнемюнде (земля Мекленбург-Передняя Померания) сотрудники согласились пообщаться с ИА Регнум на условиях конфиденциальности.

Они сообщили, что подобные эксцессы, скорее всего, вызваны не только чересчур широкой трактовкой положений восьмого пакета санкций ЕС, но и чрезмерной ретивостью гамбургских коллег киношного таможенника Верещагина.

«Палочная» система и желание красиво отчитаться перед руководством за отчётный период свойственны отнюдь не только российским чиновникам. Кроме того, столь резонансный инфоповод неизбежно привлекает внимание прессы, что также весьма благосклонно воспринимается руководителями высокого ранга, любящими покрасоваться перед объективами телекамер и на передовицах федеральных газет.

Однако в целом мекленбургские таможенники были немного шокированы действиями своих коллег в Гамбурге и Травемюнде (земля Шлезвиг-Гольштейн). Случаи конфискации до сих пор были отмечены только в этих двух регионах. При этом подчеркивается, что до сих пор санкции касались лишь тех машин, что прибыли в Германию на паромах.

То, что ситуация с конфискацией автомобилей в рамках санкций, скорее всего, завершится для владельцев благополучно, ИА Регнум прогнозировало еще в июне. Филологический казус с трактовкой отдельными чиновниками слова Einfuhr в германской версии, нежели Import в английском оригинале постановления ЕС, был очень зыбкой почвой для конфискации личной собственности граждан. К тому же некоторые из них имели долгосрочный вид на жительство в Германии или даже гражданство ФРГ.

Так, Иван Коваль, обладающий немецким ВНЖ, лишился своего «железного коня» в Гамбурге ещё 1 июня. В тот день проезжавшие мимо таможенники заметили российские номера на автомобиле и после проверки документов, некоторых колебаний и долгих совещаний с руководством всё же решили арестовать транспортное средство.

Примечательно, что за неделю до этого автомобиль был без сучка и задоринки в полном соответствии с буквой и духом немецкого законодательства растаможен в том же самом ведомстве — как законопослушный гражданин автовладелец планировал поставить на официально ввезенную в Германию машину немецкие номера.

Иван, будучи твёрдо уверенным в собственной правоте, обратился к квалифицированному юристу, который быстро составил юридически безупречную жалобу на арест авто. Чуть позже к делу подключилась немецкая прокуратура, которая не нашла в действиях россиянина состава преступления. Таможенникам предписали вернуть автомобиль владельцу, хотя с оговоркой, что формальное рассмотрение дела пока не завершено.

«В принципе, подобное нарушение прав законопослушного резидента ФРГ со стороны государственных ведомств не укладывается ни в какие правовые нормы и вполне может служить основанием для обращения в суд с целью получения компенсации фактически понесенных расходов из-за неимения возможности пользоваться автомобилем, а также морального ущерба из-за сложившейся стрессовой ситуации», — комментирует адвокат из города Висмар Андреас К.

Немецкий юрист полагает, что подобные юридические эксцессы будут продолжаться до тех пор, пока правоприменительная практика чуть ли не ежеквартально меняющихся антироссийских санкций не «устаканится» и не войдет в «правовое русло». Хотя в целом рестрикции против независимых государств, не утвержденные Организацией Объединенных Наций, можно назвать правовыми лишь с большой натяжкой.

Bodo Schackow/globallookpress

«Я бы оценил перспективу отсудить у германских органов исполнительной власти как минимум €4000 в каждом случае незаконной конфискации автомобиля как довольно высокую. Всем, кто столкнётся с подобной проблемой, я бы рекомендовал сохранять все чеки, билеты и электронные квитанции, подтверждающие фактически понесенные транспортные расходы из-за неимения возможности пользоваться автомобилем», — добавляет Андреас К.

Как бы то ни было, юридический прецедент возврата незаконно конфискованного автомобиля с русскими номерами в Германии уже создан. Если же Иван Коваль с помощью с своего юриста сумеет ещё и добиться компенсации — это точно должно охладить пыл особо ретивых таможенников, взявшихся чересчур широко трактовать положение ЕС о санкциях против РФ.

«Лично у меня создалось впечатление, что для чиновников высокого ранга, вынужденных отвечать за действия таможенников на правительственной пресс-конференции, разночтения в английской и немецкой версиях восьмого санкционного пакета оказались сюрпризом.

Речь в документе, конечно же, шла о классическом импорте, а не об обычном ввозе на территорию ЕС транспортных средств для личного пользования без цели перепродажи.

Хотя с точки зрения буквы закона таможенники были правы, дух законодательства в данном случае оказался безусловно нарушен. Но признать ошибку системы, да еще и в пользу русских — такую потерю лица немецкие чиновники просто не могли себе позволить.

Поэтому ничтожный вопрос, больше относящийся к области филологии, нежели к юриспруденции, был неожиданно раздут до размеров международного скандала с выступлением российского посла и серией публикаций в российских медиа. Немецкая сторона здесь однозначно выставлена не в лучшем свете», — заключает Андреас К.