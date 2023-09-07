Проблемы с топливом в нескольких регионах России грозят срывом полевых работ, констатировал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Нужно эту задачу решить… Сейчас остановим уборочную — и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа», — подчеркнул глава Минсельхоза.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны ГСМ (горюче-смазочные материалы) по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена», — напомнил министр, выступая перед депутатами из двух думских комитетов — по аграрным вопросам и контролю.

Действительно, если три недели назад тонна дизтоплива в Саратовской области могла стоить 55 тысяч рублей, то сейчас — 72,2 тысячи, написал в Telegram-канале саратовский депутат-единоросс, член аграрного комитета ГД Николай Панков после того, как на «ценовой беспредел» ему пожаловались избиратели.

Сейчас на первое место вышла другая, пожалуй, более серьёзная проблема, которую не мог не упомянуть министр Патрушев. Проблема не только с ценой на топливо, но и с его наличием.

А если не хватает ГСМ, то это грозит остановкой сбора урожая. Собственно, той «катастрофой», о которой предупредил глава Минсельхоза.

Риск нехватки горючего в конце лета отмечали и на автозаправочных станциях.

Во всяком случае, в последнюю неделю августа об иссякании запасов бензина сообщали независимые АЗС в регионах Сибирского федерального округа, передавал «Коммерсант». Утверждалось, что в некоторых регионах запасы топлива участники рынка оценивали как достаточные на 5-7 дней. Впрочем, 6 сентября то же издание сообщило, что, по крайней мере, на заправках Красноярского края и Хакасии проблемы уже нет — о чём проинформировали в сети АЗС «Красноярскнефтепродукт».

Почему так происходит

«Помимо подорожания топлива на бирже, а также постепенного подорожания и бензина, и дизеля в рознице, мы видим, определённый дефицит», — согласился в комментарии ИА Регнум эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Причём, судя по его словам, дефицит наблюдался и в южных регионах.

Новости о нехватке топлива в августе–сентябре — обычное дело, заметил эксперт. Но ситуация нынешнего года, по его словам, не совсем обычная. И стала она результатом совпадения нескольких факторов.

«Цены на нефть и на нефтепродукты на внешних рынках пошли вверх, а рубль ослаб, — перечисляет Юшков. — Получается, эти факторы делают гораздо более выгодным экспорт нефти и нефтепродуктов, чем поставку их на внутренний рынок».

Также сыграло свою роль то, что экономисты называют «демпферным механизмом», или просто «демпфером».

Суть его в следующем: если за рубежом установились высокие цены на бензин, то государство стимулирует нефтяные компании не поднимать цены внутри страны. Для этого из бюджета компаниям выплачивается часть премии (то есть выручки), которую они теряют из-за того, что не поднимают цены. Если же цены на бензин внутри страны выше экспортных, нефтяники сами перечисляют деньги в бюджет.

В России «демпфер» действует с 2019 года, напоминает российское издание Forbes.

Но сейчас выплаты по «демпферу» нефтяным компаниям сокращаются в два раза, и поэтому они постепенно начали искать возможности больше экспортировать топливо, отметил Юшков. Следовательно, на внутреннем рынке топлива стало меньше.

А спрос при этом растёт.

Это касается и автомобильного бензина. После «ковидного» 2020 года, как указывает Юшков, укрепился спрос на автомобильное топливо: люди стали больше путешествовать на личных авто. В 2022 году к этому добавилось закрытие ряда аэропортов. Поездки на автотранспорте стали ещё интенсивнее.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Всегда было усиление спроса на топливо летом, в автомобильный сезон, а также по причине уборочной кампании, «оттягивающей» на себя большие объёмы. Но спрос теперь особенно сильный, а предложение на рынке пока не адаптировалось», — отмечает Юшков.

За последний год появилась ещё одна, крайне важная причина особенно сильного спроса на «горючку». «Мы понимаем, что для специальной военной операции требуется много топлива, прежде всего дизельного», — отметил Юшков.

«Не будем забывать, что у нас появился очень крупный потребитель, зона СВО, которая снабжается в приоритете», — соглашается в комментарии ИА Регнум президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Ещё одна причина — логистика, отмечают эксперты.

«Топливо просто не успевают доставить, — полагает Юшков. — Очень большой спрос, а РЖД где-то не успевает, есть определённый простой, потому что в принципе загрузка железных дорог очень большая. При этом железные дороги пока не полностью адаптировались к новым логистическим реалиям».

«Сейчас есть перебои с поставками, логистические проблемы, — соглашается Баженов и поясняет, — у нас основной объём топлива доставляется по РЖД, и если раньше у нас вся инфраструктура была заточена на поставку на запад, основным потребителем была Европа и все остальные в том направлении, то сейчас эти направления меняются на юг и восток».

Ситуация на южном направлении, по словам эксперта, это вообще особая тема.

«Там у нас очень активно развит аграрный сектор, да и в целом ситуация осложнена целым комплексом причин, — говорит он. — Туда и экспортные потоки идут по тонкой железнодорожный ветке, и туристический сезон играет роль, хоть и в меньшей степени».

Но также очевидно, что в особый период вопрос о снабжении страны хлебом и другими продуктами (причём собственного производства, а не экспортированными) стоит особенно остро и вероятность «катастрофы» из-за перебоев с ГСМ становится очень серьёзным вызовом.

Что с этим делать

Глава Минсельхоза Патрушев предлагает радикальный выход: до стабилизации возникшей ситуации приостановить экспорт нефтепродуктов.

Дело в том, что на внутреннее потребление идёт только 50% произведенного топлива, остальное — на экспорт, пояснил Баженов. Какого-то недопроизводства дизеля в России не наблюдается, добавил он. Напротив, его производство — в два раза больше потребления, так что дефицита нет и не предвидится, указал Баженов.

Следовательно, мы видим недостачу именно «товара» для внутреннего рынка.

Александр Рюмин/ТАСС

Но полная приостановка или, тем более, запрет экспорта моторного топлива были бы слишком резким шагом, отмечают эксперты. Что власти вполне могут сделать, так это запретить продавать топливо за границу тем фирмам, которые не имеют отношения к производству топлива, считает Баженов.

«Можно было наблюдать покупку топлива на бирже с последующей отправкой на экспорт», — пояснил собеседник ИА Регнум. Этих перекупщиков вполне можно «окоротить».

Собственно, такие меры уже принимаются.

6 сентября «Интерфакс» сообщил, что Минэнерго внесло в правительство и администрацию президента проект указа о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов. Этот документ, который позволяет экспортировать нефтепродукты только заводам, находится в финальной стадии согласования.

Пока же в министерстве заверяют, что топливные компании идут навстречу аграриям.

«Нам будут в приоритетном порядке это топливо выделять», — сообщила 6 сентября первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.