Москва, 6 сентября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Из-за проблем с горюче-смазочными материалами в ряде регионов может произойти срыв полевых работ, заявил 6 сентября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Александр Река/ТАСС

На совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам министр напомнил, что неделю назад поднимал вопрос о топливе по сниженной цене, поскольку оно сильно подорожало. Сегодня актуальна уже другая проблема — наличие топлива.

«Нужно эту задачу решить, чтобы в наличии это появилось. Потому что у нас проблема именно уже с наличием. Сейчас остановим уборочную, и не отсеимся по озимым. Это будет катастрофа», — заявил Патрушев.

Также министр высказал предложение временно закрыть экспорт нефтепродуктов, пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке.

«Известия» 22 августа сообщили о проблемах с топливом в ряде регионов. Упоминались Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Рязанская, Новосибирская области, Калмыкия, Крым, а также Ростовская, Рязанская области и Хабаровский край.

В Минсельхозе объяснили эту проблему увеличением сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам из-за их перегрузки, сезонным спросом и ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

В рамках коррекции роста цен на топливо Минэнерго допустило вариант возврата полных демпферных выплат российским нефтяным компаниям.