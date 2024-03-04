Материалы с тегом «Apple»
Apple представила обновлённый MacBook Air
Корпорация Apple представила обновлённый ноутбук MacBook Air с новым процессором M3. Устройства доступны в версиях 13 и 15 дюймов. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте компании. В релизе Apple рассказали, что обновлённые устройства базируются на процессоре M3. Он, как отметила корпорация, на...
4 марта 2024
Apple впервые столкнулась с угрозой штрафа на €500 млн от Еврокомиссии
Европейская комиссия (ЕК) намерена оштрафовать Apple за нарушение антимонопольного законодательства ЕС на €500 млн, пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на пять источников, знакомых с деталями антимонопольного расследования. В публикации отмечается, что это будет первый штраф для...
18 февраля 2024
iPhone SE 4 получит дизайн iPhone 16, сообщили СМИ
Техноинсайдер Маджин Бу опубликовал рендерные изображения неанонсированного смартфона Apple iPhone SE 4. Изображения появились в Сети 9 февраля. По данным Бу, базой для модели послужит iPhone 16, смартфон получит дисплей с вырезом Dynamic Island, как на последних «взрослых» моделях, а также блок с...
9 февраля 2024
В России уничтожат больше 100 тысяч устройств Apple
В России могут уничтожить десятки тысяч устройств Apple. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Мартазин. Он пояснил, что причиной станет запрет на использование техники Apple, введённый для российских чиновников и госслужащих. Муртазин сообщил, что побывал в Перми, где...
8 февраля 2024
Цена появившихся в России Apple Vision Pro достигла ₽900 тыс.
Очки дополненной реальности Apple Vision Pro появились в продаже в России. Как стало известно 6 февраля, продавцы выставили первые лоты по разным ценам. К примеру, в Cdek. shopping очки продаются за 499 тыс. рублей (максимальная цена составила 557 тыс.). Ozon оценил устройство в 577–642 тыс. рублей...
6 февраля 2024
Apple оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ удалить автобиографию Гитлера
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 800 тысяч рублей за неудаление запрещённого контента. «Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае...
23 января 2024
Эксперты: Apple предпочла не порывать с российским рынком
Юристы Apple сопротивлялись наложению на американского IT-гиганта штрафа за нарушение антимонопольного законодательства России, но руководство компании предпочло заплатить положенное, и не уходить с российского рынка. На это в комментарии ИА Регнум указал зампред комитета Госдумы по экономической...
22 января 2024
Эксперт объяснил, почему Apple пошла на оплату штрафа в 1,1 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выполнила именно то, что обязана была сделать — отреагировала на очевидное нарушение антимонопольного законодательства, подчеркнул в комментарии ИА Регнум декан института права Высшей школы экономики, член Регионального общественного центра...
22 января 2024
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей
Американская корпорация Apple оплатила в России антимонопольный штраф в размере более 1,1 млрд рублей, сообщили 22 января в пресс-службе ФАС. Компанию в России оштрафовали на сумму 1 177 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства. «19 января 2024 года Apple оплатила штраф...
22 января 2024
Apple возобновит продажи двух запрещённых моделей умных часов
Apple возобновит продажи умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, которые запретили продавать в США на основании решения Комиссии по международной торговле (ITC), сообщило 27 декабря Reuters, ссылаясь на пресс-службу корпорации. Отмечается, что компания обжаловала решение комиссии и апелляционный суд...
28 декабря 2023
Лавров отказался от iPhone в пользу смартфона другого бренда
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перешёл с iPhone на смартфон другого производителя. Новый гаджет глава внешнеполитического ведомства показал во время встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве. После завершения своего выступления на встрече глав МИД прикаспийских государств...
6 декабря 2023
ЦБ запретит сотрудникам использование техники Apple в служебных целях
Центральный банк Российской Федерации с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов компании Apple в служебных целях и исключает их закупку для своих нужд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. «С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple...
5 декабря 2023
СМИ сообщили, что у IPhone 16 будет новая кнопка с тактильной отдачей
Все модели смартфонов линейки iPhone 16 компании Apple будут с новой кнопкой с тактильной отдачей, сообщил 1 декабря новостной портал MacRumors, ссылаясь на источники. По информации журналистов, новую кнопку назвали Action Button («Кнопка действия»), которая заменит переключатель режимов. Её...
2 декабря 2023
Apple оштрафовали на ₽12 млн за повторный отказ локализации данных россиян
Компанию Apple оштрафовали на 12 млн рублей за повторный отказ локализации данных россиян. Об этом стало известно 30 ноября. «Суд постановил признать компанию Apple Inc. виновной в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 12 млн...
30 ноября 2023
Apple представила ноутбуки MacBook Pro и моноблок iMac с новыми чипами M3
Американская компании Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro и моноблок iMac с новыми процессорами M3, следует из презентации под названием Scary Fast («Пугающе быстро»), приуроченной к празднику Хэллоуин. Компания продемонстрировала чипы нового поколения: M3, M3 Pro и M3 Max, построенные на...
31 октября 2023
Apple разрешила россиянам пользоваться сторонними платежными системами
Компания Apple объявила, что российские разработчики могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы, сообщил 17 октября портал iPhones.Ru. Решение компании коснулось только российского рынка. Российские разработчики при этом должны...
17 октября 2023
Apple отключила российскую версию официального сайта
Американская корпорация Apple отключила российскую версию официального сайта. При попытке перейти по адресу apple.ru автоматически открывается страница службы поддержи на русском языке. При этом при нажатии на другие вкладки сайта, в том числе для просмотра гаджетов, российским пользователям...
7 октября 2023
Продавец техники Apple в России re:Store сменил название
Сеть магазинов re:Store, один из крупнейших продавцов устройств Apple в России, решила обновить концепцию и фирменный стиль. В рамках изменений теперь сеть будет называться restore: и продавать, помимо техники Apple, фены, «умные» аксессуары для животных, микроскопы и другую продукцию. Об...
14 сентября 2023
Компания Apple представила iPhone 15 и новые Apple Watch
Компания Apple 12 сентября на своём сайте представила флагманские версии смартфонов iPhone 15 и iPhone 15+. Также в числе новинок продемонстрированы MacBook Air и устройства виртуальной реальности Apple Vision Pro. Смартфоны с динамичным экраном вокруг фронтальной камеры выйдут в пяти цветах...
13 сентября 2023
Apple представила iPhone 15 и новое поколение Apple Watch
Американская компания Apple 12 сентября представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также новое поколение часов, которыми можно будет управлять без нажатия на экран. Презентация новых продуктов размещена на сайте корпорации. Новый смартфон выйдет в пяти цветах — розовом, жёлтом, салатовом, синем и...
12 сентября 2023