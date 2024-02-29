Материалы с тегом «Смартфоны»
Эксперты сообщили об опасном для смартфонов обновлении Xiaomi
Обновление для смартфонов, выпущенное компанией Xiaomi, приводит к сбоям в работе устройств у пользователей по всему миру, сообщил 29 февраля профильный Telegram-канал Wylsacom Red. По этим данным, последнее обновление MIUI 14 и HyperOS имеет обновлённую шторку быстрого доступа, из-за чего после...
29 февраля 2024
Huawei замедлила производство смартфонов ради чипов для ИИ
Китайская компания Huawei выбрала приоритетным направлением в наращивании производства чипы для искусственного интеллекта, замедлив выпуск смартфонов Mate 60, сообщило 5 февраля агентство Reuters. Об этом сообщили три источника, знакомых с ситуацией. По их сведениям, растущий спрос на чипы...
6 февраля 2024
Невролог Гимранова назвала причину развития цифровой деменции
Риск развития так называемой цифровой деменции выше среди молодых людей, так как они постоянно пользуются электронными устройствами. Об этом невролог, педиатр, рефлексотерапевт Альмира Гимранова рассказала 1 февраля изданию «Доктор Питер». Понятие цифровой деменции или цифрового слабоумия ввёл в...
2 февраля 2024
В Иркутской области девочке оторвало руки во время игры на телефоне
Зарядное устройство мобильного телефона взорвалось в руках 13-летней девочки в Иркутской области. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает 19 января Telegram-канал «112». Школьница была дома на кухне и играла в онлайн-игру, пока её смартфон заряжался. Раздался громкий хлопок, на кухню...
19 января 2024
Samsung представил флагманы Galaxy S24 с искусственным интеллектом
Южнокорейская группа компаний Samsung 17 января представила новую линейку смартфонов Galaxy S24. Устройство будет доступно для россиян уже на текущей неделе. Цена смартфонов будет колебаться от 90 тыс. до 190 тыс. рублей, передают «Известия» со ссылкой на представителей в ретейле и сотовых...
17 января 2024
Эксперт рассказал, как можно обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона
Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что есть несколько доступных способов обнаружить скрытую видеокамеру с помощью обычного смартфона. Своими секретами эксперт поделился с агентством «Прайм». По словам Шутова, увидеть скрытую камеру в помещениях поможет...
17 января 2024
Приложение «Госуслуги» не работает на смартфонах в 29 регионах России
Приложение «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах. По данным сервиса «сбой.рф», уже зафиксировано более 120 жалоб на работу сервиса, пик пришёлся на 9 января. При попытке корреспондента ИА Регнум зайти в приложение со смартфона появилось сообщение: «Проводятся технические работы...
16 января 2024
В Роскачестве опровергли миф об опасности излучения смартфонов
Глава Роскачества Максим Протасов опроверг миф о радиоактивности смартфонов. Как он заявил 24 декабря, на самом деле это миф и излучение от устройств никогда не превышает обычного уровня бытовых приборов. «Среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и...
24 декабря 2023
Названы особенности российского смартфона «Р-ФОН»
Российский смартфон «Р-ФОН» создавался в первую очередь для госслужащих, которые имеют доступ к государственной тайне. Но и у простых граждан телефон будет пользоваться популярностью. Своим мнением о новой отечественной разработке в беседе с ИА Регнум поделился генеральный директор агентства...
19 декабря 2023
Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование мобильных телефонов в школах. Документ опубликован на сайте правовой информации. Согласно новым правилам, учащиеся не смогут пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. Отмечается, что устройствами можно будет...
19 декабря 2023
В России представили «антишпионский» смартфон «Р-ФОН»
Российский научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) «РОСА» представил «антишпионский» смартфон «Р-ФОН» с российской операционной системой (ОС), презентация смартфона транслировалась на сайте компании. «Представлен российский смартфон на собственной операционной системе...
18 декабря 2023
Запрет на смартфоны в школах поддержали учителя и родители
Запрет на использование на уроках в школах мобильных телефонов и гаджетов имеет множество плюсов, среди которых в том числе снижение провокаций в отношении учителей и съёмка их на видео. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан...
6 декабря 2023
Не на уроках: Госдума ограничила использование мобильных телефонов в школах
Государственная дума приняла закон, ограничивающий использование мобильных устройств в школах. Информация о нововведениях опубликована на портале «Система обеспечения законодательной деятельности». По данным сайта, закон был одобрен на заседании парламентариев 6 декабря сразу во втором и третьем...
6 декабря 2023
Госдума ограничила использование мобильных телефонов в школах
Госдума на заседании 6 декабря приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. Ограничения также касаются планшетов с сим-картами. Как сообщало ИА Регнум ранее, законопроект предполагает запрет использования в...
6 декабря 2023
СМИ сообщили, что у IPhone 16 будет новая кнопка с тактильной отдачей
Все модели смартфонов линейки iPhone 16 компании Apple будут с новой кнопкой с тактильной отдачей, сообщил 1 декабря новостной портал MacRumors, ссылаясь на источники. По информации журналистов, новую кнопку назвали Action Button («Кнопка действия»), которая заменит переключатель режимов. Её...
2 декабря 2023
В России зафиксировали рекордный спрос на смартфоны
В России установили абсолютный рекорд по продажам смартфонов, сообщили 1 декабря «Известия». С января по ноябрь 2023 года в стране продали около 27 миллионов гаджетов. По словам аналитиков, одной из главных причин ажиотажного спроса на смартфоны стало появление на отечественном рынке флагманских...
1 декабря 2023
До конца 2024 года в России могут ввести утильсбор на импортную электронику
К концу 2024 года в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники, в частности для планшетов, смартфонов и видеокамер, заявили на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике. Инициативу поддержали в Министерстве промышленности и торговли, сообщает 21 ноября...
21 ноября 2023
Класс — вне зоны действия Сети. Дума одобрила запрет на телефоны на уроках
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Тот вариант, который депутаты утвердили 16 ноября, предполагает, что речь идёт именно обо всех сотовых — как о смартфонах на iOS или Android со множеством приложений и функций, так и о...
17 ноября 2023
Песков признался, что пока не отказался от iPhone
Смартфоны iPhone, хоть и являются «прекрасным изобретением», но небезопасны с точки зрения сохранности персональных данных. Об этом 17 ноября в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признался, что сам пока не отказался...
17 ноября 2023
Госдума одобрила законопроект об ограничении телефонов в школах
Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, ограничивающий использование мобильных телефонов в школах. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности 16 ноября. «Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных...
новость часа
16 ноября 2023