Материалы с тегом «Минцифры РФ»
Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram после сбоя
Мессенджер Telegram и ряд других сервисов возобновили свою работу после сбоя. Об этом сообщает 27 февраля пресс-служба Минцифры России. Сбой в работе Telegram наблюдался и в России, и на территории других стран. Сети российских операторов связи работают штатно, при этом было зафиксировано снижение...
27 февраля 2024
В Минцифры заявили, что устанавливают причины сбоя в работе Telegram
Минцифры совместно с Роскомнадзором работает над установлением причин сбоя в работе мессенджера Telegram и ряда других сервисов. Об этом 27 февраля сообщили в министерстве. «Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации», —...
27 февраля 2024
Шадаев объяснил сбой в Рунете в конце января технической проблемой
Массовый сбой доменной зоны.ru, который произошёл в конце января 2024 года, вызвала техническая проблема. Об этом 20 февраля журналистам рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. «Была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего...
20 февраля 2024
ЦИК перенёс заседание о регистрации кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перенесла с 7 на 8 февраля заседание по рассмотрению вопросов о регистрации всех выдвинутых кандидатов на должность президента России, сообщила 6 февраля глава ЦИК Элла Памфилова. «Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не...
6 февраля 2024
Глава Минцифры Шадаев допустил, что голосовые колонки заменят «Госуслуги»
Портал «Госуслуги» в будущем могут полностью заменить умные колонки с голосовым управлением, заявил в кулуарах форума «Цифровая экономика» 6 февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. «Я считаю, что скоро вообще, может, портала не будет, вы будете услуги...
6 февраля 2024
День цифровой экономики состоялся в рамках выставки-форума «Россия»
День цифровой экономики состоялся 6 февраля в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме «Россия». Главным мероприятием деловой программы стала пленарная сессия, посвященная достижениям отечественной цифровой экономики, сообщили в пресс-службе выставки. В мероприятии...
6 февраля 2024
Глава Минцифры Шадаев допустил экспорт «Госуслуг» в дружественные страны
Россия обсуждает вопрос экспорта платформы государственных услуг РФ «Госуслуги» в дружественные страны, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы первые, кто всё-таки сделал полностью платформу, освобождённую от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не...
2 февраля 2024
«Главная причина уже понятна»: Минцифры расследует сбой в Рунете
Минцифры РФ инициировало расследование массового сбоя работы домена.RU, который произошёл 30 января, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на площадке форума Digital Almaty 2024. «Минцифры ведёт разбирательство, закончим — обязательно «опубличим» результаты технического разбора этой ситуации», —...
1 февраля 2024
К массовому сбою в Рунете привели проблемы с протоколом DNSSEC
Сбой в доменной зоне.ru произошёл из-за неполадок с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщает 31 января пресс-служба Минцифры России. Накануне в некоторых регионах России возникли проблемы с доступом к сайтам и приложениям в доменной зоне.ru. В Минцифры сообщали, что к устранению неполадок...
31 января 2024
Минцифры: работу сайтов в зоне .RU восстановили
Устранена техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне.RU, заявили 30 января в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В ведомстве предупредили, что неполадки в работе DNS могут наблюдаться...
новость часа
30 января 2024
В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU вскоре восстановят
Доступ к сайтам в зоне.RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщило 30 января Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. По данным Минцифры, проблемы с доступом уже решены для абонентов Национальной системы доменных имен. «В настоящее время для абонентов...
новость часа
30 января 2024
Минцифры поддержало идею «Зелёных» создать карты пунктов приёма вторсырья
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержало идею партии «Зелёные» и рекомендовало властям регионов страны размещать на сайтах органов власти карты пунктов приёма вторсырья, сообщили ИА Регнум в пресс-службе партии 22 декабря. «Минцифры России в соответствие с письмом...
22 декабря 2023
Мишустин поручил определить показатели нацпроекта в части развития ИИ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил нескольким министерствам определить показатели национального проекта «Экономика данных» в части развития искусственного интеллекта к апрелю 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России. «Отвечать за федеральный проект по...
22 ноября 2023
На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачётные книжки
Электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие процесс обучения в учебном заведении, появятся на портале «Госуслуги». Соответствующий проект постановления правительства России появился на портале проектов нормативных актов 13 ноября. Его опубликовало...
14 ноября 2023
У российских студентов появятся электронные зачётки
В России появятся электронные студенческие билеты и зачётные книжки. Новые возможности для студентов появятся на портале «Госуслуги». Как сообщили в Министерстве цифрового развития, планируется, что инициативу реализуют уже в 2024 году. Воспользоваться электронными документами смогут студенты...
13 ноября 2023
В Кремле переадресовали вопрос о повреждении кабеля связи в Финском заливе
Вопросы по теме повреждения российского кабеля связи, соединяющего Санкт-Петербург и Калининградскую область, следует задавать правительству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 ноября журналистам. «Мы не обладаем информацией на этот счёт», — сказал Песков, комментируя...
7 ноября 2023
Глава Минцифры Шадаев поддержал создание кибервойск в России
Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России. Об этом министр заявил во время выступления на CNews FORUM 2023. «По планам создания кибервойск я в этом смысле точно их поддерживаю», — сказал Шадаев. Он добавил, что нужно не просто создать кибервойска и дать тем, кто в них...
1 ноября 2023
Учителей хотят освободить от ручной проверки домашних заданий
Новая типовая государственная информационная система в области общего образования должна включать в себя автоматическую проверку выполнения школьниками домашних заданий. Об этом заявил заместитель руководителя Минцифры России Олег Качанов, выступая по видеосвязи на всероссийском форуме региональной...
27 октября 2023
Минцифры планирует запустить голосовое заполнение на «Госуслугах»
Минцифры планирует внедрить получение государственных услуг полностью голосовым способом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Максута Шадаева. «Мы хотим, чтобы было ещё удобнее получать [услуги], чтобы заполнение этих форм не требовало времени, чтобы все необходимые данные...
26 октября 2023
«ГосТех» может получить доступ к охраняемым законом тайнам
«ГосТех» может стать оператором информсистем, содержащих отдельные виды охраняемых законом тайн. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчик этого проекта стало Минцифры России. Предлагается установить, что...
24 октября 2023