Брюссель, 3 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Американская компания Apple ограничивала доступ конкурентов к ключевым технологиям, требующимся для разработки альтернативных мобильных кошельков для iOS-устройств. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

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Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер рассказала о получении свидетельств недобросовестного поведения Apple на рынке. По предварительным данным Еврокомиссии, Apple сознательно ограничивали доступ к своему чипу с технологией NFC, которая используется при совершении бесконтактных платежей с помощью смартфонов и других гаджетов.

В Еврокомиссии считают, что Apple злоупотребляла доминирующим положением компании на рынке мобильных устройств под управлением операционной системы iOS. В результате пользователи лишались выбора при желании использования мобильных кошельков на смартфонах iPhone.

«В случае подтверждения такое поведение будет незаконным в соответствии с нашими правилами конкуренции», — подчеркнула Вестагер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2023 года антимонопольные орган Италии оштрафовал американские компании Amazon и Apple на общую сумму в $225 млн за предполагаемое сотрудничество при продаже продукции Apple и Beats.