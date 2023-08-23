«Ни один из членов БРИКС открыто не критиковал Россию за ее поведение, что равносильно молчаливому согласию с ее действиями. Члены БРИКС также не последовали за западными санкциями и попытками изолировать Россию», — это мнение политолога Мальте Бросига в материале британского аналитического центра Council on Geostrategy как нельзя лучше характеризует реакцию Запада на открывшийся 22 августа в ЮАР саммит БРИКС (Бразилия — Россия — Индия — Китай — Южная Африка).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Во встрече «пятёрки» в Йоханнесбурге участвуют высокопоставленные представители около 40 стран. При этом, напомним, 23 государства, в том числе Саудовская Аравия, Индонезия и Аргентина подали заявки на участие в этом объединении ведущих незападных экономик. Судя по отзывам в европейской и американской прессе, коллективный Запад беспокоится: участие Москвы в этой влиятельной площадке обесценивает антироссийские санкции.

«БРИКС становится все более важным форумом для России в то время, когда ее экономика борется с западными санкциями» из-за боевых действий на Украине, «и она стремится наладить новые дипломатические и торговые отношения с Азией, Африкой и Латинской Америкой», констатирует Reuters. Естественно, для Запада такое недопустимо: ведь предполагается, что Москва должна быть «зажата и раздавлена» беспрецедентными санкциями.

«Путин, Си и союзники по БРИКС видят шанс встряхнуть мировой порядок», — под таким заголовком агентство Bloomberg выпустило аналитический материал в канун открытия саммита. Способность Владимира Путина «использовать группу в качестве международной платформы вызывает беспокойство», — заявил агентству один из высокопоставленных представителей руководства ЕС. Саммит БРИКС, в частности, предоставляет России возможность показать свою стратегическую и эффективную дипломатию и позиционировать себя как альтернативу «колониальному» западному влиянию в Африке, отмечает обозреватель Би-Би-Си Эндрю Хардинг.

Судя по выступлениям ряда европейских политиков, Запад продолжит попытки подорвать единство блока, выставляя Москву ненадежным союзником. «Бессмысленно иметь тесное сотрудничество в рамках БРИКС с российским президентом, который в то же время сорвал зерновую сделку. В наше время все страны мира видят важность сотрудничества и партнерства», приводит Bloomberg слова главы МИД Германии Анналены Бербок.

«Автор аббревиатуры БРИКС» отказал блоку в серьёзности

Кроме того, похоже, что западная пресса пытается «обесценить» саму группу БРИКС, убеждая свою аудиторию в том, что «пятёрка» не только страдает от внутренних противоречий, но и в целом, не представляет собой серьёзной политической силы.

Сама аббревиатура БРИКС была изобретена в 2001 года британцем Джимом О’Нилом, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут в статье «БРИКС не является ни антизападным блоком, ни блоком вообще». Обозреватель агентства утверждает, что О’Нил, бывший тогда экономистом в американском банке Goldman Sachs, нуждался «в ярком названии для нескольких рынков, которые выглядели многообещающе для инвесторов, но в остальном не имели ничего общего». Остается надеяться, О’Нил не обложит страны БРИКС штрафами за несоблюдение авторских прав.

В ноябре 2001 года Джим О’Нил и опубликовал свою работу под названием «The World Needs Better Economic BRICs» («Миру нужны экономические кирпичи получше» — обыгрывается схожесть названия BRIC и английского слова brick, «кирпич»).

Незадолго до начала саммита в ЮАР британская Financial Times приводит слова того же О’Нила — он утверждает БРИКС так «ничего не добились с тех пор, как впервые начали встречаться». «Я не знаю, чего они могут добиться», помимо символической демонстрации единства, отмечает О’Нил (сейчас он — старший советник британского аналитического центра Chatham House).

«Изобретатель аббревиатуры «БРИКС» отказывается воспринимать и движение «Пятерки» на пути к «антидоллару» — единой валюте объединения. «Это просто нелепо. Они собираются создать центральный банк БРИКС? Как бы Вы это сделали? Это вызывает недоумение», — удивляется прогрессу БРИКС О’Нил.

Чем объясняются разговоры о «слабости» незападного альянса

Впрочем, не только О’Нил сомневается, что господство доллара при развитии финансовых институтов БРИКС станет уязвимее. Политический обозреватель Говард Чуа-Эоан в материале «БРИКС распадается, объединение можно распускать» пишет, что саммиты БРИКС всегда были лишь «фотосессиями».

Журналист уверяет: Россия якобы испытывает экономические трудности и «погрязла» в военном конфликте, экономика ЮАР в кризисе, а правительство страны бессильно, в Индии население не доверяет правительству из-за авторитаризма премьера Нарендры Моди, Бразилия входит в блок лишь для того, чтобы иметь возможность экспортировать свою продукцию, лишь Китай полностью использует БРИКС, доминируя в блоке.

БРИКС не сможет достичь ни экономических, ни политических целей, настаивают западные эксперты, слишком уж много у «Пятерки» внутренних проблем и противоречий. «Глубокие разногласия между членами БРИКС ограничивают возможности усилить свое влияние в таких институтах, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк или Совбез ООН, — вторят своим коллегам Судхи Раньян Сен, Стембиле Селе и Симоне Прейслер Иглесиас из Bloomberg.

Утверждается, что Банк развития БРИКС за восемь лет работы предоставил кредиты всего на 32,8 млрд долларов, что составляет ничтожную долю от суммы, выделенной МВФ и Всемирным банком за этот период. Предложения о том, чтобы блок ввел общую валюту, не нашли отклика. Экономики Бразилии, ЮАР и России отстают в развитии, а экономика Китая замедляется».

Незападные издания указывают, что такая яростная критика обнажает страх и нежелание Вашингтона и его сателлитов расставаться с прежним однополярным миром. Хуа Чжан в статье «Клевета и очернение со стороны США и Запада доказывают жизнеспособность механизма сотрудничества БРИКС» для China.com пишет, что разговоры о слабости БРИКС или его внутренних противоречиях сильно искажают реальное положение дел. Трудности, безусловно, есть, но подъем БРИКС не остановить. «17 лет упорного труда, 17 лет, проведенных в преодолении всяческих препятствий», говорит о развитии объединения автор.

«Вашингтон уступает в борьбе за Глобальный Юг»

За скептицизмом и ядовитыми ремарками западных СМИ нельзя не увидеть понимание популярности и значимости БРИКС сегодня. «Саммит БРИКС привлекает невиданный интерес»: так описывает старт мероприятия заголовок материала The New York Times. Автор материала Линси Чател вынуждена признать: «Встреча лидеров вызвала такой уровень международного интереса, какой редко можно было увидеть с тех пор, как группа была впервые сформирована 14 лет назад».

Укрепление БРИКС и то, что США не получили места за столом переговоров на саммите в Йоханнесбурге, свидетельствует о том, что Вашингтон уступает в борьбе за Глобальный Юг», пишет издание Newsweek. «Когда появилась группа, представляющая альтернативу возглавляемому Западом мировому порядку и видению мира, страны быстро подхватили эту идею», — приводит Newsweek слова Ахила Рамеша, старшего научного сотрудника Тихоокеанского форума на Гавайях. БРИКС может предложить как южным, так другим развивающимся странам новые возможности, а это угроза для доминирования США, волнуются западные СМИ.

Идея БРИКС создать единую валюту объединения хоть, по выражению О’Нила и «нелепа», но тоже привлекает внимание западных политиков и экспертов. Хоть идея создания единой валюты не имеет под собой никаких оснований, «США не должны успокаиваться по поводу главенства доллара. Санкции, направленные против доллара, должны применяться осторожно, не забывая о глобальной финансовой стабильности», предупреждает Financial Times. Разумеется, свержение доллара издание называет «маловероятным», однако сами по себе такие публикации уже симптоматичны — идея единой валюты и банка БРИКС совершенно не радуют Вашингтон.

Как отмечают эксперты Немецкого института по международным отношениям и безопасности, Западу «надо серьезно отнестись к растущей мощи БРИКС. Западные государства должны учитывать это и работать над достижением общих целей». Вероятно, что за рамками насмешек над БРИКС в медиа политики и эксперты будут всерьез обсуждать (и находить) способы противодействия планам блока. И к этому не стоит относиться скептически — возможностей помешать развитию молодого объединения у западных стран, увы, вполне достаточно.