«Ни один из членов БРИКС открыто не критиковал Россию за ее поведение, что равносильно молчаливому согласию с ее действиями. Члены БРИКС также не последовали за западными санкциями и попытками изолировать Россию», — это мнение политолога Мальте Бросига в материале британского аналитического центра Council on Geostrategy как нельзя лучше характеризует реакцию Запада на открывшийся 22 августа в ЮАР саммит БРИКС (Бразилия — Россия — Индия — Китай — Южная Африка).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Во встрече «пятёрки» в Йоханнесбурге участвуют высокопоставленные представители около 40 стран. При этом, напомним, 23 государства, в том числе Саудовская Аравия, Индонезия и Аргентина, подали заявки на участие в этом объединении ведущих незападных экономик. Судя по отзывам в европейской и американской прессе, коллективный Запад беспокоится: участие Москвы в этом важном объединении обесценивает антироссийские санкции.

«БРИКС становится всё более важным форумом для России в то время, когда ее экономика борется с западными санкциями» из-за боевых действий на Украине, «и она стремится наладить новые дипломатические и торговые отношения с Азией, Африкой и Латинской Америкой», констатирует Reuters. Естественно, для Запада такое недопустимо: ведь предполагается, что Москва должна быть «зажата и раздавлена» беспрецедентными санкциями.

«Путин, Си и союзники по БРИКС видят шанс встряхнуть мировой порядок», — под таким заголовком агентство Bloomberg выпустило аналитический материал в канун открытия саммита. Способность Владимира Путина «использовать группу в качестве международной платформы вызывает беспокойство», — заявил агентству один из высокопоставленных представителей руководства ЕС. Саммит БРИКС, в частности, предоставляет России возможность показать свою стратегическую и эффективную дипломатию и позиционировать себя как альтернативу «колониальному» западному влиянию в Африке, отмечает обозреватель Би-би-си Эндрю Хардинг.

Судя по выступлениям ряда европейских политиков, Запад продолжит попытки подорвать единство блока, выставляя Москву ненадежным союзником. «Бессмысленно иметь тесное сотрудничество в рамках БРИКС с российским президентом, который в то же время сорвал зерновую сделку. В наше время все страны мира видят важность сотрудничества и партнерства», приводит Bloomberg слова главы МИД Германии Анналены Бербок.

«Автор аббревиатуры БРИКС» отказал блоку в серьёзности

Кроме того, похоже, что западная пресса пытается «обесценить» саму группу БРИКС, убеждая свою аудиторию в том, что «пятёрка» не только страдает от внутренних противоречий, но и в целом не представляет собой серьёзной политической силы.

Сама аббревиатура БРИКС была изобретена в 2001 году британцем Джимом О’Нилом, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут в статье «БРИКС не является ни антизападным блоком, ни блоком вообще». Обозреватель агентства утверждает, что О’Нил, бывший тогда экономистом в американском банке Goldman Sachs, нуждался «в ярком названии для нескольких рынков, которые выглядели многообещающе для инвесторов, но в остальном не имели ничего общего». Остается надеяться, что О’Нил не обложит страны БРИКС штрафами за несоблюдение авторских прав.

В ноябре 2001 года Джим О’Нил и опубликовал свою работу под названием The World Needs Better Economic BRICs («Миру нужны экономические кирпичи получше» — обыгрывается схожесть названия BRIC и английского слова brick — «кирпич»).

Незадолго до начала саммита в ЮАР британская Financial Times приводит слова того же О’Нила: он утверждает, что БРИКС так «ничего не добились с тех пор, как впервые начали встречаться». «Я не знаю, чего они могут добиться», помимо символической демонстрации единства, отмечает О’Нил (сейчас он старший советник британского аналитического центра Chatham House).

«Изобретатель аббревиатуры БРИКС отказывается воспринимать и движение «пятерки» на пути к «антидоллару» — единой валюте объединения. «Это просто нелепо. Они собираются создать центральный банк БРИКС? Как бы вы это сделали? Это вызывает недоумение», — удивляется прогрессу БРИКС О’Нил.

Чем объясняются разговоры о «слабости» незападного альянса

Впрочем, не только О’Нил сомневается, что господство доллара при развитии финансовых институтов БРИКС станет уязвимее. Политический обозреватель Говард Чуа-Эоан в материале «БРИКС распадается, объединение можно распускать» пишет, что саммиты БРИКС всегда были лишь «фотосессиями».

Журналист уверяет: Россия якобы испытывает экономические трудности и «погрязла» в военном конфликте, экономика ЮАР — в кризисе, а правительство страны бессильно, в Индии население не доверяет правительству из-за авторитаризма премьера Нарендры Моди, Бразилия входит в блок лишь для того, чтобы иметь возможность экспортировать свою продукцию, лишь Китай полностью использует БРИКС, доминируя в блоке.

БРИКС не сможет достичь ни экономических, ни политических целей, настаивают западные эксперты, слишком уж много у «пятерки» внутренних проблем и противоречий. «Глубокие разногласия между членами БРИКС ограничивают возможности усилить свое влияние в таких институтах, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк или Совбез ООН», — вторят своим коллегам Судхи Раньян Сен, Стембиле Селе и Симоне Прейслер Иглесиас из Bloomberg.

Утверждается, что Банк развития БРИКС за восемь лет работы предоставил кредиты всего на 32,8 млрд долларов, что составляет ничтожную долю от суммы, выделенной МВФ и Всемирным банком за этот период. Предложения о том, чтобы блок ввел общую валюту, не нашли отклика. Экономики Бразилии, ЮАР и России отстают в развитии, а экономика Китая замедляется.

Незападные издания указывают, что такая яростная критика обнажает страх и нежелание Вашингтона и его сателлитов расставаться с прежним однополярным миром. Хуа Чжан в статье «Клевета и очернение со стороны США и Запада доказывают жизнеспособность механизма сотрудничества БРИКС» для China.com пишет, что разговоры о слабости БРИКС или его внутренних противоречиях сильно искажают реальное положение дел. Трудности, безусловно, есть, но подъем БРИКС не остановить. «17 лет упорного труда, 17 лет, проведенных в преодолении всяческих препятствий», — говорит о развитии объединения автор.

«Вашингтон уступает в борьбе за Глобальный Юг»

За скептицизмом и ядовитыми ремарками западных СМИ нельзя не увидеть понимания популярности и значимости БРИКС сегодня. «Саммит БРИКС привлекает невиданный интерес» — так описывает старт мероприятия заголовок материала The New York Times. Автор материала Линси Чател вынуждена признать: «Встреча лидеров вызвала такой уровень международного интереса, какой редко можно было увидеть с тех пор, как группа была впервые сформирована 14 лет назад».

Укрепление БРИКС и то, что США не получили места за столом переговоров на саммите в Йоханнесбурге, свидетельствует о том, что Вашингтон уступает в борьбе за Глобальный Юг, пишет издание Newsweek. «Когда появилась группа, представляющая альтернативу возглавляемому Западом мировому порядку и видению мира, страны быстро подхватили эту идею», — приводит Newsweek слова Ахила Рамеша, старшего научного сотрудника Тихоокеанского форума на Гавайях. БРИКС может предложить как южным, так другим развивающимся странам новые возможности, а это угроза для доминирования США, волнуются западные СМИ.

Идея БРИКС создать единую валюту объединения хоть, по выражению О’Нила, и «нелепа», но тоже привлекает внимание западных политиков и экспертов. Хоть идея создания единой валюты не имеет под собой никаких оснований, «США не должны успокаиваться по поводу главенства доллара. Санкции, направленные против доллара, должны применяться осторожно, не забывая о глобальной финансовой стабильности», предупреждает Financial Times. Разумеется, свержение доллара издание называет «маловероятным», однако сами по себе такие публикации уже симптоматичны — идея единой валюты и банка БРИКС совершенно не радуют Вашингтон.

Как отмечают эксперты Немецкого института по международным отношениям и безопасности, Западу «надо серьезно отнестись к растущей мощи БРИКС. Западные государства должны учитывать это и работать над достижением общих целей». Вероятно, что за рамками насмешек над БРИКС в медиа политики и эксперты будут всерьез обсуждать (и находить) способы противодействия планам блока. И к этому не стоит относиться скептически — возможностей помешать развитию молодого объединения у западных стран, увы, вполне достаточно.