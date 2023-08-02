С небольшим промежутком по времени два влиятельных западных агентства — в конце июля Bloomberg, а 2 августа Reuters — сообщили о серьезных разногласиях внутри группы БРИКС, которая объединяет крупнейшие незападные экономики: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Сначала Индия, а затем и Бразилия выступили против принятия в БРИКС новых членов, за что ратуют в первую очередь Китай и Россия и к чему склоняется Южная Африка. Так во всяком случае утверждают источники западных информагентств.

Иван Шилов ИА REGNUM Члены БРИКС

В бразильском правительстве, по сообщению Reuters, считают — если отказаться от нынешнего формата «пятерки» и принять в БРИКС таких соискателей, как Иран, Саудовская Аравия или Венесуэла, то роль Бразилии в объединении упадёт. Также утверждается, что страна в принципе не хочет создавать БРИКС имидж антагониста США и Евросоюза.

С другой стороны, Москва, пребывающая в «дипломатической изоляции», выступает за расширение клуба — чем больше союзников, тем лучше, утверждали источники Bloomberg. А Пекин добивается расширения альянса, «стремясь увеличить свое политическое влияние» на фоне торгового противостояния с Вашингтоном. Отсюда и «протежирование», которое Китай оказывает во вступлении в клуб Саудовской Аравии, выходящей из-под влияния Соединенных Штатов. ЮАР в принципе не против появления в БРИКС тех же саудитов или Индонезии.

Около 30 стран заявили о своей заинтересованности, и 22 из них подали официальные заявки, — последним по времени был Алжир, напоминает Reuters.

Индийская газета Business Standard, в свою очередь, утверждает, что на приближающемся саммите БРИКС (он пройдёт в Йоханнесбурге 22–24 августа) «пятерка» может превратиться в «десятку» — будут приняты Аргентина, Египет, ОАЭ, Индонезия и Саудовская Аравия.

«Расширение может превратить блок во что-то другое», — приводит Reuters опасения бразильского высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

В западной прессе обыгрывалось сходство аббревиатуры BRICS и английского слова bricks («кирпичи»). Теперь, судя по публикациям в СМИ, в «кирпичах» наметились трещины. Но действительно ли в объединении, которое считается главным оппонентом Запада (во всяком случае, оппонентом экономическим), случился внутренний раскол? Снизит ли такая риторика шансы на вступление новых стран в БРИКС? Об этом ИА Регнум поговорило с профессором кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктором Хейфецем.

ИА Регнум: Виктор Лазаревич, действительно ли Бразилия столь рьяно выступает против расширения БРИКС? И если да, то почему?

Виктор Хейфец: Кроме Bloomberg и Reuters, о позиции Бразилии никто не написал. В бразильских СМИ об этом не пишут, и я вообще не удивлюсь, если и Bloomberg, и Reuters, несмотря на то что они считаются уважаемыми агентствами, просто врут.

В своё время Bloomberg написал, что Евросоюз попросил Аргентину воздержаться от вступления в БРИКС. Но в аргентинских СМИ об этом не было ни единого слова. Если информация серьёзная, то утечка была бы и там. У меня есть основания сомневаться, что Бразилия выступает против расширения БРИКС.

Во-первых, Бразилия публично поддержала вступление Аргентины в БРИКС — значит, она уже не выступает против.

Во-вторых, вопрос о расширении состава БРИКС официально не стоит в повестке прямо сейчас, поэтому Бразилия не может выступать против того, чего нет. Главный вопрос, который стоит перед БРИКС, — это расширяться ли ему, и если да, то на каких принципах. В БРИКС нет критериев приёма — и МИД России говорит, что их нужно выработать. Но мы же не говорим на этом основании, что Россия выступает против!

ИА Регнум: Была версия, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва испытывает давление США в этом вопросе. Насколько вообще вероятен этот сценарий с учётом «многополярности» Лулы?

Виктор Хейфец: Нет ни малейшего сомнения, что Лула испытывает давление со стороны США и Евросоюза. Это даже особо не скрывается. Другое дело, что Бразилия не раз давала понять, что она сохраняет свою позицию. Она прекрасно понимает, что просто как ещё один союзник она никому не нужна, и это было продемонстрировано ещё при предыдущем президенте Жаире Болсонару. Он был абсолютно протрамповским, но практически ничего нужного для бразильской экономики от США он не получил. В многополярном мире, наоборот, можно маневрировать.

Это не значит, что Бразилия — прокитайская или пророссийская: она пробразильская, и она умеет маневрировать. Так было ещё при СССР.

Латиноамериканские государства умели маневрировать между двумя блоками в холодной войне. Для них это оптимальная ситуация.

ИА Регнум: А в чём теоретически может быть выгода для Бразилии в том, чтобы «никого не пускать»?

Виктор Хейфец: Бразилии, безусловно, удобно и приятно чувствовать себя единственным представителем континента в БРИКС. Если там появляется кто-то ещё, то Бразилия вроде как уже не единственная. Тот же Bloomberg утверждал, что на Бразилию надавили и она не готова расширять китайское влияние. Но из чего следует, что расширение БРИКС — это расширение китайского влияния?

В Бразилии Китай — крупнейший торговый партнёр. Зачем ей ссориться с Китаем? Она, наоборот, сделала массу шагов для сближения с Пекином. Я допускаю, что это направленная утечка и информации, и дезинформации.

Что-то в этой информации наверняка правильно — например, то, что нет единого решения, — а что-то является сознательным обманом. Поскольку проверить ни то, ни другое невозможно, я бы воздержался от опоры на эти публикации. Нет имён тех, кто это говорит, нет описания ситуации, в которой это было сказано. Поэтому это не информация.

ИА Регнум: Получается, что новых членов БРИКС на саммите в августе можно не ждать?

Виктор Хейфец: Я практически уверен, что на саммите БРИКС не будет принято решение о расширении. Пока не появятся критерии — вряд ли кого-то примут. Но при этом у меня нет оснований верить Bloomberg и Reuters.

ИА Регнум: Вы упомянули, что Бразилии приятно быть единственным представителем региона в БРИКС. Тогда возможно ли, что Бразилия так и хочет в дальнейшем оставаться голосом Южной Америки в БРИКС?

Виктор Хейфец: Бразилия уже объявляла публично, что она приветствует вступление Аргентины в БРИКС. А Аргентина находится в Южной Америке. Вопрос не в том, кого принять и как принять. Вопрос в том, нужно это БРИКС или нет. Когда БРИКС решит этот вопрос, тогда они начнут думать над вопросом «Как?». А уже после этого там начнут думать над вопросом «Кого?».

ИА Регнум: Если одна из стран БРИКС будет против расширения, стоит ли остальным членам организации пытаться переубеждать её?

Виктор Хейфец: Я не отношусь к шерпам стран БРИКС, чтобы говорить, что нужно, а что нет. Но я думаю, что они будут убеждать соглашаться на расширение, но, чтобы участники согласились на расширение, все страны должны понимать, что будет следующим шагом. Расширяться БРИКС и соглашаться Индии на то, чтобы появилась Аргентина, — это одно.

А соглашаться Индии, чтобы появилась какая-то другая азиатская страна, — это другое. Не факт, что Индия стремилась бы увидеть Иран в БРИКС — возможно, какие-то другие страны ей было бы интереснее видеть. Для ЮАР, наверное, не главное, вступит или нет Боливия в БРИКС, но ей было бы интересно, если бы в БРИКС оказались какие-то связанные с ней африканские страны. Это всё — звенья одной цепи. Невозможно обсуждать перспективы отдельной страны, не понимая, готовы ли страны БРИКС разработать критерии, по которым они будут принимать в состав.

ИА Регнум: В Аргентине совсем скоро состоятся президентские выборы. В последнее время в аргентинских СМИ часто муссируется информация, что страна хочет вступить в БРИКС. Взаимосвязаны ли эти вещи? Действительно ли нынешние власти Аргентины пытаются до выборов решить вопрос с членством в клубе?

Виктор Хейфец: Предшествующие власти Аргентины также выступали за вступление страны в БРИКС. Это был правоцентристский кабинет во главе с Маурисио Макри. То есть правоцентристов и левоцентристов эта идея занимает примерно одинаково. Далеко не факт, что на следующих выборах победят правоцентристы. Могут победить правые во главе с Хавьером Милеем. Вот они как раз вряд ли будут гореть желанием вступить в альянс. Аргентина заявила о желании стать частью БРИКС ещё в 2014 году. Просто до официальных заявок дело дошло лишь в этом году, но не думаю, что это связано с выборами. Аргентине отчаянно нужны деньги из всех источников: и МВФ, и БРИКС, России, Китая, США — откуда угодно. Аргентина при предыдущих властях взяла у МВФ огромный кредит — 40 с лишним млрд долларов, — на выплаты которого у неё нет денег.