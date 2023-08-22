Нью-Йорк, США, 22 августа, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Укрепление БРИКС и то, что США не получили места за столом переговоров на саммите в Йоханнесбурге, свидетельствует о том, что Вашингтон уступает в борьбе за Глобальный Юг. Об этом 22 августа заявил старший научный сотрудник Тихоокеанского исследовательского форума Акхил Рамеш изданию Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Глобальном Юге Соединённые Штаты отстают от таких стран, как Россия, Индия и Китай», — отметил эксперт.

Он заявил, что США рассматривают страны Юга лишь в качестве потенциальных пешек для холодных или горячих конфликтов с Россией и Китаем, а это не способствует дружеским отношениям. Кроме того, страны Глобального Юга пережили период западного колониализма, поэтому они солидарны друг с другом и видят в России и Китае альтернативу западному миропорядку, сказал эксперт.

Рамеш добавил, что развивающиеся станы увидели в Пекине и Москве тех, кто может предложить новые возможности, а потому поспешили начать сотрудничать с ними.

Как сообщало ИА Регнум, 15-й саммит стран БРИКС будет проходить в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Одним из вопросов, который будут рассматривать на этой встрече лидеров, станет расширение объединения. МИД ЮАР утвердил список из 23 стран, подавших заявки на вступление в БРИКС. На саммит прибыли представители более 40 государств.

На саммит прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Ранее он заявил, что расширение БРИКС позволит создать одну из опор для более справедливого полицентричного миропорядка. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в преддверии открытия саммита также заявил, что поддерживает идею расширения БРИКС.