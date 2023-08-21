Саммит группы БРИКС, в которую, как известно, помимо России входят четыре «тяжеловеса» незападного мира, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, пройдёт под знаком расширения этой «Большой пятёрки» и превращения её в полноценную альтернативу глобалистскому клубу G7. Таково, во всяком случае, главное ожидание от встречи, которая откроется во вторник, 22 августа в Йоханнесбурге.

Иван Шилов ИА Регнум

Об «экспансии» БРИКС говорит сам факт того, что на международный слёт в ЮАР прибудут делегации более чем из шести десятков стран. И, как уточнили 21 августа в южноафриканском МИДе, свыше 40 государств будут представлены первыми лицами.

Если представить, что в БРИКС примут всех желающих, то «Большая пятёрка» может трансформироваться в ещё одну «Большую двадцатку»: официальные заявки на вступление в группу подали 23 страны, от Алжира и Аргентины до ОАЭ и Эфиопии.

О позиции Москвы напомнил глава отечественной дипломатии Сергей Лавров в статье, которая вышла 21 августа в южноафриканском журнале «Убунту». Вкратце: Россия видит в БРИКС одну из опор «нового, более справедливого полицентричного» (то есть отменяющего гегемонию Запада) миропорядка, и «именно поэтому мы запустили процесс расширения». В приплюсовывании новых стран к БРИКС Москва видит инструмент объединения Глобального Юга и Востока.

Собственно российское присутствие теоретически может усилиться за счет подключения наших союзников по ЕАЭС и ОДКБ — Белоруссии и Казахстана. Кроме того, в группу ведущих игроков незападного мира хотели бы вступить претенденты на лидерство в своих частях света, такие как Египет, Саудовская Аравия, Индонезия или Таиланд.

Хозяйка площадки, Южная Африка, также выступает однозначно за расширение, если судить по заявлению президента Сирила Рамафосы. «ЮАР поддерживает расширение числа участников БРИКС. Однако для того, чтобы процесс расширения БРИКС стал успешным, необходимо укрепить связи с теми странами, которые хотят вступить в БРИКС», — цитировал ТАСС южноафриканского лидера.

С одной стороны, ожидания от саммита крайне высокие: китайские представители уповают не только на расширение блока БРИКС, но и на открытие пути к «антидоллару» — единой валюте объединения. Это, в частности, упомянул посол КНР в ЮАР Чэнь Сяодун, как сообщает RT.

С другой стороны, англосаксонские аналитики спекулируют на разногласиях внутри пятёрки БРИКС, которые подрывают саму перспективу укрепления антизападного блока. Как ранее отмечало ИА Регнум, западные СМИ рисуют такую картину: если Китай хочет усилить своё глобальное влияние и однозначно «за» (в роли его протеже выступает Саудовская Аравия), если Россия поддерживает любые антиамериканские начинания, то Бразилия против расширения. Эта страна не желает ослаблять позиции из-за появления в клубе её региональных конкурентов, Венесуэлы и Аргентины.

Российские эксперты допускают: Бразилии действительно выгоднее единолично представлять Латинскую Америку, а Индия вряд ли стремится, чтобы вторым «И» в клубе стал конкурент на Среднем Востоке — Иран. Кроме того, остаётся вопрос: так ли серьёзно некоторые страны настроены на вхождение в БРИКС. Как отмечало ИА Регнум, вступление Аргентины становится маловероятным, особенно если к власти придёт жестко проамериканский либертарианец, сторонник долларизации экономики Хавьер Милей. Да и в целом, по результатам праймериз, двое из троих основных претендентов в президентской гонке против присоединения к БРИКС.

Аргентина, впрочем, не фигурирует в числе наших фаворитов в списке кандидатов, полагают эксперты. «Россия заинтересована в принятии Ирана, в принятии Алжира, было бы неплохо видеть в БРИКС Мексику», — перечислил в комментарии ИА Регнум директор Института нового общества, руководитель его Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Интерес наших китайских партнёров понятен и очевиден. «Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как на G7, то наш коллективный голос в мире станет сильнее», — сказал Financial Times высокопоставленный пекинский чиновник на условиях анонимности. С 2020 года страны БРИКС опережают G7 по вкладу в рост мировой экономики, что признает и Запад.

Российский интерес в большей степени политический и связан с тем, что главные инструменты послевоенного миропорядка, ООН и её Совбез, находятся в глубоком кризисе, полагает Колташов. Расширение БРИКС же «должно создать основу для новых структур международного управления».

«Это не только межгосударственное сотрудничество в рамках стран-учредителей, это нечто большее. Это прицел на то, что новые лидеры мирового экономического развития будут также главными участниками в решении различных мировых проблем», — отметил Колташов.

В условиях конфликта России с США, их союзниками и структурами-сателлитами Москва нуждается в работе со странами и объединениями, независимыми от мнения Запада. «России нужна международная структура, которая может задавать глобальную повестку, создавать альтернативную Соединенным Штатам глобальную повестку», — говорит эксперт.

Впрочем, есть «но». Превращение «пятёрки» в «пятёрку с плюсом» обострит вопрос — смогут ли государства с разными интересами достичь единства по серьёзной повестке. Если в случае G7, AUKUS или НАТО речь идет о схеме «гегемон и более слабые игроки» (США и их союзники), то здесь в клуб вступают равные по силе игроки. К примеру, Индия будет не в восторге от того, что Китай приведёт в блок страны, которые ориентируются на Пекин, отмечают эксперты.

«Мы же видим, что даже пять государств с большим трудом принимают, согласовывают решения, а многие решения не реализуются», — сказал ИА Регнум профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Расширение БРИКС приведет к тому, что этот клуб, где решения могут приниматься на основе консенсуса, превратится просто в клуб, где будет действительно сложно принимать решения на основе консенсуса», — добавляет Колташев.

Скорее всего, об успехе проекта БРИКС можно будет судить лишь по прошествии времени — масштаб планов таков, что пройти путь, который (пусть и со своими особенностями, как в Евросоюзе) занимал годы и десятилетия, за короткий срок будет едва ли возможно. И в этом смысле объединению будет важно сохранить целостность, находя баланс между интересами стран-участниц, а возможно, и жертвуя количеством ради качества.

Вполне вероятно, что эти государства войдут в БРИКС по формату БРИКС+, в качестве друзей БРИКС, а базовое число останется неизменным, допускает Ткаченко. С его точки зрения, Москве на деле не очень выгодно превращение «пятёрки» в объединение десятков стран. «БРИКС — это форум, это не международная организация, у него нет никаких совершенно жестких обязательств. В этом смысле цель России состоит в том, чтобы превратить БРИКС в международную межправительственную организацию, а для этого большое число государств не нужно», — считает собеседник.

В любом случае если на саммите в Йоханнесбурге будет дан старт расширению, то БРИКС предстоит пройти довольно ощутимое превращение. Эта молодая организация (основанная в июне 2006 года), страдающая болезнями роста и испытывающая значительное давление со стороны других государств и блоков, расширялась лишь один раз, напоминают эксперты. Это произошло в 2011 году, когда к Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась ЮАР. Сейчас же на столе у БРИКС лежит 23 заявки — геополитическая обстановка в мире куда напряжённее, чем была 12 лет назад, констатируют собеседники ИА Регнум.