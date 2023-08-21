Стокгольм, 21 августа, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Стокгольм пока не намерен поставлять Киеву истребители Gripen. Об этом в интервью шведскому телеканалу TV4 заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

SANDOR UJVARI/EPA/ТАСС Истребители Gripen

Он напомнил, что Швеция ― географически большая страна, но в НАТО пока не входит, поэтому должна иметь возможность сама защищаться.

Премьер-министр отметил, что Швеция работает в коалиции с другими странами для улучшения лётного потенциала Украины.

«Сейчас мы входим в так называемую коалицию F-16, где мы работаем с 14 странами, чтобы гарантировать, что Украина получит лётный потенциал», ― указал Кристерссон.

Как сообщало ИА Регнум, в мае министр обороны Швеции заявил, что пилоты ВСУ смогут совершать тренировочные полёты на шведских истребителях JAS Gripen. Он уточнил, что речь идёт об ориентационном обучении.

Немногим ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Киев попросил Стокгольм рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen шведского производства. Представитель Украины провёл встречу с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном, в ходе которой поблагодарил королевство за помощь.

В свою очередь Йонсон отметил, что власти не планируют поставлять JAS Gripen Украине, поскольку истребители необходимы для национальной обороны Швеции.

19 августа в ходе поездки в Стокгольм президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пилоты ВСУ начали обучение работе со шведскими истребителями JAS Gripen. Кроме того, Украина ведёт переговоры о поставках этих истребителей, но решение ещё не принято.