Вашингтон, 18 августа, 2023, 18:48 — ИА Регнум. На двоих Нидерланды и Дания могут передать Украине около 40 истребителей F-16, пояснил источник ИА Регнум — ветеран боевых действий и военный лётчик в отставке. Так он прокомментировал официальное решение Белого дома одобрить поставку Киеву американских многоцелевых самолётов F-16, которые сейчас стоят на вооружении нидерландской и датской армий.

U. S. Air Force

«Этих истребителей в составе ВВС двух стран на бумаге наберётся больше, но часть уже безвозвратно списана, и чтобы поднять их в воздух, потребуется ремонт у производителя — на предприятии General Dynamics в США», — пояснил собеседник.

Но и те самолёты, что ещё числятся в штате, в любом случае шли под списание, потому что они были поставлены ещё в середине-начале 90-х, пояснил источник ИА Регнум.

«Да, они проходили ремонт и диагностику, но есть такая вещь, как износ планера и общее состояние машины. Словом, европейские господа не отрывают от сердца самое дорогое, а отдают то, что сами уже списали. Как говорят на Украине, «на тобі, Боже, що мені негоже», — заметил собеседник.

Себе европейцы уже заказали истребители пятого поколения F-35, «ну а Киеву остаётся добирать остатки», подчеркнул военный лётчик в отставке.

Самолёты ВВС Нидерландов совершили последний вылет в 2022 году и теперь стоят на аэродромах, ожидая своей судьбы, напомнил эксперт. При этом на счету одного из голландских F-16 есть реальная воздушная победа — сбитый истребитель ВВС Югославии, который в местной прессе прозвали «убийцей МиГов». Но в любом случае лучшие годы этих машин уже позади. Впрочем, не исключено, что Киев и не планирует использовать эти истребители для боёв в воздухе.

«Я сомневаюсь, что плюс-минус 30-40 машин в составе украинских ВВС изменят баланс сил в воздухе или даже создадут некий паритет», — полагает военный лётчик в отставке. По его прогнозу, какое-то время противник сможет вести воздушные бои, охотиться на наши вертолёты — но недолго. «Преимущество за нашей авиацией, нашими системами ПВО. Так что при таком раскладе F-16 долго не проживут», — уверен эксперт.

Источник ИА Регнум полагает, что машины закупаются в качестве «носителей» для западных вооружений: противорадиолокационных ракет HARM, планирующих бомб JDAM и крылатых ракет Storm Shadow и SCALP.

«Может, ещё подтянутся немецкие Taurus. В таком случае они и правда могут создать проблемы для наших войск», — предположил собеседник.

Если вылетает пара Су-24 с такими ракетами и уже наносит определённый урон, то вылет десятка-двух F-16 может обеспечить пуск большого количества ракет сразу, пояснил эксперт. Значит, не исключает он, «и урон вырастет, просто по закону математической вероятности».

По информации Reuters, ВСУ получат самолёты ВВС Дании и Нидерландов после того, как украинские лётчики закончат программу подготовки. Информацию агентства подтвердил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. С его слов, Госдепартамент уведомил правительство Дании о том, что американские самолёты могут быть переданы третьей стране. Барьеров для возможности отправить боевые самолеты Киеву больше нет, указал Расмуссен.

В свою очередь голландская газета The Netherlands Times привела заявление командующего Королевской армией Нидерландов генерала Мартина Вейнена. Он подчеркнул, что F-16 — сложная система, и потребуется время, чтобы научиться управлять ими достаточно хорошо.

Ранее правительства ряда стран сформировали коалицию по поставкам военных самолётов для ВСУ, однако процесс тормозила позиция США. Согласно американским законам, поставленная в другие страны военная техника после вывода из состава армии должна возвращаться в Штаты для утилизации.

Ранее спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время не стоит ждать появления истребителей F-16. В эфире телемарафона на украинском ТВ Игнат добавил, самолёты не появятся «ни осенью, ни зимой» 2023 года. Поэтому в ближайшие полгода американские истребители в любом случае не окажут влияния на ход боевых действий.