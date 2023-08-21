13 августа в Аргентине прошли первичные выборы, основной целью которых является утверждение окончательного списка кандидатов в президенты, губернаторы провинций и парламент. Всеобщие выборы ожидаются уже в октябре 2023 года.

Иван Шилов ИА Регнум Аргентина. Выборы

Для участия в голосовании каждый кандидат должен набрать как минимум 1,5% голосов, а результаты праймериз помогают определить сильнейших участников от каждой партии, чтобы примерно представить расклад сил накануне масштабной предвыборной кампании.

Разговоры о дефолте в частности и об экономическом положении государства вообще стали главными для кандидатов в президенты, заставив выйти на арену популистов и оппозиционеров всех мастей, а также возобновив дискуссию о возможном (не)вступлении Аргентины в блок БРИКС (заявку Аргентина подала еще в прошлом году).

Анархо-капиталист рвется в президенты

По итогам предварительных выборов на первое место вышел кандидат от либертарианской партии «Продвижение свободы» Хавьер Милей. Личность интересная: зовет себя анархо-капиталистом, а Аргентину — «налоговым адом»; выступает за сокращение государственных расходов; активно критикует действующую власть и, в отличие от своих конкурентов, не занимал государственных должностей.

Кроме того, Милей не чужд скандалов и эксцентричности — то выступает против абортов и ЛГБТ, а то признается, что неравнодушен к сексу втроем. Также любит отборную брань и периодически обещает снизить налоги на 90%.

Сокращение налогов, впрочем, отнюдь не самая «веселая» из его идей. В настоящий момент политик разбрасывается крайне радикальными предложениями: расформировать Центральный банк, провести полную долларизацию Аргентины, приватизировать все государственные предприятия и поощрять инвестиции в добычу полезных ископаемых. Которые предлагается потом отдавать в счет уплаты внешнего долга.

Попутно Милей не против разогнать два из десяти аргентинских министерств и тесно сотрудничать с Соединенными Штатами. Что, впрочем, стало ясным сразу после заявленного стремления к «долларизации».

За его поведение — а также за то, что на подобный стиль народ в какой-то степени «ведется» — многие латиноамериканисты не раз сравнивали Милея с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару и с самим Дональдом Трампом. Само собой, подобное также предполагает обвинения в активном популизме.

Интересно, что победа Хавьера Милея на праймериз совершенно не гарантирует его потенциальный успех на выборах в октябре — некоторые и вовсе связывают ее с тем, что голосование проигнорировали чуть ли не 70% аргентинского населения.

И вместе с тем даже такая победа Милея — звоночек для действующей власти, чьи соратники показали на праймериз рекордно низкие результаты — во многом из-за недовольства общественности решением экономических вопросов.

В ожидании катастрофы

В настоящий момент экономика Аргентины находится, мягко говоря, далеко не в лучшем состоянии. Свыше 35% населения живут за чертой бедности, половина коммерсантов старается увести бизнес в тень, а межгодовая инфляция достигла 122%.

Julieta FerrarioZUMA Wire/ТАСС

При этом показатели по безработице искусственно занижаются, и сделать это достаточно легко — нужно всего-то проводить сокращения неофициально. Правда, от проблемы того, что страна фактически тратит больше, чем зарабатывает, уйти никак нельзя.

Дефицит национального бюджета уже достиг 2,5%. При этом Аргентина имеет огромный долг перед Международным валютным фондом (МВФ), но не может похвастаться обширным доступом к новым кредитам для его погашения. Некоторые аналитики и вовсе относят ситуацию с этой задолженностью к категории неразрешимых.

Бизнес-консультант Октавио Дюрих сообщает, что в местной экономике работает система контроля за обменом валюты. Ее суть — в искусственном увеличении спроса на аргентинское песо, что влечет за собой стремление граждан обменять его на иностранную валюту, которая более востребована. Таким образом, национальный Центральный банк может спокойно предъявлять более приглядную стоимость песо, которая искусственно завышена.

Без последствий подобные фокусы не проходят. Они оказывают негативное влияние на региональные рынки и местную промышленность, которая и без того находится не в лучшей форме.

Если говорить прямо, то в настоящий момент Аргентина находится на пороге нового дефолта, и уводить ее оттуда никто пока явно не собирается.

БРИКС: надежда без надежды

По мнению аргентинского журналиста Диего Интурссари, перед новым аргентинским лидером — к какой бы партии он ни принадлежал — неизбежно встанет вопрос о необходимости поиска финансирования для погашения внешнего долга перед МВФ.

И вот здесь южноамериканской стране совсем не помешало бы членство в БРИКС — это, например, открывает возможности на получение кредита в Новом банке развития БРИКС, который позволил бы Аргентине покрыть часть имеющегося долга.

Правда, крайне маловероятно, что большинство действующих членов этого блока будут довольны новым «партнером», который по факту больше будет походить на иждивенца и обузу.

БРИКС вовсе не является новой национальной идеей: уже двое из предполагаемых победителей аргентинских выборов не планируют туда вступать. А действующий президент Альберто Фернандес неожиданно опроверг информацию о своем приезде на саммит лидеров блока, который состоится в ЮАР уже завтра, 22 августа.

Рука англосаксов

Учитывая настоящее положение Аргентины, говорить как о каком-либо вступлении в БРИКС, так и про особо теплые отношения с Россией явно не приходится. Страна плотно сидит на крючке Международного валютного фонда, который находится под влиянием США и Великобритании.

ТАСС/EPA/Juan Ignacio Roncoroni

Также можно вспомнить о том, что Аргентина является одной из стран с крупнейшим разведанным запасом лития (19 млн тонн) и давно превратилась в поле битвы транснациональных корпораций, активно вывозящих отсюда все, что хоть отдаленно напоминает полезные ископаемые. Таким образом, предложения «расплачиваться природными ресурсами» с МВФ в счет долга пахнут авторством вполне определенных политических группировок.

И, учитывая отсутствие вменяемых альтернатив, воплощение подобных планов в жизнь вряд ли является чем-то удивительным или несбыточным. Все просто: либо новый губительный дефолт, либо поиск нового «дна» в потере суверенитета — на этот раз за счет вывоза полезных ископаемых.

Причем личность нового президента не будет иметь значения. Перед глобалистами из МВФ одинаково равны и киршнеристы, и анархо-капиталисты с бакенбардами.