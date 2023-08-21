Йоханнесбург, ЮАР, 21 августа, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В 15-м саммите БРИКС, открывающемся завтра, 22 августа, в Йоханнесбурге (ЮАР), примут участие лидеры более 40 стран, заявил 21 августа официальный представитель южноафриканского МИД Нельсон Кгвете.

Иван Шилов ИА Регнум

«Более 40 глав государств примут участие», — сообщил Кгвете в интервью ТАСС.

15-й саммит БРИКС продлится до 24 августа 2023 г. Председательствующая в этом году в БРИКС ЮАР объявила в качестве темы мероприятия «БРИКС и Африка: Партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Предыдущий, 14-й саммит БРИКС, проходил в 2022 г. в Пекине.

В начале августа глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что в рамках саммита БРИКС в Йоханнесбурге пройдут встречи представителей 34 стран.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса пригласил на саммит глав 67 стран и 20 представителей организаций, в том числе генсека ООН Антониу Гутерриша.

29 июля президент Владимир Путин по итогам форума Россия — Африка заявил, что в саммите БРИКС он будет участвовать в режиме видеоконференции. В ЮАР отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Саммит Россия — Африка состоялся 27–28 июля в Санкт-Петербурге.