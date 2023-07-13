Один из немногих ощутимых результатов вильнюсского саммита НАТО для Украины — окончательно оформилась коалиция стран, готовых передать ВСУ боевые самолёты. В группу вошли 11 государств. Часть из них предоставит непосредственно авиатехнику, а остальные займутся подготовкой украинских лётчиков и обслуживающего персонала. Об этом сообщила The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

В коалицию войдут Дания, Нидерланды, еще семь европейских стран, а также Канада, рассказали источники NYT. Центр подготовки пилотов будет создан в Румынии с одобрения правительства США. Американская газета не называет всех членов коалиции, но ранее стало известно: Киев подписал меморандумы о подготовке военных пилотов с правительствами Дании, Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

Помимо гарантий поддержки от G7, «самолётная коалиция» — это ещё один утешительный приз для киевских руководителей, которые так не получили в Вильнюсе главного — существенных решений по принятию Украины в НАТО. Даже в итоговом коммюнике, напомним, лидеры альянса ограничились лишь общим выражением поддержки Киева, но не обещали ничего конкретного.

Ряд стран НАТО заявили о выделении Украине дополнительной военной и финансовой помощи, но речь идёт о вооружениях, которые уже поставлялись ранее, и в количествах, недостаточных для изменения ситуации на фронтах.

«Список одиннадцати» на этом фоне должен выглядеть вдохновляюще для украинского руководства. Но на деле список стран, вовлечённых в поставки самолётов для ВСУ, вызывает ряд вопросов, заметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев.

Без американцев

Ранее Киев запрашивал у западных союзников многоцелевые истребители F-16, однако у ряда стран коалиции нет на вооружении самолётов этой модели, пояснил Тумбарцев.

«У ВВС Швеции на вооружении стоят свои собственные истребители Gripen, у Канады F-18, у Люксембурга вовсе нет никаких ВВС, а у Великобритании истребители Typhoon, — перечислил собеседник. — Сложно сказать, каким образом эти страны будут участвовать в коалиции. В первую очередь, наверное, речь идёт о финансовой и политической поддержке. От Великобритании — особенно».

Вызывает интерес тот факт, что в состав коалиции не вошли США, которые не только имеют на вооружении больше всего истребителей F-16, но также и производят эти машины. В Белом доме буквально дистанцируются от участия в коалиции и подчёркивают, что самолёты будут переданы только европейскими странами.

В этом смысле показательно заявление, которое сделал советник Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News: «Передавать истребители F-16, скорее всего, будут европейские страны, которым США поставляют эти самолеты».

В отказе США от предоставления Украине авиации просматриваются политические мотивы, отмечает Тумбарцев. Администрация Байдена уже столкнулась с критикой из-за поставок ВСУ кассетных боеприпасов и не только.

«В США нарастает критика в адрес Белого дома и лично Байдена из-за того, что американская армия фактически разоружается, — указал военный эксперт. — И происходит это на фоне опасений грядущей войны с Китаем.

Ещё одна причина кроется в том, что США не хотят видеть, как их самолёты будут сбиваться в небе над Украиной.

Они аналогичным образом поступили с поставками танков. Официально вслед за Германией заявили о передаче танков Abrams M1A1 (даже не более современной модификации A2), но при этом всячески её задерживают. В итоге — «Леопарды» уже горят, а «Абрамсы» — нет».

В то же время Пентагон передаёт ВСУ различные вооружения для военных самолётов: противорадиолокационные ракеты HARM и ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120.

Последние предназначены для непосредственного ведения воздушных боёв. Но далеко не факт, что эти бои закончатся в пользу украинской авиации.

Натовская воздушная стратегия не работает в условиях СВО

Опасения США из-за возможной потери самолётов вполне можно объяснить не только активностью российских систем ПВО. Проблема — в неспособности западных инструкторов обучить украинских лётчиков тактике ведения воздушных боёв.

Стратегия НАТО по использованию авиации в принципе не предусматривает факта наличия самолётов противника, сказал ИА Регнум на условиях анонимности военный лётчик, ветеран военных действий.

«Во всех конфликтах последних 20-30 лет НАТО опирается на один и тот же принцип, — пояснил источник. — Сначала наносятся ракетные удары по объектам ПВО противника и по аэродромам. То есть подавляются ВВС и ПВО. И только потом в небе над атакованной страной появляется натовская авиация».

Такая тактика боя не говорит о слабости натовцев, скорее даже напротив — она позволяет сберечь жизни пилотов и самолёты, подчеркнул эксперт. Но — указывает он — проблема альянса в том, что во всех военных компаниях последних лет ни США, ни тем более страны Европы не сталкивались с равными по силе ВВС.

«Если ты воюешь с противником, у которого авиация или уничтожена, или её вообще нет — опыта воздушных боёв у тебя не будет. А значит — и научить особо нечему», — добавил эксперт.

«Если взять войну в Ираке, то там НАТО выбило иракские ВВС, что называется, в одни ворота, — напомнил собеседник. — Часть техники была сожжена на аэродромах. Против НАТО сражались уцелевшие истребители МиГ-21, МиГ-23, словом — устаревшая техника. Иракские лётчики действовали ситуативно, не имели данных радиолокационной разведки, то есть действовали вслепую. Кроме того, американцы и их союзники имели полное доминирование в воздухе и численный перевес».

В югославской кампании этот перевес был просто подавляющим — «это была не война, а скорее избиение».

«Можно сказать, что в последний раз ВВС США встречались с реальным противником во Вьетнаме. А европейцы — разве что во Вторую мировую войну.

Последние операции в Афганистане, том же Ираке в 2014 году велись против, фактически, партизан, у которых не было никаких ВВС в принципе», — отметил эксперт.

В то же время, подчеркнул источник ИА Регнум, российские лётчики в первые месяцы СВО получили уникальный опыт воздушных боёв. Было сбито от 10 до 20 единиц воздушной техники ВСУ — такой вывод можно сделать из некрологов украинских лётчиков, которые публиковали официальные киевские источники. Таким опытом ликвидации самолётов противника не могут похвастаться ВВС ни одной из европейских стран, заметил собеседник.

РИА Новости Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25

Поэтому, даже получив западные самолёты, украинская авиация может столкнуться с серьёзными трудностями — особенно учитывая тотальное превосходство российских ВКС, полагает эксперт.

Паритет под вопросом

По этой причине поставки военных самолётов будут иметь смысл только в том случае, если Украине удастся создать некий паритет с российскими ВКС. Киев запрашивал у союзников 120 истребителей F-16, но на деле это число может оказаться гораздо меньше.

«Здесь возникает ещё один вопрос к составу авиационной коалиции, — отмечает Тумбарцев, — Сколько самолётов предоставят на деле — неизвестно, потому что далеко не все участники коалиции готовы осуществить поставки. Говорили и про 40 самолётов, и про 60».

Ещё один вопрос — техническое состояние истребителей, которые планируют к передаче. «Так что о количестве самолётов, которые реально могут быть переданы, трудно судить», — рассуждает собеседник.

С другой стороны, если истребителей будет передано много, то возникает другая проблема. «Сейчас у ВСУ небольшое количество самолётов, которые рассредоточены по разным аэродромам. Поэтому их сложно достать ракетным ударом. Если же в конкретной точке их будет сосредоточено больше — вероятность их поражения на аэродроме тоже растёт», — добавляет эксперт.

Специалист также отметил: о своём намерении передать Украине военные самолёты прямо заявляли только власти Бельгии, Дании и Нидерландов, которые сейчас списывают истребители F-16 и заменяют их на F-35. Совместными усилиями эти страны могут передать около 50 истребителей.

Но даже в этом случае всё ещё непонятно, к какому сроку самолёты будут переданы ВСУ. Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, американские истребители F-16 должны пополнить ряды украинских ВВС в первом квартале 2024 года. А какова будет ситуация на фронте к этому моменту — остаётся только гадать.