Вашингтон, 12 июля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Бывший советник министерства обороны Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom заявил, что решение США передать Украине кассетные боеприпасы является опасной ошибкой.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Я думаю, мы допустили ошибку, добиваясь этого, потому что теперь мы выглядим как бесстыдные лицемеры. И, конечно, мы такие и есть», — сказал Макгрегор.

Он также предположил, что кассетные боеприпасы, которые США решили предоставить Вооружённым силам Украины, будут малоэффективны, так как они приносят больше ущерба, чем пользы. Кроме того, боеприпасы опасны для мирных граждан.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, так как у министерства обороны не осталось обычных 155-миллиметровых фугасных снарядов. По его словам, использование ВСУ подобных снарядов приведёт лишь к росту смертей среди мирного населения.