Вашингтон, 8 июля, 2023, 04:39 — ИА Регнум. В США при принятии решения о передаче Украине кассетных боеприпасов учли нехватку в собственных арсеналах некассетных снарядов, сказал 7 июля в ходе брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Нам необходимо придумать альтернативный вариант, который можно будет использовать до тех пор, пока мы не будем в состоянии передавать дополнительные некассетные боеприпасы», — пояснил он.

Салливан отметил, что США наращивают производство некассетных боеприпасов, но процесс этот длительный.

Украина предоставила гарантии использования этих боеприпасов на своей территории, минимизируя риски для собственного населения, добавили в Белом доме.

Как сообщало ИА Регнум, в Вашингтоне признают, что применение кассетных боезарядов несёт риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче.

Корреспондент телеканала Sky News в США Марк Стоун отметил трудности ВСУ в контрнаступлении, поэтому Вашингтон принял решение поставить на Украину запрещённые в большинстве стран мира кассетные боеприпасы. По окончании конфликта США якобы помогут Украине в разминировании территорий, где это оружие применялось.

По данным мониторинговой организации по противопехотным минам и кассетным боеприпасам, на которые ссылается журналист, 97% жертв от применения кассетных боеприпасов в мире были среди мирных жителей, в первую очередь детей.

В минобороны США 7 июля заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины с кассетными боеприпасами. Поддержка оценивается в 800 млн долларов США.