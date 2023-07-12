Главным результатом Вильнюсского саммита НАТО для Украины и для её президента Владимира Зеленского (очевидно, считавшего себя особым гостем слёта западных лидеров) стало, собственно, отсутствие главного результата. Лидеры Североатлантического альянса не приняли решения о сроках приглашения Киева в альянс и обошли украинскую тему в итоговом коммюнике. Это вызвало неприкрытое раздражение Зеленского — западные «партнёры» явно и очевидно не согласились с его заверениями в том, что «Украина сделает НАТО сильнее».

Сергей Корсун ИА Регнум

Разочарования не скрывали и другие члены киевской делегации. Когда 12 июля генсек альянса Йенс Столтенберг (во вступительном слове по случаю начала работы Совета Украина — НАТО) пообещал увеличить военную поддержку, украинский министр обороны Алексей Резников заметил, что неподкреплённые обещания безопасности не вызовут у Киева доверия. «После Будапештского меморандума мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат», — с очевидным раздражением подчеркнул глава военного ведомства.

Впрочем, Зеленский, не получив гарантии от НАТО, везёт из Вильнюса в Киев нечто вроде утешительного приза.

12 июля в рамках натовского саммита страны G7 (а это, напомним, шесть ведущих стран альянса плюс Япония) согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине. В совместной декларации они взяли на себя обязательство увеличить поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму, сообщает ТАСС.

Кадр из видео с канала: @BriefingYT

Ранее объявление гарантий «семёрки» анонсировал Совет национальной безопасности при Белом доме.

Обязательства G7 имеют целью «агрессии России» и включают поставки «современной военной техники в наземной, воздушной и морской средах», обмен разведданными, помощь в кибербезопасности и обучении военных. Уточняется, что «в случае будущего вооруженного нападения со стороны России» Украина сможет рассчитывать, в том числе, на экономическую поддержку со стороны стран «клуба семи» и на новые антироссийские санкции.

Киев со своей стороны, берёт обязательства реформировать судебную систему и систему гражданского контроля над вооруженными силами. Кроме того, лидеры «семёрки» пообещали, что активы России в их юрисдикциях останутся замороженными, пока Россия «не заплатит за ущерб, причинённый Украине».

Никаких обязательств и выгодный бизнес

НАТО во главе с США не собираются брать на себя никаких обязательств перед Украиной, комментирует ИА Регнум политолог-американист Малек Дудаков. Прежде всего лидеры альянса намерены избежать действия 5-й статьи устава НАТО, которая, напомним, гласит, что при нападении на одну из стран блока в конфликт придётся втянуться всем остальным.

Военный обозреватель Виктор Литовкин обращает внимание, что сама постановка вопроса о неких гарантиях безопасности для Украины в формате G7 абсолютно цинична. Ведь речь на самом деле не о гарантиях, а о поставках на Украину вооружений.

«Причём вооружений, за которые придётся платить Украине или тому, что от неё останется, — пояснил Литовкин ИА Регнум. — И это будет долг на многие десятилетия, Запад сейчас работает над программой многолетней «поддержки» Украины».

То есть, с одной стороны, НАТО отказывается принимать Украину без «победы над Россией», с другой, Киеву дают понять, что боевые действия могут продолжаться многие годы ради «сдерживания» России, замечает Литовкин.

«Гарантии по линии «семёрки» не означают ничего, кроме дальнейшей накачки Украины вооружениями», — соглашается Дудаков.

Причём интенсивность этой накачки будет в значительной мере зависеть от успешности действий ВСУ, добавляет он.

«Украинцев заставляют идти в контрнаступление, несмотря на все потери, и грозятся в случае, если они эту стратегию реализовывать не будут, перекрыть им военные транши. Если «контрнаступ» окончательно провалится, то, конечно, будет сокращаться финансирование украинского проекта, — рассуждает эксперт-международник. —

Но это перспектива конца этого — начала следующего года».

При этом не надо преувеличивать усталость общественности в США — ключевом участнике НАТО и G7 — от вовлеченности страны в конфликт на Украине, отмечает Дудаков. Во всяком случае, полагает он, этот фактор вряд ли «выстрелит» до президентских выборов в ноябре 2024 года. Процессы в рамках «украинского досье», в которые в той или иной роли вовлечён Вашингтон, продолжатся, даже если масштабы станут другими.

Литовкин также видит в декларации G7 стремление Запада простимулировать наступательный порыв киевского режима.

«Это попытка заставить Украину идти в атаку, терять своих людей, не снижать накал боевых действий, — говорит эксперт. — Будут продолжать поддерживать, посылать вооружения, потому что бал правят США. А в чём их интерес? Американские военные корпорации наживаются на поставках в Европу и на Украину».

Действительно, за прошлый год совокупная капитализация 25 ведущих компаний западного ВПК (в первую очередь американских Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics и британской BAE Systems) выросла на 22%, подскочив с 579 млрд долларов до 703 млрд. Такие данные приводило издание «Ведомости» со ссылкой на оценки Defense News и Tradingview.

«Европа, отправляя свои вооружения на Украину, будет нуждаться в пополнении запасов за счёт заказов в США. А где европейцы будут брать деньги на вооружения? Будут брать кредиты в американских банках, выплачивать займы и проценты», — рассуждает Литовкин.

Как отмечала 11 июля The New York Times, растущий на фоне украинского конфликта спрос европейцев на американскую военную технику усугубляет зависимость стран континента от США. Хотя Пентагон тратит лишь 6% своего бюджета на нужды НАТО и усиление безопасности в Европе, оружейная зависимость стран альянса от США сама по себе обеспечивает «за бесценок» американское влияние на европейцев, констатировали авторы NYT.

Такой механизм делает конфликт на Украине чрезвычайно выгодным бизнесом для правящих кругов США, который сочетается со стремлением Вашингтона нанести стратегическое поражение России.

«Умирают украинцы, платят украинцы, платит Европа, а Соединённые Штаты только подсчитывают барыши», — рассуждает Литовкин.

Восточные перспективы украинской авантюры

Также важно обратить внимание, что США подтянули к роли «гаранта» для Украины, помимо пяти партнеров по НАТО, ещё и Японию, указывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Токио в последнее время всё сильнее втягивается в глобальные «оборонные инициативы» США, напомнил эксперт.

«Япония сейчас присутствует на саммите НАТО в качестве наблюдателя, — сказал Маслов ИА Регнум. — И там же присутствуют наблюдатели из Австралии и Новой Зеландии. Намечается открытие представительства альянса в Японии, и это один из первых шагов её вовлечения именно в военизированную повестку, хотя главным стимулом для Токио выступает не украинский конфликт, а тайваньская проблема».

США, по наблюдениям эксперта, старательно увязывают ситуацию вокруг Украины с ситуацией вокруг Тайваня.

«Соединённые Штаты пытаются показать, что мир нестабилен, а НАТО во главе с США является одним из гарантов стабильности, — отмечает Маслов. — И Япония рассматривается в США как страна, на которую надо будет опираться структурам НАТО в Азии».

При этом финансовые элиты Японии, по мнению эксперта, не заинтересованы в усугублении политического противостояния с Россией, в которое она оказалась вовлечена из-за антироссийских мер коллективного Запада.

«Япония много что потеряла в результате этого конфликта, интерес к России у неё был в десятки раз больше, чем к Украине, — поясняет эксперт. — Плюс к тому у Японии были очень амбициозные планы, связанные с расширением взаимодействия с Россией».

Однако японская экономика сегодня крайне зависима от решений, принимаемых в США, и Токио, по оценке Маслова, будет вовлекаться в абсолютно все антироссийские проекты, даже если в качестве мотива будет использоваться не конфликт вокруг Украины, а противоречия с Китаем. И в рамках этих связей вполне вероятна определённая поддержка Украины со стороны Японии в контексте общей поддержки линии Вашингтона на создание подчинённой ему глобальной системы безопасности.

В сухом остатке

«Замена» реальных гарантий безопасности для Украины, которые теоретически сулит членство в НАТО, на декларируемые гарантии от стран G7 позволяют коллективному Западу (во главе с США) избежать реальных обязательств перед киевским режимом, резюмируют эксперты. «Гарантии» позволят усугубить зависимость Украины от поставок вооружений и кредитов.

Это формат взаимодействия открывает для американцев грандиозные перспективы увеличения прибыли от вооружённого конфликта на Украине и усиления своей ведущей роли в системе безопасности в Европе в условиях общей нестабильности.

Европа же становится ещё более зависимой от сотрудничества с США, хотя избегает бремени обязательств перед Украиной по линии НАТО.

Вовлечение в формат «Украина — G7» Японии не влечёт за собой непосредственного усиления роли Токио в «украинском досье». Но это глубже втягивает Токио в глобальные проекты США, имеющие целью появление «НАТО+». Это, в том числе, означает всё большее вовлечение в военный блок во главе с Соединёнными Штатами, которое опосредованно может в определённой степени способствовать росту военных поставок Запада на Украину.