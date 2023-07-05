Противостояние украинской власти и канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вокруг святыни православия — Свято-Успенской Киево-Печерской лавры вышло на новый уровень. Утром 4 июля комиссия министерства культуры явилась на территорию монастыря, чтобы без решения суда опечатать пять его корпусов.

Иван Шилов ИА Регнум Киево-Печерская лавра

Власть, которая действует в интересах раскольников из т. н. «Православной церкви Украины» (ПЦУ), прикрывается решением руководства заповедника «Киево-Печерская лавра» — именно его руководство де-юре приняло решение об изгнании братии: с 4 июня прекратить доступ монахов УПЦ к монастырским помещениям.

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел (Лебедь) тем временем продолжает находиться под домашним арестом по обвинению в «разжигании межрелигиозной розни». 30 июня киевский суд продлил арест иерарха УПЦ ещё на два месяца.

Формальным основанием считается расторжение договора аренды. Лавра находится в распоряжении заповедника, а УПЦ лишь «снимает помещения», и весной этого года минкульт Украины официально расторг контракт. Истинную причину и не скрывали — министр культуры Александр Ткаченко (в недавнем прошлом известный продюсер, в том числе и российских фильмов) объявил, что монахи могут остаться в лавре. Но при одном условии — их переходе в ПЦУ, отмечает РИА Новости.

Митрополит Павел в ответ заявил, что братия будет стоять до конца, в том числе и потому, что односторонний разрыв договора аренды незаконен. Неудивительно, что наместник монастыря оказался «разжигателем розни» с точки зрения режима. Иерарх УПЦ, напомним, обратился к президенту Владимиру Зеленскому, пригрозив тому небесной карой за изгнание служителей лавры. Но сам получил два месяца домашнего ареста и запрет на общение с верующими под предлогом, что «решил оправдывать агрессию РФ».

Противостояние у стен обители

После известия о визите чиновников минкульта прихожане канонической церкви — около ста человек, включая множество женщин и детей, — пришли 4 июля на защиту святыни. Верующие встали у 45-го и 69-го корпусов лавры, куда должны были явиться представители власти. Они молились, исполняли церковные песнопения.

Монахи же оставались в помещениях лавры, которые и не собираются покидать. На месте дежурили полицейские. Сообщалось о появлении провокаторов, которые оскорбляли прихожан. Комиссия минкульта действовала «культурнее», угрожая правовыми последствиями.

Верующие в ответ просили показать документы, на основании которых чиновники пытаются попасть в корпуса. Однако представители минкультуры ничего в ответ предоставить не смогли, отмечало ТАСС. Руководство комиссии обратилось к полицейским, но те «не приняли меры» и предложили для начала написать на православных верующих заявление.

Пока что ситуация осталась в стадии «боевой ничьей» — сообщается, что члены комиссии подали полицейским заявление и ушли. После этого прихожане УПЦ отошли от спорных корпусов и начали молитвенное стояние у главного входа в монастырь.

Это была уже как минимум вторая попытка фактически рейдерского захвата главной православной обители Украины. По предписанию властей представляющие каноническое православие священнослужители должны были покинуть лавру из-за «окончания срока аренды» ещё 29 марта. Но прихожане и братия вышли на защиту святыни, устроив многочисленное молитвенное стояние. А 30 марта адвокат обители протоиерей Никита Чекман указал на незаконность требования минкульта и сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по этому делу.

Но власть, очевидно, подыгрывает раскольникам из ПЦУ. Церковный раскол на Украине, который тянется с 1990-х, был поддержан властью при Викторе Ющенко, а затем при Петре Порошенко (который и посодействовал возникновению ПЦУ и получению этой группировкой томоса от константинопольского патриарха Варфоломея). После начала спецоперации положение крупнейшей и единственной каноничной церкви Украины — УПЦ явно усложнилось. Церковь, которую националисты и без того считали «московской», оказалась под ещё большим подозрением и прессингом — даром что в мае 2022 года синод УПЦ осудил действия российских войск и объявил о «полной самостоятельности и независимости» от Русской православной церкви.

9 апреля представители ПЦУ заняли Трапезный храм лавры, тогда как главе УПЦ митрополиту Онуфрию пришлось проводить службу на улице. Тогда-то монахам было поставлено условие: они смогут остаться в обители, если перейдут в раскольническую «новую церковь». В дальнейшем комиссии минкульта удалось опечатать один из корпусов лавры, после чего администрация музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» ввела в обители специальный пропускной режим. Сообщалось о незаконных задержаниях защитников святыни. Адвокаты лавры не оставляли попыток отстаивать православную святыню. Так, было подано заявление на сотрудников полиции, способствовавших незаконному взлому замков в помещениях монастыря.

Религиозная война и попытка уничтожить идентичность

«Очевидно, украинские власти приступили к политике ликвидации Украинской православной церкви, и этот план предполагает лишение украинских верующих церкви и тех святынь, которые принадлежали ей на протяжении столетий, — сказал ИА Регнум зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе. —

Для этого используется предлог о существовании связи между Украинской и Русской православными церквями, и украинские власти требуют эту связь разорвать.

Но разорвать эту связь невозможно, потому что она носит исторический, культурный и духовный характер. Она простирается не в политической области, а в области веры».

Попытка уничтожить религиозную идентичность, которую воплощает в себе Украинская православная церковь, представляет собой акт религиозной войны, подчеркнул Кипшидзе. Нынешние киевские власти, добавил он, хотят создать новую религиозную общину, которая удовлетворяла бы их политическим амбициям.

«Такую общину они уже создали в лице так называемой «Православной церкви Украины» — квазирелигиозного объединения, которое занимается оправданием ненависти, участвует в изъятии религиозных святынь канонической церкви и по сути является тараном, который используется для того, чтобы уничтожать каноническую церковь», — отметил собеседник.

«Обнажают инфернальную сущность»

Действия нынешней украинской власти объективно невыгодны ей самой как с краткосрочной, так и с долгосрочной перспективы — но действовать иначе режим не может, сказал ИА Регнум протоиерей Андрей Ткачёв, в 2006–2014 годах — настоятель храма св. Агапита Печерского Киево-Печерской лавры.

«Они должны были бы показать лицо некого свободного общества, которое они декларируют, уважающего права человека и толерантного ко всем формам мировоззрения, — указал священнослужитель. — Но они избирают себе объект ненависти — каноническую Украинскую православную церковь. Они по сути снимают маску, обнажают свою инфернальную сущность. То есть нынешняя власть на Украине показывает нам очень простую вещь, которая расшифровывается как сознательный тезис о том, что дьявол обладает ими, а враг дьявола — Христос и его церковь, и они не могут не воевать с тем, что дьяволу враждебно».

По мнению отца Андрея, такую постановку вопроса можно также понимать как вызов России и её вооружённым силам, выполняющим сейчас боевые задачи в зоне спецоперации.

«Своими действиями украинские власти как бы говорят российскому воинству: «Всё, что вы делаете против нас, это правильно, ибо мы такие и есть, как вы говорите, — мы фашисты, людоеды и кровопийцы, мы управляемы инфернальными силами.

Вам не остаётся ничего, кроме как воевать с нами», — поделился рассуждениями собеседник. — Они не являются государственными мужами, они работники на контракте, которым поставлена задача уничтожения этого народа, максимальное истощение территории и людей, её населяющих».

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко также увидел связь между новой атакой киевского режима на УПЦ и текущими событиями в зоне боевых действий.

Он обратил внимание: очередная незаконная попытка представителей украинской власти проникнуть на территорию лавры с целью опечатывания её корпусов предпринята на фоне явных неудач украинских военных в ходе разрекламированного контрнаступа.

«Это какая-то попытка прикрыть военные провалы, отвлечь внимание общества на борьбу с «внутренним врагом», представить украинскую церковь как некую пятую колонну, коллективного агента России, — сказал Петрушко ИА Регнум. — И нет юридических оснований, которые позволяли бы выдворять монашескую братию из помещений лавры. Суд пока не принял какого-то окончательного решения, это всё пока на уровне каких-то директив министерства культуры и администрации заповедника».

При этом возникающие порой обсуждения, что церкви, вероятно, следовало бы в этой ситуации придать анафеме президента Украины или представителей его окружения, лишены, по мнению профессора Петрушко, смысла. Ведь анафема — это по сути отлучение от церкви, и чтобы оно имело практическое значение, отлучаемый должен быть членом церкви.

В свою очередь, Андрей Ткачёв не исключил: нынешнее противостояние между УПЦ и её врагами может породить на Украине новую плеяду исповедников Церкви, если не новомучеников — то есть гонимых и притесняемых, но не отрекшихся от своей веры людей.

Оснований ожидать жёстких гонений против православных на Украине достаточно, указал отец Андрей.

«Всё, что показала современная Украина, — ненависть ко всему русскому, вражда с православием с момента обретения независимости, избрание «интегрального национализма» как магистральной линии развития с Донцовым — Михновским — Коновальцем — Бандерой в голове — это всё фашистская коллаборация», — отметил собеседник.

По словам священнослужителя, родившегося и многие годы прожившего в западноукраинском Львове, «было понятно изначально, что яйца уже содержали дракона, просто теперь дракон вылупился и ведёт себя как дракон».

УПЦ может быть в любой момент объявлена существующим киевским режимом вне закона, согласился профессор Петрушко. Но это не значит, что попытки украинских верующих отстоять святыню бессмысленны, резюмировал он.