Киев, 1 июля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Украинские власти приняли решение о прекращении доступа монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) корпусам Киево-Печерской лавры, требуя от них покинуть эти помещения до 4 июля. Соответствующее письмо минкультуры Украины 1 июля опубликовал в Telegram-канале адвокат Никита Чекман, который выступает в интересах УПЦ.

Иван Шилов ИА Регнум

В документе указывается, что руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» приняло решение о прекращении доступа монахов УПЦ к помещениям.

«Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику», — говорится в письме.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня киевский суд продлил на два месяца домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической (УПЦ) Павлу. До этого суд уже продлевал домашний арест священнику в селе Вороньков в Киевской области до 1 июля.

В марте текущего года киевские власти начали изгонять монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры. При этом глава украинского минкультуры Александр Ткаченко заявлял, что перешедшие в раскольническую ПЦУ смогут остаться в монастырях.

Позднее Русская православная церковь назвала эти действия репрессиями против УПЦ, а МИД России призвал международные организации повлиять на Киев в этом вопросе.