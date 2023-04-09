Киев, 9 апреля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Произносить молитвы в Киево-Печерской лавре теперь можно только на украинском языке, заявил 9 апреля руководитель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний, сообщило «Общественное. Новости».

Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС Киево-Печерская лавра

Заявив, что ПЦУ якобы не гонит монахов из лавры, Епифаний пояснил, что раскольники борются с «русским духом».

«Мы за то, чтобы дух «русского мира» здесь не властвовал. Чтобы лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину», — заявил Епифаний, пообещав провести в Успенском соборе Киево-Печерской лавры пасхальную службу.

В Вербное воскресенье 9 апреля в Трапезном храме Киево-Печерской лавры службу провёл Епифаний, в то время как митрополиту канонической Украинской православной церкви Онуфрию пришлось проводить службу на улице.

Монахам раскольническая церковь поставила условие: они смогут остаться в лавре, если перейдут в ПЦУ. В рамках борьбы украинских властей с Россией и с РПЦ руководство музея-заповедника лавры отказалось продлить с УПЦ договор аренды Успенского собора, потребовав от монахов освободить помещение.

Адвокат канонической Украинской православной церкви Никита Чекман 7 апреля заявил, что официально потребовал вернуть в собственность религиозной общины УПЦ все культовые здания и сооружения на территории Киево-Печерской лавры.

В России называют гонения на УПЦ со стороны украинских властей религиозной войной и насилием. Папа Римский Франциск заявил 9 марта, что желает «возлюбленному украинскому народу прийти к миру» и чтобы пасхальный свет пролился на русский народ.