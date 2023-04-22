Киев, 22 апреля, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Защитникам Киево-Печерской лавры во время задержания украинские силовики не давали даже воды. Об этом сообщила правозащитница Виктория Кохановская, слова которой приводит Информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Сергей Корсун ИА REGNUM Украинские черти

«В течение периода задержания (с 19 по 21 апреля) они вместе с верующей Юлией не только не получили возможности общаться с адвокатом, им было отказано в получении медицинской помощи, чтобы больше — в удовлетворении элементарных жизненных потребностей — в еде и воде», ― говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.

Кохановская отметила, что верующие подвергались насмешкам, их называли преступниками. Сейчас она связывается с международными правозащитными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский суд отправил правозащитницу Викторию Кохановскую, задержанную в ходе протестов у стен Киево-Печерской лавры, под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Как уточнил адвокат лавры Никита Чекман, суд обязал прокурора проверить обстоятельства её задержания.

Ранее в УПЦ обвинили украинских полицейских в том, что те похитили Кохановскую во время прямого эфира у стен Киево-Печерской лавры. В свою очередь в полиции заявили, что Кохановская была «задержана».

Правозащитница поддерживала УПЦ в конфликте с министерством культуры Украины. Украинские правоохранительные органы обвинили её в разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.