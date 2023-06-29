Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в интервью Wall Street Journal пояснил, почему его страна категорически против передачи Украине систем противоракетной обороны (ПРО) «Кипат барзель» — «Железный купол». Есть опасения, что она вместе с другим израильским оружием может оказаться в руках Ирана, подчеркнул Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Причем Тель-Авив выступает против поставок Киеву «Железных куполов» не только собственно из Израиля — премьер-министр не дал добро Вашингтону на передачу этих израильских комплексов ПРО, которые состоят на вооружении армии США.

За это Нетаньяху удостоился «выговора» от посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука. Он назвал опасения израильского лидера «полностью вымышленными и спекулятивными предположениями», отмечает WSJ. О категоричном намерении украинской стороны получить от Израиля «Железный купол» 7 июня сообщила газета Jerusalem Post. Посол Корнийчук тогда заявил: «Я хочу, чтобы израильское правительство покинуло свою зону комфорта и вернулось в реальность».

Когда стало ясно, что Украина останется без израильской ПРО, Корнийчук обвинил Израиль в том, что тот якобы занял сторону России, отмечала та же Jerusalem Post.

Такая реакция вынудила уже израильскую сторону задаться вопросом, пребывает ли в реальности сам украинский посол. МИД Израиля намерен вызвать Корнийчука и вынести ему «дипломатический выговор», сообщило издание. Разъяснительная беседа намечена на 3 июля.

В Палестину через Украину

Заявление израильского премьера дезавуирует все предыдущие спекуляции на эту тему передачи «Куполов» ВСУ, сказал ИА Регнум научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Борис Долгов.

Основная причина, на взгляд эксперта, очевидна. Сегодняшняя Украина — это предельно коррумпированная страна, и оружие, поставляемое Западом киевскому режиму для войны против России, в огромном количестве перепродаётся в третьи страны. Долгов напомнил: буквально на днях премьер-министр Израиля заявил, что поставленные Украине западные вооружения уже замечены у израильских границ — в распоряжении арабских соседей еврейского государства.

А «Железный купол» — это единственная сегодня система ПВО Израиля, которая достаточно успешно отражает ракетные удары палестинских группировок, пояснил ИА Регнум военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Эта тактическая система ПРО производства одной из крупнейших компаний израильского ВПК, Rafael, предназначена для отражения ударов тактических ракет дальностью от 4 до 70 км. Батарея «Купола» прикрывает территорию около 150 кв. километров.

Впрочем, ситуация с «Железным куполом» несколько сложнее, уточняет Онуфриенко.

«Стационарные системы, предназначенные для пребывания не на передовой, а в глубине обороны, при использовании киевским режимом, вероятнее всего, прикрывали бы тот же самый Киев, — говорит эксперт. — Оттуда они никуда не уйдут и перепроданы не будут. Такое нельзя будет скрыть, произойдёт грандиозный скандал. Ведь речь не про «Джавелин» или «Стингер». Это уникальная система, про которую будет ясно, откуда она отправилась и где появилась».

Но при этом в Израиле вполне могут опасаться утечки конфиденциальной информации о «Железном куполе», допускает Онуфриенко.

«Прежде всего речь об уникальных особенностях, информация о которых позволит создавать более эффективные решения для преодоления этой системы ПВО», — рассуждает собеседник. Результат: такие утечки способны сделать комплексы на территории самого Израиля менее эффективными со всеми вытекающими последствиями.

(сс) IDF Spokesperson's Unit ПВО «Железный купол»

Вместе со Штатами, но до разумной черты

Но главный мотив Нетаньяху состоит не в опасении попадания израильских технологий в руки Тегерана, полагает Онуфриенко. По его мнению, публичная ссылка Нетаньяху на Иран в истории с поставками «Железного купола» носит, скорее, ритуальный характер.

«Израиль не желает глубоко втягиваться в украинскую бойню на стороне Запада, — считает собеседник. — Страна занимает в целом отстранённую позицию, хотя под давлением США отдельные израильские вооружения и специалисты появлялись на Украине».

Израильский лидер в самом деле не готов откровенно выступать против России, соглашается Долгов.

«Израиль — союзник США, он идёт в русле политики Соединённых Штатов, но до определённого момента, — рассуждает эксперт. — Есть у Израиля интересы в развитии экономических и определённых культурных, гуманитарных отношений с Россией, поскольку в Израиле проживает достаточно много бывших российских граждан, а также имеющих и российские, и израильские паспорта. И значительная часть этих граждан настроена совсем не в пользу украинского режима».

Действительно, соглашается Долгов: Израиль осуществлял определённые поставки на Украину, но они не выглядели как знаковые. А предоставление Киеву «Железного купола» выглядело бы чересчур резонансно, имело бы совершенно иной медийный эффект.

Ослабление США побуждает Израиль дебютировать в роли миротворца

Иранский фактор, впрочем, тоже не надо сбрасывать со счетов. Налаживание отношений Исламской республики с Саудовской Аравией создают для Израиля дополнительные угрозы, заметил Долгов.

Не надо забывать, что Иран совсем недавно провёл успешные испытания собственной гиперзвуковой ракеты, напомнила в комментарии ИА Регнум эксперт-востоковед Каринэ Геворгян. «После чего израильские профессионалы очень серьёзно комментировали это событие в том смысле, что страна не может затевать никакие войны, включая прокси-войны, против Ирана», — уточняет она.

В этой ситуации Израиль, с одной стороны, не может игнорировать запросы американских союзников. Вашингтон, который контролирует Украину, лоббирует оснащение ВСУ различными вооружениями союзнического производства, включая тот же израильский «Железный купол». «Израиль остаётся стратегическим союзником для Соединенных Штатов, администрация Белого дома, как нынешняя, так и предыдущая не раз заявляла, что главная цель внешней политики США на Ближнем Востоке — это поддержка Израиля», — говорит Долгов.

Но, с другой стороны, влияние США на Ближнем Востоке очевидно слабеет. За последний год авторитет Штатов как эффективного посредника в ближневосточных делах существенно поколебался. Наиболее яркое тому свидетельство — провал вашингтонской затеи с созданием «арабского НАТО», куда входила бы Саудовская Аравия, Иордания, Египет, другие арабские страны и, возможно, Израиль.

«Сейчас об этом плане вообще не говорят, он полностью провалился», — констатирует Долгов.

Но Израиль жизненно заинтересован в минимизации угрозы со стороны Ирана, которая, по мнению местных политиков, заметно выросла. В связи с чем, по мнению эксперта, в Израиле обратили внимание на хорошие взаимоотношения Ирана и России, а также Ирана и Китая.

«Известно, что Нетаньяху собирается посетить Пекин, чтобы провести переговоры, — говорит Долгов. — А недавно Си Цзиньпин заявлял, что готов содействовать урегулированию палестино-израильского конфликта, это тоже важный фактор. В свою очередь, Китай и России сейчас — очень близкие партнёры, и это тоже важный фактор».

Востоковед Геворгян соглашается: Нетаньяху явно настаивает на аудиенции в Пекине, и в ближайшее время действительно могут состояться его переговоры с председателем Си. Одним из основных предметов для обсуждения, как она указывает, вне всяких сомнений, будет ирано-израильское противостояние.

Нетаньяху будет предлагать китайскому руководству ни много ни мало некий дипломатический формат с участием КНР, нацеленный на сглаживание противоречий между Ираном и Израилем, полагает Геворгян.

«Это довольно любопытно, и поскольку не существует дипломатического формата у этого конфликта, то Москва могла бы его создать, — рассуждает востоковед. — Но теперь не исключено, что такой формат будет создавать Пекин».

Отсюда стремление Израиля избегать жестов, которые могли бы трактоваться как решительная поддержка нынешнего киевского режима.

По турецкому образцу

Онуфриенко сравнивает такое дистанцирование с позицией, которую занимала Турция во время Великой Отечественной войны.

«Позиция Анкары была «мы в принципе на стороне Германии, но стараемся сидеть на двух стульях, ведь ситуация может кардинально измениться». Что в конечном итоге Турцию спасло», — рассуждает собеседник ИА Регнум.

Опять же, Израиль вовсе не питает иллюзий по поводу действующего киевского режима, уверен эксперт. «Нацистские идеологические установки — залог того, что другом Израиля этот режим никогда не будет, независимо от того, кто персонально возглавляет власть в Киеве», — указывает Онуфриенко.

Ранее израильские эксперты объяснили ИА Регнум, почему Украина не получит систему «Железный купол». Сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис отмечал, что обслуживать эту технику могут только военные Израиля, который, в свою очередь, не собирается отправлять свой персонал для участия в боевых действиях на Украине. А бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса Бенни Брискин указал на соображения собственной безопасности государства Израиль и обратил внимание, что вопрос о поставках «Железного купола» — один из немногих, по которому как правительство страны, так и оппозиция добились консенсуса.

Также сообщалось, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Пэтриот» из США, поставленный на Украину, был поражён ударом российской гиперзвуковой аэродинамической ракеты «Кинжал».