Тель-Авив, Европа, 23 июня, 2023, 09:09 — ИА Регнум. У границ Израиля уже появляется оружие, которое Запад поставил Украине. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Он отметил, что это одна из причин, по которой Израиль воздерживается от военной помощи Киеву. Руководство страны опасается, что израильское вооружение подобным образом попадёт в руки Ирана.

Отвечая на вопрос о позиции правительства Израиля в отношении ситуации вокруг Украины, премьер-министр заявил, что страна находится в особом положении, которое отличается от положения Германии, Польши или другой западной страны, поддерживающей Киев.

Он пояснил, что у Израиля близкая военная граница с Россией, израильские пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией.

«И, я думаю, важно, чтобы мы сохранили свою свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на нашей северной границе», — приводит издание его слова.

Руководство страны обеспокоено тем, отметил премьер, что любое вооружение, которое Израиль передаст Украине, может быть использовано против самого Израиля, поскольку оно может попасть в руки Ирана.

«Кстати говоря, это не теоретическая возможность. Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ. Так что тут мы должны действовать очень осторожно», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, израильский министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что Израиль опасается поставлять Украине оружие, поэтому ограничивается моральной поддержкой страны. Дипломат пояснил, что причиной таких опасений стало влияние России, которая является игроком в регионе. Кроме того, в стране проживают сотни тысяч евреев.

По информации американского телеканала CNN, в попавших в Сеть секретных документах Пентагона имеются сценарии поставок Израилем летального оружия киевской власти. Так, в одном из документов говорится, что Иерусалим, вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения отношений с Россией.

Евросоюз с начала спецоперации выделил Украине €70 млрд, из них €15 млрд пошли на поставки оружия Киеву. При этом отмечается, что с начала конфликта по линии Европейского фонда мира и на двусторонней основе от стран ЕС было выделено €15 млрд.

22 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия перевела Украине очередной ежемесячный транш в €1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объёмом €18 млрд.