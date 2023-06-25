Тель-Авив, Украина, 25 июня, 2023, 20:51 — ИА Регнум. МИД Израиля намерен вызвать посла Украины Евгения Корнийчука и вынести ему «дипломатический выговор», передаёт 25 июня The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Ранее Корнийчук резко раскритиковал отказ Израиля поставлять оружие Украине и обвинил страну пребывания в том, что она фактически заняла сторону России в конфликте.

В Израиле, в свою очередь, напомнили, что оказывают Киеву невоенную поддержку.

«Израиль на правильной стороне истории», — сказал глава МИД страны Эли Коэн.

Ранее власти Израиля выражали поддержку Киеву, но отмечали, что не намерены поставлять ВСУ оружие из опасений осложнения отношений с Россией, чьи военнослужащие находятся рядом (в Сирии), а также из опасений, что оружие, поставленное на Украину, окажется у противников самого Израиля.