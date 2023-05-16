Российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом проинформировал 16 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Подбитый американский ЗРК — это один из двух «Пэтриотов», переданных украинской армии в марте этого года. Зенитный комплекс, поставленный ВСУ в том числе для прикрытия важных объектов в столице, позиционировался как одна из наиболее современных систем противоракетной обороны средней дальности. Но, как уже отмечало ИА REGNUM, на тот момент не было случаев использования этих комплексов ПРО против российских гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

9 мая Пентагон заявил, что украинские военные якобы сбили «Кинжал» с помощью противоракет ЗРК Patriot. Об этом тогда заявил пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер, а мэр Киева Виталий Кличко даже позировал с обломками некоего боеприпаса, который он выдавал за «Кинжал». Позже высокопоставленный источник в Минобороны России сообщил ТАСС, что Киев пытается выдать желаемое за действительное, поскольку «Кинжал» технически невозможно перехватить с помощью «Пэтриотов». «Скорость полета «Кинжала» превышает предельные режимы поставленных Киеву ЗРК», — разъяснил РИА Новости источник в Минобороны России.

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«Носителем» комплекса «Кинжал», напомним, выступают специально оборудованные для этого перехватчики МиГ-31К. Гиперзвуковая аэродинамическая ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью.

Уничтожение ЗРК Patriot стало частью массированного удара, который Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли в ночь с 15 на 16 мая по позициям украинской ПВО, прикрывающей Киев. Ночью в Сети были опубликованы кадры, на которых была запечатлена работа украинской ПВО в небе над Киевом. Наблюдатели отметили небывалую активность зенитных комплексов, которые осуществили десятки залпов по различным целям.

Украинская сторона утверждает, что ни одна из российских ракет не выполнила задачу, и более того, средства ПВО якобы уничтожили все воздушные цели. Но многочисленные видеоматериалы свидетельствуют о том, что как минимум две ракеты преодолели защиту ПВО и поразили некие объекты. Одно из видео демонстрирует работу зенитного ракетного комплекса Patriot. Как только комплекс выпускает последнюю ракету, в том же районе происходит взрыв. Впоследствии местные жители сообщили о том, что на месте взрыва поднимается большой столб дыма.

О том, что комплексы Patriot были задействованы при отражении ночной атаки, свидетельствуют также фотографии обломков зенитных ракет, которые публикуют в Сети местные жители.

В обнаруженных обломках можно опознать зенитные боеприпасы, предназначенные для перехвата баллистических ракет, сказал военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, проанализировавший по просьбе ИА REGNUM фото− и видеосвидетельства.

«По хвостовому оперению, газодинамическим рулям и другим фрагментам можно сделать вывод о том, что Киеву были переданы ракеты-перехватчики PAC-3 CRI или MSE, чья задача — сбивать тактические баллистические и крылатые ракеты, — указал собеседник. — Ранее о поставках ракет этой модели не сообщалось, но можно констатировать, что Киев и его союзники относятся к ударам наших ВКС очень серьёзно. Отдельно стоит отметить, что они бы не стали применять подобные ракеты для уничтожения, например, дронов. Для этого у них есть комплексы NASAMS, IRIS-T, а теперь ещё итальянские SAMP-T. То есть удар по Киеву действительно наносился чем-то мощным, а его отражение ВСУ считали своим приоритетом».

Tokoro_ten Patriot PAC-3 MSE

Что касается «Пэтриотов», то, как отмечает Михайловский, эти ЗРК и ранее демонстрировали слабые стороны. Уже хрестоматийным стал пример неудач американских зенитных комплексов, армии Саудовской Аравии — для отражения ракетных атак йеменских повстанцев-хуситов. При атаке на объекты нефтяной компании Saudi Aramco комплексы Patriot «проворонили» десятки дронов и крылатых ракет. Причем, по оценке экспертов, хуситы использовали всего лишь «керосинки» — экспортные варианты советских жидкостных ракет Р-17, также известные как Scud.

С аналогичными проблемами столкнулись комплексы Patriot, использованные армией США при отражении ракетного удара, который Иран нанес по американским военным базам в Ираке в январе 2020 года. Американские зенитные комплексы не смогли справиться с ракетами, которые по своим характеристикам серьёзно уступают комплексам «Кинжал».

Нынешнее уничтожение «Пэтриота», подтвердившее, что возможности американских ЗРК «несколько преувеличены», — это часть недавно начавшейся «настоящей охоты за украинскими зенитными комплексами», отмечает Михайловский.

«Так, 27 апреля барражирующими боеприпасами «Ланцет» были поражены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, — напомнил эксперт. —

В Сети даже назвали этот день «чёрным четвергом» украинской ПВО.

В тот же день появились кадры применения «Ланцета» по зенитному комплексу Gepard производства Германии. Уже в начале мая досталось ЗРК Stormer производства Великобритании. Соответствующие видео были опубликованы в Сети. Как видим, идёт системное уничтожение украинской ПВО на всех уровнях».

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

Ранее о проблемах украинской ПВО писали западные СМИ со ссылкой на утекшие в сеть документы Пентагона. Издание The Wall Street Journal в начале апреля обращало внимание, что запасы ракет к зенитным комплексам советского производства, которые всё ещё стоят на вооружении ВСУ, истекут к началу мая. В связи этим поставки западных систем ПВО и становятся критически важными для украинской армии.

В то же время ВСУ стремятся «пересобрать» свою систему противовоздушной обороны. В связи с этим особое значение принимает выведение из строя отдельных комплексов ПВО до того, как система будет создана. По оценке экспертов, «вскрытие» ПВО возможно при использовании тактики «ложных целей».

Можно предположить, что удары наносятся таким образом, чтобы зенитные комплексы себя демаскировали. Могут использоваться специальные ракеты — имитаторы целей, могут использоваться дроны. На самом деле, могут использоваться и настоящие крылатые ракеты, которые бьют по реальным целям.

«Расчёт зенитного комплекса видит, куда идёт ракета, и принимает решение о пуске, тем самым демаскируя свою позицию. Дальше в дело вступает «Кинжал».

Сбить который и так-то шансов практически нет, поскольку при заходе на цель «Кинжал» развивает такую скорость и заходит на такой траектории, что сбить его практически невозможно, используя существует средства ПВО и ПРО, — разъяснил Михайловский.

К тому же пусковая установка к этому моменту уже отстреляла все ракеты и поэтому беззащитна, указал эксперт. «Кроме того, ей некуда деться. Киев — большой город, комплексы можно ставить только в парках. А там не особо много пространства для манёвра. Поэтому Patriot в итоге стал добычей для «Кинжала», — резюмировал Михайловский.