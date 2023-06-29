Москва, 29 июня, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Если бы Израиль решил поставлять Украине системы ПРО «Железный купол» (Iron Dome), то для этого потребовалось бы провести целую операцию и привлечь армию специалистов, на что в Тель-Авиве, конечно, пойти были не готовы. Об этом корреспонденту ИА Регнум в своё время рассказали израильские эксперты, выводы которых актуализировало заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что его страна не хочет передачи Украине израильских систем ПРО «Железный купол».

Saeed Qaq/Global Look Press ПРО «Железный купол»

Так, сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис напомнил, что управлять этой техникой и установить её могут только израильские военные. Но Израиль не собирается посылать свои экипажи ПВО на украинский театр военных действий, чтобы управлять такими системами. Это довольно серьёзная техника, которая требует обученных специалистов. Кроме того, есть логистический момент: чтобы поставить эти системы, сначала их нужно транспортировать на военных самолетах, потом по территории Украины, потом инсталлировать на местах.

Отчасти с ним согласился бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса Бенни Брискин. По его словам, позиция Нетаньяху совершенно понятна, тем более что по этому вопросу в Израиле есть консенсус.

Брискин напомнил, что вопрос о «Железном куполе» — один из немногих вопросов, по которому и правительство, и оппозиция добились консенсуса. Перед Израилем в первую очередь стоит вопрос его собственной безопасности.

«Тем более что комплексы Iron Dome у нас уже все задействованы, — сказал Брискин. — Они стоят на охране израильского воздушного пространства, так как на наших северных и южных границах всегда напряжённая ситуация».

Иными словами, батареи Iron Dome нужны для защиты Израиля. И лишних нет. Это достаточно дорогое оружие, которое производят не для продажи, а для защиты интересов Израиля и его границ. Таким образом, на сегодняшний день Израиль не готов в ущерб собственным оборонным интересам помогать Украине.

Кроме того, Брискин заметил, хотя боевые действия в Европе — это беспрецедентная ситуация, но Израиль находится в состоянии войны постоянно. А стало быть, население Израиля не поймёт, если его руководство примет какие-то решения в ущерб безопасности самого Израиля. И это не говоря о том, что в Израиле с большим беспокойством смотрят на сближение России и Ирана.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам самого Нетаньяху, нежелание передавать Украине «Железный купол» связано с рисками того, что эта техника может попасть в руки Ирана. Такой поворот событий, по мнению премьер-министра, означает, что миллионы израильтян останутся беззащитными. Кроме того, он отверг призывы некоторых конгрессменов США и представителей Киева присоединиться к поставкам западного оружия Украине, сославшись на собственные опасения.

О том, что Украина хотела бы приобрести у Израиля систему «Железный купол», ИА Регнум сообщало ещё 7 июня. Причём украинский посол в Иерусалиме Евгений Корнийчук надменно заявил, что его страна не нуждается в пожертвовании в виде системы ПРО, а хочет её купить.