Страны — участницы альянса ОПЕК+, в который входит и Россия, договорились о сокращении добычи нефти, причем согласованные параметры добычи определены сразу до конца 2024 года. Решение вряд будет скорректировано в ближайшем будущем — следующая очная встреча министров состоится только в конце ноября.

Сергей Корсун ИА REGNUM Санкции. Нефть

В «клуб» ОПЕК+, напомним, входят ведущие мировые экспортеры нефти — собственно, объединение ОПЕК (Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, Кувейт, Катар, Нигерия, Ангола — в общей сложности 13 государств) и еще десять нефтедобывающих стран. Помимо России в «плюс» включены в том числе Казахстан и Малайзия.

Перед субботним заседанием в узком кругу — в формате собственно ОПЕК — министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман пообещал журналистам: будет обсуждаться «много всего», и это будет «захватывающе», отмечал ТАСС. Решения в самом деле впечатлили рынок — 5 июня цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поползла вверх и доросла до 77 долларов за баррель.

Это, конечно, пока далеко от исторического максимума «тучных нулевых» — летом 2008 года баррель мог стоить 145 долларов. Но это означает, что цена одного из наших главных экспортных товаров в любом случае должна подрасти. По прогнозам, эталонная североморская Brent в этом году будет котироваться по 90–100 долларов, а российская нефть Urals подорожает с 20–30 долларов до 50-70.

Как пояснил участник встречи ОПЕК+, российский вице-премьер Александр Новак, участники соглашения договорились в будущем году урезать глобальную добычу до 40,46 млн баррелей в сутки. Это на 3,66 млн ниже уровня октября 2022-го.

На долю нашей страны приходится максимальное снижение добычи. Наш нефтяной бизнес берет на себя обязательство «сесть на диету» в 650 тысяч баррелей в сутки (сократиться с ежесуточного уровня в 10,45 млн баррелей до 9,8 млн). Плюс ещё полмиллиона баррелей Россия может урезать добровольно.

Всё это, напомним, происходит на фоне сырьевого кризиса, от которого Запад начал страдать еще до начала СВО, с 2021 года. Тогда, летом 2021-го, президент США Джо Байден уговаривал саудитов увеличить добычу, чтобы сбить рост цен, но безрезультатно. Расчет на сговорчивость Ирана тоже не оправдался — и даже если бы США вернули разрушенное при Дональде Трампе соглашение по ядерной программе Тегерана (а оно до сих пор не восстановлено), то «благодарный Иран» вряд ли смог бы своими поставками повлиять на глобальный рынок нефти.

«До 90 долларов»

За последние месяцы цена на нефть скачет — после предыдущего, апрельского соглашения нескольких стран ОПЕК+ топливо подорожало на 10–15%, потом нефть опять стала дешеветь, затем вернулась на прежний уровень, сказал ИА Регнум ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.

Несколько сбить цену удалось благодаря усилиям американской Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. «ФРС в мае в десятый раз с начала 2022 года повысила ставку по федеральным фондам с целью купирования инфляции, — отмечает специалист. — Для сырьевых рынков это всегда негативный сигнал».

Но нефти предстоит быть дорогой, причём в долгосрочной перспективе, полагает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Уже во втором полугодии ожидается дефицит нефти в мире в размере около 3 млн баррелей в сутки, сказал Кочетков ИА Регнум. «Это существенный объём, который способен поднять цену до 80–90 долларов за баррель. Для арабских производителей это крайне важные ценовые значения, поскольку бюджеты этих стран рассчитаны с параметром около 80 долларов за баррель», — заметил аналитик в комментарии ИА Регнум.

M1kha Добыча нефти

«США и Европа пытаются диктовать условия странам — экспортёрам нефти, чтобы они вновь решали экономические проблемы развитых стран через снижение своих собственных доходов, — отмечает Кочетков.

— Политическая ситуация заметно поменялась, и теперь подобные попытки давления не работают».

Чем решение ОПЕК+ важно для России

Экспорт нефти и природного газа по-прежнему представляют собой одну из ключевых доходных статей бюджета России, на что недавно указывал Минфин. Поэтому сложно переоценить возможность участия в регулировании её добычи, влияя на цены совместно с другими участниками ОПЕК+, указывают эксперты.

Для нашей нефти, напомним, Евросоюз в декабре ввел потолок цен в 60 долларов за баррель. Но нужда, с которой столкнутся европейские потребители, пробьет потолок.

«Дефицит поставок приведёт к тому, что потолок цен на российскую нефть будет постепенно игнорироваться импортёрами, — полагает Кочетков. — Соответственно, когда его перестанут учитывать, то и доходы РФ увеличатся».

Митрахович также считает безусловно выгодным для России новое решение ОПЕК+. Россия вынуждена сокращать добычу из-за сложной ситуации, вызванной ограничениями против её нефтяного экспорта. Отсюда заинтересованность в присоединении к этой практике других крупных участников рынка, которым также выгоднее зарабатывать на меньшем объёме поставок при более высоких ценах.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

Чем ответит коллективный Запад

Нельзя исключить, что США — отдельно или с ближайшими союзниками — попытаются повлиять на нефтяные котировки, сбить их с помощью распродажи имеющихся резервов, как это уже происходило раньше. «При желании можно было бы ещё несколько месяцев продавать, это могло бы повлиять на рынок», — поясняет Митрахович.

Впрочем, такая практика уже привела к тому, что стратегические запасы «чёрного золота» в Штатах сократились до минимума за 40 лет. А добыча в США растет не так быстро, как многим в Штатах хотелось бы, отмечает эксперт.

«Есть фундаментальная проблема недоверия между нефтяной индустрией и действующей администрацией Белого дома, которая пришла к власти под «зелёными» лозунгами Демократической партии, которые предполагают ускоренный энергопереход, — поясняет он. — Но при этом администрация Байдена призывает нефтяников нарастить добычу, чтобы вытеснить с рынка Россию». Таким образом, политику Белого дома в отношении своей «нефтянки» нельзя считать внятной и сбалансированной.

И в любом случае, в отсутствие гарантированного роста добычи нефти в самих США, попытка американцев ответить на новое соглашение ОПЕК+ при помощи масштабной распродажи собственных резервов стала бы с их стороны не самым дальновидным шагом, делает вывод Митрахович.

Российское руководство и руководители нашей «нефтянки» действуют взвешенно и последовательно — страна показала «очень высокий класс в деле приспособления к санкциям», отметил Митрахович.

«Поэтому маловероятно, что у нас «обвалится» экспорт. Я думаю, другие страны ОПЕК+ это тоже хорошо понимают, иначе они не пошли бы на сокращение добычи», — рассуждает эксперт.

Теоретически Запад может продолжать давление на арабские страны группы, указывает собеседник. Но как показывают события последнего года, такие попытки не приводят к ожидаемому в США и Европе результату.

А дальнейшее усиление давления на нефтяной экспорт России, очевидно, несёт риск новых сокращений добычи, замечает эксперт. Это, в свою очередь, может побудить крупные страны-потребители, не входящие в западный пул (в первую очередь Китай и Индию), к ещё более активному переходу на новые правила игры на мировом рынке нефти — к отказу от страхования судов у западных компаний и всё большему снижению доли доллара в структуре закупок сырья.