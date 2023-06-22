Вашингтон, 22 июня, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден оказался в очередной раз в неловкой ситуации: 22 июня он во время исполнения индийского национального гимна, приветствуя премьер-министра Нарендру Моди в Белом доме, приложил руку к сердцу. В таком положении он простоял не менее 15 секунд, этого было достаточно, чтобы американцы это заметили и оскорбились. Читатели New York Post возмутились жестом своего президента, который перепутал гимн своей страны с индийским.

Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден

Авторы издания написали, что Байден медленно опустил руку, осознав, что звучит не «Звездно-полосатое знамя».

«Возможно, это самый потерянный и невежественный человек, которого мы когда-либо видели», — написал один из читателей NYP.

«Можем ли мы прожить хотя бы один день, чтобы эта дряхлая картофельная голова не была позором на международном уровне? Господи, мы посмешище», — сокрушился другой пользователь.

«Я клянусь в верности Индии!» Какой идиот», — прокомментировал читатель.

«Без телесуфлера или помощника в пределах слышимости он потерялся», — уверен юзер.

«Да ладно, это не странно. Он просто проверял, жив ли он», — пошутил другой пользователь.

«В чем разница между Джозефом Р. Байденом и Адольфом Гитлером?» — задался вопросом комментатор.

«Это комедийная часть. Он зашёл так далеко, что даже не может понять, что они ему говорят», — предположил один из подписчиков.

«Парень действительно не знает, кто он и где он», — резюмировал читатель.

На этом же мероприятии Джозеф Байден ошибся в названии должности премьер-министра Индии Нарендры Моди, назвав его президентом.

Как сообщало ИА Регнум, 80-летний Байден на благотворительном вечере в Калифорнии заявил, что занимается американской внешней политикой на протяжении последних 207 лет.

16 июня американский лидер закончил своё выступление на тему необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в штате Коннектикут словами «Боже, храни королеву», которые также являются названием гимна Великобритании. В ходе мероприятия он также заявил, что в этот район движется шторм, а потому он не сумеет пожать руку всем присутствующим.