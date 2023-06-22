Вашингтон, 23 июня, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Ситуация на Украине оказывает всё большее воздействие на глобальную экономическую систему, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

(сс) The White House Джо Байден и Нарендра Моди

Политики подчеркнули серьёзные и расширяющиеся последствия войны для глобальной экономической системы, включая продовольственный, топливный и энергетический секторы.

Также украинский кризис влияет на критически важные цепочки поставок.

Байден и Моди заверили, что продолжат предоставлять гуманитарную помощь Украине. Кроме того, они призвали к уважению международного права, принципов Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета. Лидеры согласились с важностью постконфликтного восстановления на Украине, говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Индии Моди заявил, что с украинским конфликтом война вернулась на территорию Европы, это причиняет огромную боль всему региону. По его словам, сейчас не эпоха войн, вопросы нужно решать путём диалога и дипломатии, остановить кровопролитие позволят совместные усилия.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявил о готовности содействовать в разрешении конфликта на Украине, внеся любой вклад в восстановление мира.