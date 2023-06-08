Хотя официальный Киев отрицает, что анонсированный «контрнаступ» ВСУ уже начался, российское командование констатирует: в течение недели противник пытается прорвать нашу оборону на нескольких направлениях (в ночь на 8 июня — на запорожском участке фронта, как отметил глава минобороны России Сергей Шойгу). При этом противник уже понёс ощутимые потери личного состава — без малого 4 тысячи убитыми, и техники — свыше полусотни танков и более двухсот бронемашин. О том, что наступление ВСУ действительно началось, говорит и то, что противник впервые задействовал на фронте — причём в первом эшелоне — тяжёлую бронетехнику, полученную от союзников из НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

О том, что в районе линии боевого соприкосновения были замечены немецкие танки Leopard, еще 5 июня сообщил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. С его слов, противник задействовал «Леопарды» в районе Великой Новосёлки. Здесь, на так называемом Времёвском выступе на границе ДНР и Запорожской области, развернулись особенно ожесточённые бои. В тот же день появились кадры, свидетельствующие о применении противником колёсных танков АМХ-10 производства Франции.

7 июня в открытых источниках появились кадры, снятые в ходе боев в районе города Орехова (Запорожская область). На видео запечатлена группа бронетехники, которая попадает на минное поле и затем методично уничтожается огнём нашей артиллерии. В составе группы, помимо танков, были также замечены американские боевые машины пехоты M113 или их модифицированная версия YPR-765.

Противник явно не бережёт долгожданную западную бронетехнику — «Леопарды» с их дальнобойными пушками не работают в отдалении, а идут в прорыв вместе с пехотой и её боевыми машинами. Хотя соединения ВСУ и перешли на использование исключительно бронетехники производства НАТО, итог «наступа» в целом можно считать неудовлетворительным. Хотя активные бои продолжаются уже несколько дней, а противник вводит в бой всё новые и новые части, ситуация на фронте нисколько не меняется в пользу ВСУ. Более того, украинские войска несут потери в бронетехнике, запасы которой, как полагают эксперты, в ближайшей перспективе не удастся восстановить.

Неудачи ВСУ кроются в неграмотном использовании бронетехники как на тактическом, так и на стратегическом уровнях, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский.

«Опубликованные видео свидетельствуют о том, что бронетехника идёт на минное поле, не имея ни малейших средств для защиты от мин, — заметил аналитик. — Во-первых, это говорит о том, что разминирование не было вовремя произведено, во-вторых, бронетехника не оснащена никакими средствами для преодоления минных полей или инженерных заграждений. Я имею в виду минные тралы, бульдозерные отвалы».

Кадр из видео Подбитые танки ВСУ Leopard 2A4. Запорожская область. 8 июня 2023

Для экипажей наличие минного поля явно стало неожиданностью, судя по тому, что техника встаёт или начинает хаотично метаться из стороны в сторону, наехав на минное поле или попав под обстрел, указал эксперт. Михайловский отмечает:

«Отправка танков колонной, без разведки оборонительных линий — это способ её уничтожить. Никак иначе это нельзя комментировать».

Причём в распоряжении ВСУ имеются все средства для преодоления инженерных заграждений и минных полей, отметил военный эксперт. Ранее США передали в распоряжение украинской армии некоторое количество бронетранспортёров Stryker в модификации M1132 Engineer Squad Vehicle (ESV), которая оснащена катковым минным тралом. Изначально предполагалось, что именно эти машины пойдут на острие наступления, расчищая остальной бронетехнике дорогу в минных полях.

Кроме того, в распоряжении украинской армии имеются британские танки Challenger 2 с бульдозерным оборудованием. В Сети даже публиковались видео с учениями украинских танкистов, которые отрабатывали использование танков и инженерной техники для преодоления «зубов дракона», противотанковых рвов и других укреплений.

Но по неизвестным причинам вся эта техника не применяется в бою. Видно, что танки идут вперёд, не имея достаточного прикрытия и оснащения.

Стоит отметить, что таким же образом ВСУ используют и танки советского производства. В начале июня в Сети появился видеоролик, снятый украинскими танкистами, участвовавшими в наступлении в районе города Ясиноватая. Как и в случае с «Леопардами», танки идут в атаку без минных тралов, в результате чего несколько машин подрываются на минах.

Характерно, что ВСУ также не используют средства дистанционного разминирования, расчищая своей бронетехнике дорогу в минных заграждениях. Как рассказал ИА Регнум военный инженер 2-го гвардейского Луганского армейского корпуса, создатель Telegram-канала, посвящённого работе инженерных войск, ВСУ располагают установками разминирования УР-77 и УР-83П, но применяют их редко.

«Был случай, когда на занятых позициях противника мы осматривали взорванный склад инженерных боеприпасов инженерно-сапёрного подразделения противника, где нашли части зарядов для дистанционного разминирования. Также нашими войсками неоднократно уничтожались установки УР-77. Кроме того, у ВСУ есть заряды разминирования M58 американского производства, однако подтверждённых случаев их применения не так много», — отметил собеседник издания.

По штату у мотострелковой или танковой бригады ВСУ должны находиться две установки УР-77 — составе группы инженерного обеспечения. Ещё две установки УР-83П должны быть в штате инженерного сапёрного взвода бригады, пояснил эксперт.

Можно сделать вывод, что украинские военные не задействуют эти установки, для того чтобы прокладывать дорогу для «Леопардов» — опасаясь, что они, эти установки для разминирования, будут уничтожены. По сути, немецкие танки оказываются менее ценными, чем те же УР-77.

По оценке источника ИА Регнум, установки разминирования обладают рядом недостатков. В частности, дальность пуска зарядов до 500 метров делает эти машины уязвимыми для поражения. И, как показывает практика применения УР-77 в боевых действиях, неправильное использование установок приводит к большим потерям среди инженеров-сапёров. Таким образом, ВСУ разменивают жизни танкистов на сохранность своей инженерной техники.

Впрочем, у действий украинской армии может быть и другое объяснение. «До настоящего полномасштабного наступления дело пока действительно не дошло, — считает Михайловский. — На отдельных участках вводятся в бой отдельные взводы, роты, максимум батальоны противника. Введение в бой крупных сил станет возможным для ВСУ в том случае, если они нащупают некое слабое место в наших оборонительных сооружениях».