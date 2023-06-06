Москва, 6 июня, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Потери ВСУ, предпринявших попытки наступления, за три последних дня превысили 3,7 тыс. человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он сообщил, что украинские войска, как ранее обещал Киев, пошли в наступление на разных участках фронта, но все эти попытки были сорваны. Так, 4 июня ВСУ попытались силами двух бригад наступать на пяти направлениях, но потерпели поражение и потеряли 300 человек, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

5 июня силами пяти бригад было предпринято наступление на семи направлениях. Российские войска нанесли противнику ощутимые потери, уничтожив свыше 1600 украинских военнослужащих, а также 28 танков и 136 единиц другой военной техники. В числе уничтоженных машин — восемь танков Leopard, три колёсных танка AMX-10 и 79 единиц другой иностранной техники.

«Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери Вооружённых сил Украины составили до 3715 военнослужащих», — приводит слова Шойгу пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.

Киевский режим потерял в общей сложности 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу проинформировал о потерях российской стороны при отражения наступления ВСУ. Погиб 71 российский военный, 210 получили ранения. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры проявили в боях мужество и героизм.