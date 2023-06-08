Москва, 8 июня, 2023, 15:42 — ИА Регнум. В ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал-лейтенант Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», — отметил Шойгу.

Он добавил, что российская разведка своевременно обнаружила противника, после чего силами авиации, артиллерии и противотанковыми средствами по нему был нанесён превентивный удар.

По словам министра обороны, на всех четырёх направлениях противник был остановлен и отошёл с большими потерями. ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Шойгу заявил, что ВСУ за три дня потеряли 3715 человек в попытках наступления на разных участках фронта. Также киевский режим потерял 52 танка, 207 бронемашин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.