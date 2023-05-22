Ветеран «Альфы» выдвинул версию прорыва диверсантов в Белгородскую область
Полковник ФСБ в отставке о прорыве ДРГ в Белгородскую область: вовремя не выявили агентуру Украины
Белгород, 22 мая, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Инцидент с появлением группы украинских диверсантов в Белгородской области может быть связан с тем, что в регионе сформировались так называемые спящие ячейки из завербованных СБУ граждан, сказал ИА Регнум полковник ФСБ в отставке Виталий Демидкин, бывший сотрудник группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ.
Ранее 22 мая стало известно, что украинская ДРГ прорвалась в Белгородскую область и вступила в бой с российскими пограничниками.
По мнению Демидкина, заход ДРГ в область может быть связан и с тем, что украинцам рассказали о недостаточно защищённых местах на украинско-российской границе.
«Скорее всего, из местных жителей была сформирована так называемая спящая ячейка, члены которой были завербованы три-пять лет назад. Эти люди, которые знают, как охраняется граница, где она охраняется плохо, где можно пройти, знакомы с рельефом местности. Может, сообщили в какое время суток и на каком участке она охраняется хуже, когда смена или во время обеда, условно. Все эти данные были переданы агентурой, и на их основе было принято решение по времени и месту прорыва. То есть в своё время не была произведена работа по выявлению этих спящих ячеек», — выдвинул предположение собеседник.
По оценке эксперта, действия боевиков в Белгородской области вызывают вопросы к главам ряда районов, которые ранее сообщали о предпринятых мерах по обеспечению безопасности государственных границ.
«Все руководители районов, областей по границе доложили Верховному главнокомандующему, что все укрепления созданы, безопасность границы обеспечена на достаточном уровне. Значит, либо произошло какое-то недоразумение, либо прямой обман руководства страны», — считает Демидкин.
Собеседник отметил, что задача по обеспечению границы может быть решена, однако она требует привлечения больших людских ресурсов и технических средств. Также инцидент в Белгородской области показывает, что для безопасности российской территории необходимо «отодвинуть» линию соприкосновения с противником от государственных границ, чтобы затруднить действия украинских ДРГ.
В свою очередь, полковник спецназа в отставке, главный редактор агентства Anna-News Анатолий Матвийчук указал: так называемый «Русский добровольческий корпус» (РДК), который взял на себя ответственность за мартовскую диверсионную атаку в приграничных сёлах Любечане и Сушаны (Брянская область), так и не был внесен в федеральный список террористических организаций. Как сообщает РТ, в заявлении Главного управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждается, что боевики РДК участвовали в диверсионном рейде в Грайвороновском округе Белгородской области.
«Необходимо срочно принять все меры по локализации этой группировки и её полному уничтожению, чтобы более подобное не повторялось», — сказал Матвийчук ИА Регнум.
В целом, по оценке собеседника, действия боевиков в Белгородской области можно квалифицировать как «боевую психологическую операцию» с целью обесценить тот информационный фон, который сложился после полного освобождения российскими военными Артёмовска.
22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально подтвердил информацию о том, что группа украинских диверсантов вошла на территорию Грайворонского района Белгородской области. Подразделения ВС России совместно с погранслужбой силами ФСБ и Росгвардии принимают необходимые меры по ликвидации противника, проинформировал глава региона.
Ранее Гладков сообщил в своем Telegram-канале: после обстрела села Глотова Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями.
«В городе Грайвороне есть ещё трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице», — передал губернатор.
По его словам, снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись, также попадание есть и в здание администрации. По словам Гладкова, в селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего здание загорелось. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте.
Заместитель главы администрации города Грайворона Белгородской области ранен во время обстрела со стороны ВСУ, заявляют источники Telegram-канала Baza. Утверждается, что, помимо замглавы города, ранения получили два сотрудника МЧС.
Город Грайворон и примыкающие к нему сёла Замостье и Глотово находятся в непосредственной близости от границы с Харьковской областью Украины.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил: Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов. По словам Пескова, сейчас Киев пытается отвлечь внимание от потери Артёмовска.