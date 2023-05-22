Белгород, 22 мая, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Инцидент с появлением группы украинских диверсантов в Белгородской области может быть связан с тем, что в регионе сформировались так называемые спящие ячейки из завербованных СБУ граждан, сказал ИА Регнум полковник ФСБ в отставке Виталий Демидкин, бывший сотрудник группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ.

Владимир Трефилов/РИА Новости Виталий Демидкин

Ранее 22 мая стало известно, что украинская ДРГ прорвалась в Белгородскую область и вступила в бой с российскими пограничниками.

По мнению Демидкина, заход ДРГ в область может быть связан и с тем, что украинцам рассказали о недостаточно защищённых местах на украинско-российской границе.

«Скорее всего, из местных жителей была сформирована так называемая спящая ячейка, члены которой были завербованы три-пять лет назад. Эти люди, которые знают, как охраняется граница, где она охраняется плохо, где можно пройти, знакомы с рельефом местности. Может, сообщили в какое время суток и на каком участке она охраняется хуже, когда смена или во время обеда, условно. Все эти данные были переданы агентурой, и на их основе было принято решение по времени и месту прорыва. То есть в своё время не была произведена работа по выявлению этих спящих ячеек», — выдвинул предположение собеседник.

По оценке эксперта, действия боевиков в Белгородской области вызывают вопросы к главам ряда районов, которые ранее сообщали о предпринятых мерах по обеспечению безопасности государственных границ.

«Все руководители районов, областей по границе доложили Верховному главнокомандующему, что все укрепления созданы, безопасность границы обеспечена на достаточном уровне. Значит, либо произошло какое-то недоразумение, либо прямой обман руководства страны», — считает Демидкин.

Собеседник отметил, что задача по обеспечению границы может быть решена, однако она требует привлечения больших людских ресурсов и технических средств. Также инцидент в Белгородской области показывает, что для безопасности российской территории необходимо «отодвинуть» линию соприкосновения с противником от государственных границ, чтобы затруднить действия украинских ДРГ.

В свою очередь, полковник спецназа в отставке, главный редактор агентства Anna-News Анатолий Матвийчук указал: так называемый «Русский добровольческий корпус» (РДК), который взял на себя ответственность за мартовскую диверсионную атаку в приграничных сёлах Любечане и Сушаны (Брянская область), так и не был внесен в федеральный список террористических организаций. Как сообщает РТ, в заявлении Главного управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждается, что боевики РДК участвовали в диверсионном рейде в Грайвороновском округе Белгородской области.

«Необходимо срочно принять все меры по локализации этой группировки и её полному уничтожению, чтобы более подобное не повторялось», — сказал Матвийчук ИА Регнум.

В целом, по оценке собеседника, действия боевиков в Белгородской области можно квалифицировать как «боевую психологическую операцию» с целью обесценить тот информационный фон, который сложился после полного освобождения российскими военными Артёмовска.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально подтвердил информацию о том, что группа украинских диверсантов вошла на территорию Грайворонского района Белгородской области. Подразделения ВС России совместно с погранслужбой силами ФСБ и Росгвардии принимают необходимые меры по ликвидации противника, проинформировал глава региона.

Ранее Гладков сообщил в своем Telegram-канале: после обстрела села Глотова Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями.

«В городе Грайвороне есть ещё трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице», — передал губернатор.

По его словам, снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись, также попадание есть и в здание администрации. По словам Гладкова, в селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего здание загорелось. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте.

Заместитель главы администрации города Грайворона Белгородской области ранен во время обстрела со стороны ВСУ, заявляют источники Telegram-канала Baza. Утверждается, что, помимо замглавы города, ранения получили два сотрудника МЧС.

Город Грайворон и примыкающие к нему сёла Замостье и Глотово находятся в непосредственной близости от границы с Харьковской областью Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил: Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов. По словам Пескова, сейчас Киев пытается отвлечь внимание от потери Артёмовска.