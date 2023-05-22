Москва, 22 мая, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Цель диверсии ВСУ в Белгородской области — отвлечь внимание от ситуации в Артёмовске, заявил 22 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска», — отметил Песков.

Он также заявил, что президенту доложено о попытке прорыва диверсантов. ДРГ в настоящее время выдавливают с территории России, отметил пресс-секретарь президента.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооружённые силы, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника, сообщил губернатор. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

21 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ, в Минобороны России подтвердили, что Артёмовск взят российскими силами под полный контроль. Операция по освобождению города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня. Президент России Владимир Путин в специальном обращении поздравил бойцов отрядов «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России, которые оказывали им необходимую поддержку.