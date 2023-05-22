Белгород, 22 мая, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 мая сообщил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции. Этому предшествовали массированные обстрелы со стороны ВСУ нескольких районов области, а также проникновение на территорию региона диверсионной группы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Утром 22 мая сообщалось о массированном обстреле Грайворонского городского округа. ВСУ использовали в том числе ракеты. Сработала система ПВО.

«Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — рассказал Гладков в своём Telegram-канале.

Кроме того, ВСУ использовали миномёты и артиллерию, сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Из миномётов было обстреляно село Козинка, получили повреждения два здания, автомобиль и ещё несколько объектов. В селе Гора-Подол в результате обстрела загорелся склад сена, в Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, в Замостье был повреждён забор частного дома и здание детского сада.

Около 14:00 мск губернатор подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о проникновении на территорию региона диверсионной группы ВСУ. Вооружённые силы РФ, сотрудники погранслужбы, Росгвардии и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника, отметил Гладков. Telegram-каналы сообщили, что для выдавливания и уничтожения диверсантов использовалась артиллерия и авиация.

О проникновении диверсантов было доложено президенту России Владимиру Путину, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он связал действия ВСУ с желанием отвлечь внимание от освобождения российской армией Артёмовска.

Днём 22 мая сообщалось, что ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ получили по крайней мере шесть жителей региона.

«В Грайвороне есть ещё трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал Гладков.

Некоторые СМИ, в свою очередь, сообщали, что в Грайвороне был ранен один из заместителей руководителя местной администрации и двое сотрудников МЧС. Во второй половине дня Гладков рассказал также об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородском районе области.

Появление группы диверсантов ВСУ в Белгородской области может быть связано с тем, что в регионе сформировались «спящие ячейки» из завербованных СБУ граждан, заявил в комментарии ИА Регнум полковник ФСБ в отставке Виталий Демидкин, бывший сотрудник группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ.

«Эти люди, которые знают, как охраняется граница, где она охраняется плохо, где можно пройти, знакомы с рельефом местности. Может, сообщили в какое время суток и на каком участке она охраняется хуже, когда смена или во время обеда, условно. Все эти данные были переданы агентурой, и на их основе было принято решение по времени и месту прорыва», — предположил Демидкин.

Действия боевиков вызывают вопросы к главам ряда районов, которые ранее сообщали о предпринятых мерах по обеспечению безопасности государственных границ, а инцидент показывает, что для безопасности российской территории необходимо отодвинуть линию соприкосновения с противником от государственных границ, добавил эксперт.